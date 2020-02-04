Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?
1966 Le Mans yarışında Ken Miles, Carroll Shelby ve Ford GT40’ın Ferrari’yi mağlup etme hikayesi, Christian Bale (Miles) ve Matt Damon’un (Shelby) başrollerinde yer aldığı, Türkiye’de Asfaltın Kralları adıyla yayınlanan Ford v Ferrari filmiyle tüm dünyaya anlatıldı. Peki bu hikayenin arka planında aslında neler oldu? Tahmin edeceğiniz üzere Hollywood yapımı olan bu filmin olay örgüsü biraz hızlı ve gerçeklerden uzaklaşarak işlendi. Peki filmin hangi bölümleri gerçek, hangi bölümleri hatalıydı?
Ken Miles, Kaliforniya’daki yarışta gerçekten Shelby’e İngiliz anahtarı fırlattı mı? Ona gerçekten yumruk attı mı? Miles, Le Mans’da liderliği nasıl kaybetti? Ford yönetimi, diğer pilotunun kazanmasını istediği için sabotaj mı yaptı? Bitiş çizgisinde gerçekte neler yaşandı ve podium nasıl göründü?
Motorsport.tv’nin Le Mans arşivinden özel görüntüler ile Motorsport Images arşivinden fotoğraflar kullanarak hazırladığımız ve 9 kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Tom Kristensen tarafından seslendirilen bu videoda, gerçekte neler yaşandığını motor sporları konusunda uzman kişiler ve Miles’ın oğlu Peter ile yaptığımız röportajlarla inceledik.
Dünyanın en ünlü spor araç organizasyonu olan Le Mans 24 Saat yarışına dair 80 senelik arşiv için Motorsport.tv’yi ziyaret edin.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Le Mans
|Editör
|Charles Bradley
Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?
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