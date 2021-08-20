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Le Mans Haberler

Ferrari, Le Mansdaki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari GT teknik direktörü Ferdinando Cannizzo, Le Mans 24 Saat’te İtalyan markanın performans dengesi sistemi [BoP]’a getirilen değişikliklerin zamanlamasının “çok şaşırtıcı” olduğunu söyledi.

Ferrari, Le Mansdaki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”

Ferrari GTE Pro sürücüleri Daniel Serra ve James Calado, çarşamba günkü sıralama turlarını bir ve ikinci sırada bitirmişti. Seanstaki en hızlı Porsche olan Kevin Estre’nin 92 numaralı aracı, 0.768 saniye geride üçüncü olmuştu.

Çarşamba akşamı ikinci antrenman seansında ise zaman tablolarında Proton’un WeatherTech Porsche’si en tepede yer aldıktan sonra FIA Dayanıklılık Komitesi perşembe günü güncellenmiş bir bülten yayınladı. Bu bültende, Ferrari’nin güç seviyesinin- 8 beygir kadar- azaltılması ve yakıt kapasitesine 1 litre eklenmesi hedeflendi.

Bu değişikler, hem GTE Pro hem de GTE Am klasmanında yarışan Ferrari’leri etkiledi. Bu nedenle Cannizzo, bu bilgilerin takıma “seanstan sadece iki dakika önce” verildiğini ve bu yüzden, “aracı ayarlamalarının 30 dakikaya mâl olduğunu” söyleyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Autosport’a verdiği demeçte Cannizzo, “BoP’ta değişikliğe gidilmesi mümkün. Aracın dengeli olup olmadığına karar vermek, FIA ve ACO’nun görevi. Bizi şaşırtan şey ise [bu değişikliğin] getirilme şekli oldu.”

“Bizi şaşırtan bir diğer nokta ise veri toplamak için tüm test ve hyperpole seanslarının bitmesini beklememeleri oldu. Bu yüzden, bizim için bir sürpriz oldu.”

“Eğer aracın bu şekilde daha dengeli olduğunu düşünüyorlarsa bu konuda bir sorunumuz yok ancak BoP’a bu değişikliğin getirilme şekli bizim için şaşırtıcıydı.”

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Daniel Serra, Miguel Molina, Sam Bird

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Daniel Serra, Miguel Molina, Sam Bird

Photo by: Rainier Ehrhardt

Serra, ikinci Hyperpole seansını HubAuto sürücüsü Dries Vanthoor’un Porsche’sinin 0.181 saniye gerisinde ikinci olarak tamamlarken Gianmaria Bruni, Estre Indianapolis virajında kaza yaptıktan sonra zaman turu kaydeden beş sürücü arasından sonuncu oldu.

GTE Am’de ise Porsche ilk üç sıraya alırken seanstaki en hızlı Ferrari, Cetilar’dan Antonio Fuoco, 1.4 saniye geride dördüncü oldu.

Cannizzo, HubAuto’nun aracının hızının “bir soru işareti olduğunu” söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, her iki klasmanda da dün olanlardan memnun değiliz." 

“Performansımızı sıralama turlarında ve hyperpole'da göstermekten çekinmezken, bazı rakiplerimizin tüm potansiyellerini göstermekten çekindiklerini gördük."

“Pole pozisyonunda bir müşteri aracının olması aklımda biraz soru işareti oluşturuyor. Bu aynı, rakiplerimizin birinci ve ikinci sektörde gelişirken daha sonra araçların [gerçek] performansını göstermemek için pit yapmaları gibi."

“Umarım bu, nihai performansın sadece yarışta gösterileceği anlamına gelmez çünkü hiç adil olmayacaktır."

“Ancak bu Le Mans'da, yarış sırasında savaşabileceğimizden eminiz.”

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