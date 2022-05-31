Ferrari, LMH aracında Formula 1 teknolojisini kullanarak ileri adım atmak istiyor

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Ferrari Attivita Sportive GT departmanının patronu olarak LMH projesine başkanlık eden Antonello Coletta, 50 yıl aradan sonraki ilk fabrika prototip programı için şirket içinde mevcut tüm teknolojik kaynakları kullandıklarını açıkladı.

Motorsport.tv'ye özel bir röportaj veren Coletta, "Ferrari'de sahip olduğumuz teknolojinin bizim için en önemli imkanlardan biri olduğunu düşünüyorum, bu teknolojiyi tüm projelerimizin arasında paylaştırmamız normal."

"LMH projesinde F1'den edindiğimiz bilgilerin bulunması normal, ancak sadece F1 ile sınırlı kalmıyoruz, yol otomobillerinden de öğrenebileceklerimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Bu, elimizdeki tüm bilginin bir sentezi."

"Teknisyenlerimiz buradaki insanların karışımından oluşuyor. Oldukça rekabetçi ve harika bir araç gerçekleştirmeyi umuyoruz."

LMH hibrit prototipindeki bazı çözümlerin halihazırda "hem F1 seviyesinde hem de yol otomobillerinden geçmiş deneyimlerden alındığını" da sözlerine ekledi.

"Ferrari çok önemli bir teknik mirasa sahip harika bir şirket. Bizim rolümüz her zaman yeniliklere ışık tutmak oldu."

"Yeni düzenlemeler göz önüne alındığında, bilgi edinmek amacıyla balık tutmaya gitmemek imkansızdı. Altı çizilmesi gereken önemli şey, LMH'nin şirketin bir parçasının projesi olmadığı, ancak Ferrari ismini taşıyan çapraz bir proje olduğu."

"Elimizdeki tüm bilgi birikiminden yararlanmamak aptallık olur.”

LMGTE Pro winners Alessandro Pier Guidi, James Calado, Côme Ledogar, #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, LMGTE Am winners François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO. Photo by: Rainier Ehrhardt

Şubat 2021'de duyurulan LMH programı, Ferrari'nin Fiorano test pistinin yanındaki yeni Attivita Sportive GT tesisinden yönetiliyor. Yeni 296 GT3 aracının ise gelecek sezon tam zamanında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Coletta, Competizioni GT ve Corse Clienti departmanlarını birleştiren ve geçtiğimiz yıl açılan tesisi “Ferrari'nin bu işe verdiği önemin önemli bir kanıtı” olarak öne sürdü ve WEC'deki en önemli yarış olan Le Mans 24 Saat'teki onuncu zaferlerini elde etmeyi "önemli bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Ferrari, içten yanmalı motorunun konfigürasyonu da dahil olmak üzere LMH'nin teknik ayrıntılarını henüz açıklamadı, ancak Haziran ayında bir duyuru daha yapması bekleniyor.

Bir ön aks hibrit sistemi kullanacak olan Ferrari LMH bu sistemi Temmuz ayında çalıştırmayı planlıyor, ancak Coletta kesin bir tarih belirlenmediğini vurguladı.

Attivita Sportive GT teknik direktörü Ferdinando Cannizzo, LMH projesinin “şu anda programa uygun” ilerlediğini söyledi ve LMH aracının ilk olarak geçen sene simülatörde çalıştırıldığını açıkladı.

Attivita Sportive GT building.

"Sonuçlara baktığımızda, aylardır aracın sürekli geliştiğini görüyoruz. Her seans masaya yeni bir fikir getiriyor."

“Araç sanal olarak var ve gelişimi devam ediyor. Aracı pistte görmek için heyecanlıyız." dedi.

Coletta, Ferrari'nin, WEC GTE Pro şampiyonları Alessandro Pier Guidi ve James Calado'nun da dahil olduğu mevcut GT kadrosundaki sürücülerle testlere başlama niyetini de yineledi. Ayrıca, LMH makinelerinin kendi serilerinde rekabet etmesinin önünün açılmasının ardından, gelecekte IMSA SportsCar Şampiyonası'nın en üst sınıfında Ferrari'nin yer alacağını bir kez daha ima etti.

Coletta, “Ferrari için ABD pazarı çok önemli. Ancak 2023'te sadece WEC'e dahil olacağız." dedi.

Motorsport.tv Ferrari kanalındaki röportaja ulaşmak için: https://motorsport.tv/channel/ferrari/271