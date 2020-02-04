Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

Ken Miles, Kaliforniya’daki yarışta gerçekten Shelby’e İngiliz anahtarı fırlattı mı? Ona gerçekten yumruk attı mı? Miles, Le Mans’da liderliği nasıl kaybetti? Ford yönetimi, diğer pilotunun kazanmasını istediği için sabotaj mı yaptı? Bitiş çizgisinde gerçekte neler yaşandı ve podium nasıl göründü?

Motorsport.tv’nin Le Mans arşivinden özel görüntüler ile Motorsport Images arşivinden fotoğraflar kullanarak hazırladığımız ve 9 kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Tom Kristensen tarafından seslendirilen bu videoda, gerçekte neler yaşandığını motor sporları konusunda uzman kişiler ve Miles’ın oğlu Peter ile yaptığımız röportajlarla inceledik.

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