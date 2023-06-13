Ferrari başkanı, Le Mans 24 Saat zaferinden çok memnun

Ferrari'nin Başkanı John Elkann, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarışı için Fransa'daydı ve yarışı yerinde takip etti.

Alessandro Pierre Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi'nin yarıştığı #51 Ferrari, yarış boyunca kontrollü bir performans sergileyerek Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı.

Bu, Ferrari'nin Le Mans 24 Saat'te kazandığı onuncu zafer olurken, 1965 yılından bu yana ilk kez bu yarışı kazanmış oldular.

Yarışın ardından konuşan Ferrari başkanı John Elkann, oldukça mutluydu ve takımın ortaya koyduğu performansı övdü.

Elkann, Le Mans'daki yarışın ardından, "Unutulmaz bir gündü ve bunu Ferrari'deki herkese ithaf etmek istiyorum."

"Hem bizim tarihimizde hem de motor sporlarında özel bir yeri olan bu efsanevi dayanıklılık yarışının en üst kategorisine 50 yıl sona geri döndük ve bunu zaferle taçlandırdık."

"Bu İtalyan markasını yeniden Le Mans podyumunun zirvesinde görmekten gurur duyuyoruz. Bu önemli yarışın 100. yıl dönümünü kutlamak için harika bir yol."

"Antonello Coletta (Ferrari'nın dayanıklılık programını yöneten kişi), Amato Ferrari (AF Corse'nin sahibi) ve mekanikerlerimizden sürücülerimize kadarki tüm ekibi, bu zorlu şartlara rağmen elde ettiği bu zaferden ötürü tebrik ediyoruz. Bu hepimiz için harika bir örnek olacak." dedi.