Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?
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Ken Miles ve Carroll Shelby'nin Ford GT40 ile 1966 Le Mans'da Ferrari'yi mağlup etme hikayesi, Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Ford v Ferrari filminde anlatılmıştı. Peki o yarıştan sonra neler oldu?
Miles'ın Le Mans 1966'daki zaferinden sadece birkaç ay sonra test yaparken ölmesinin ardından Ford, Ferrari'nin 1967 Daytona 24 Saat yarışında yeni 330 P4 ile 1-2-3 elde etmesiyle bir yıkım daha yaşadı.
Ancak Shelby, tamamen Amerikan yapımı olan yeni Mark 4 ile cevap verecekti. Liderlerin bir ara pist üstünde durarak motor sporları tarihinin en tuhaf anlarından birisini izlettiği 1967 Le Mans yarışında Ford, Dan Gurney ve AJ Foyt ikilisiyle intikamını aldı.
Emre Baltaoğlu'nun seslendirdiği bu videoda, Motorsport.tv'nin özel Le Mans arşivinden videolar ve Motorsport Images arşivinden fotoğraflar kullanıldı. Motor sporları uzmanları, 1966 Le Mans'dan sonra yaşananları anlattılar.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Le Mans
|Editör
|Abdullah Çelik
Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) - Sonrasında neler oldu?
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Le Mans Sıradaki seans
6 Haz - 14 Haz
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