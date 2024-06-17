Ferrari, 2024 Le Mans 24 Saat'i kazanmanın "imkansız olduğunu" düşünmüş

Ferrari'nin spor otomobil yarışları patronu Antonello Coletta, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco ve Miguel Molina'dan oluşan #50 Ferrari 499P ekibinin kazandığı zaferin ardından bu yorumlarda bulundu.

İtalyan markanın önemli isimleri, yarış öncesinde hibrit motorlu 499P LMH'nin test günü, antrenman ve sıralama turlarındaki hızına atıfta bulunarak beklentilerini küçümsemişti.

Markaya dair üç araçtan en iyisi, pole pozisyonundaki #6 Porsche ve #3 Cadillac'ın yarım saniye gerisinde ancak üçüncü olabilmişti.

Ancak, Cumartesi akşamı yarış başladığında hikaye çok farklıydı, üç Ferrari de hemen öne fırladı ve galibiyet mücadelesine katıldı.

Coletta, "Buraya favori değilmişiz gibi geldik."

"Pazar günkü ilk testten ve antrenmanlardan sonra düşüncem, hava değişikliği veya başka bir sorunla özel bir yarış olmadığı takdirde kazanmamızın imkansız olduğuydu."

"Yarış başladıktan sonra rekabetçiydik ama çok iyi bildiğiniz gibi Le Mans 24 Saat sürekli değişebiliyor."

"Başlangıçta rekabetçiyseniz, sonunda rekabetçi olacağınızdan emin olamazsınız."

"Aslında 24 saat boyunca pek çok araç yarış sırasında ilk sırada yer aldı. Bizim için çok karmaşıktı çünkü #83 ve #51 araçlarımız ceza almıştı."

"Ondan sonra kaç ceza aldığımızı hatırlamıyorum ama çok fazlaydı. Ayrıca kapı ile ilgili bir sorun yaşadık. Buna rağmen ikinci kez kazandık ve çok ama çok mutluyuz."

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Rainier Ehrhardt

Ferrari'nin spor otomobil yarışları teknik direktörü Ferdinando Cannizzo, ise şöyle dedi: "Yarıştan önce o kadar da iyimser değildim fakat özellikle Toyota'da bir şeylerin eksik olduğunu biliyorduk."

"Ayrıca kendi gücümüzü biliyorduk. Bu yüzden gücümüzden faydalanmaya çalıştık ve özellikle rakiplerimize karşı zayıflığımızı en aza indirmeye çalıştık."

"Önemli olan, zayıflığımızın ne olduğunu önceden biliyor olmamızdı. Tüm hafta boyunca aradaki farkı en aza indirmek için çalıştık."

"Orta bölümde ıslak zeminde Toyota'nın kesinlikle en hızlı araç olduğu iki farklı bölüm vardı. Araçlarında çok fazla yere basma gücü vardı. Mükemmel bir iş çıkardılar."

"Kuru zeminde ise muhtemelen Toyota'dan daha iyiydik."

"Yarışın sonunda risk almaya da karar verdik çünkü aradaki farkı açmak ya da kapatmak istiyorsak bunu yapmalıydık."