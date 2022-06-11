Ferrari, Le Mans öncesinde Performans Dengesi desteği aldı

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İtalyan ekibi, Çarşamba günkü ilk antrenman seansı öncesinde 0.07 barlık turbo basıncını kaybetmişti. 488 GTE Evo kullanıcıları bunun üzerine sıralamalarda Corvette ve Porsche pilotları karşısında zorlandılar.

Ancak cuma günü yayınlanan son bültende Ferrari'nin turbo basıncının 0.02 bar arttırılacağı duyuruldu. Bu, bugünkü ısınma seansı öncesi hayata geçecek ve yarışta da bu oran devam edecek.

Porsche ve Corvette araçlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Performans Dengesi değişikliği, Hyperpole sıralama seansında iki Corvette'in, iki Porsche aracının önünde ilk çizgiyi kazanmasının ardından geldi.

Ferrari'nin Hyperpole'daki en iyi derecesi 52 numaralı araçta bulunan Antonio Fuoco'dan geldi ancak o derece, Nick Tandy'nin pole derecesinden 1.8 sn daha yavaştı.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra Photo by: Marc Fleury