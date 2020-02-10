Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
SUPERBIKE
R
SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
R
SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Le Mans / Son dakika

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?

paylaşım
yorumlar
Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?
Ekleyen:
, Şef Editör
10 Şub 2020 06:05

Ken Miles ve Carroll Shelby'nin Ford GT40 ile 1966 Le Mans'da Ferrari'yi mağlup etme hikayesi, Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Ford v Ferrari filminde anlatılmıştı. Peki o yarıştan sonra neler oldu?

Miles'ın Le Mans 1966'daki zaferinden sadece birkaç ay sonra test yaparken ölmesinin ardından Ford, Ferrari'nin 1967 Daytona 24 Saat yarışında yeni 330 P4 ile 1-2-3 elde etmesiyle bir yıkım daha yaşadı.

Ancak Shelby, tamamen Amerikan yapımı olan yeni Mark 4 ile cevap verecekti. Liderlerin bir ara pist üstünde durarak motor sporları tarihinin en tuhaf anlarından birisini izlettiği 1967 Le Mans yarışında Ford, Dan Gurney ve AJ Foyt ikilisiyle intikamını aldı.

Emre Baltaoğlu'nun seslendirdiği bu videoda, Motorsport.tv'nin özel Le Mans arşivinden videolar ve Motorsport Images arşivinden fotoğraflar kullanıldı. Motor sporları uzmanları, 1966 Le Mans'dan sonra yaşananları anlattılar.

 

 

Alakalı video

Sonraki haber
Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

Önceki haber

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Editör Abdullah Çelik

Le Mans Sıradaki seans

Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat

6 Haz - 14 Haz

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Schumacher, Hamilton'dan daha zor şartlarda yarıştı"

2
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?

1s
3
Formula 1

Alfa Romeo, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

1s
4
WRC

Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor

5
Formula 1

Perez: "Racing Point, 2020'de en büyük ilerlemeyi kaydedebilir"

Son Videolar

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu? 12:20
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

MissionH24 Le Mans 24 Saat tanıtımı 00:49
Le Mans

MissionH24 Le Mans 24 Saat tanıtımı

Le Mans 24 Saat - Yarış özeti 02:59
Le Mans

Le Mans 24 Saat - Yarış özeti

Rebellion'dan Thomas Laurent kazası 00:45
Le Mans

Rebellion'dan Thomas Laurent kazası

#64 Corvette Racing'in büyük kazası 00:31
Le Mans

#64 Corvette Racing'in büyük kazası

Son Haberler

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?
LM24

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?
LM24

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor
LM24

Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor

IMSA ve ACO, 2022 için Prototip serisi kurallarını birleştirdiğini açıkladı
WEC

IMSA ve ACO, 2022 için Prototip serisi kurallarını birleştirdiğini açıkladı

Heroes filmi Motorsport.tv'de yayınlandı
Genl

Heroes filmi Motorsport.tv'de yayınlandı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.