Dünyanın en ikonik yarışı Le Mans 24 Saat yeni MOTUL 300V ile buluşuyor

300V, Motul'ün hiç bitmeyen sürekli hareket arayışından doğdu. Motul, performansın sınırlarını zorlayan yeni bir formülasyonla birlikte, amiral gemisi ürününün yeni ve geliştirilmiş versiyonunu pazara çıkartıyor. Dünyanın en ikonik yarış etkinliği olan Le Mans 24 Saat’te, yeni Motul 300V yarış otomobilleri ile buluşuyor.

Motul 300V, 1971’de ilk kez piyasaya çıktığında, yarış takımlarının motorlarından maksimum performansı ve dayanımı elde etmelerine yardımcı olmak için geliştirilmişti. Ürünün adı, o zamana kadar Motul’ün elde ettiği 300 yarış zaferine ithafen 300V olarak seçilmişti. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana Motul 300V, sayısız motor sporları efsanesinin zafere ulaşmasına yardım etti.

Takip eden on yıllar boyunca, Motul amiral gemisi ürününü sürekli olarak mükemmelleştirmeye devam etti ve bugün, Motul 300V dünyanın en iyi takımlarını podyumun en üst basamağına taşımaya devam ediyor. Le Mans’dan, Super GT’ye, Drift Masters’tan Dakar Rallisi’ne, üst düzey yarışların padoğunda 300V kendisini oyunun kurallarını değiştiren bir yağ olarak kanıtladı.

İlk çıkışından 50 yıl sonra Motul, endüstrinin referans yağının son versiyonunu piyasaya sunmaktan gurur duyuyor: yeni Motul 300V serisi.

Yeni 300V birçok iyileştirmeyle birlikte geliyor:

Geliştirilmiş performans: Yeni 300V yarış yağı iç sürtünmeyi azaltarak motorunuzun performansını iyileştirir. Bu yeni formülasyon, tüm aktarma sisteminde kanıtlanmış güç ve tork kazanımları sağlar.

Geliştirilmiş dayanıklılık: Motul 300V, en zorlu koşullarda bile maksimum yağ filmi direnci için yüksek kesme dayanımı sağlayarak, performanstan ödün vermeden motorunuzu korur.

Geliştirilmiş uyumluluk: Motul 300V son model motor gerekliliklerini karşılıyor; partikül filtreleri ile uyumluluk, biyoyakıtlarla uyumluluk (özellikle Etanol) ve küçük hacimli motorlarda LSPI’a karşı koruma.

Artırılmış sürdürülebilirlik: Motul 300V’nin yenilenebilir olan organik baz stokları çevreye olan etkiyi azaltır ve Motul’ün üretim süreci sırasında karbon ayak izini %25 düşürmesine izin verir.

Yeni ürünler 3 ana seriye ayrılıyor:

Power Serisi

En düşük viskozite derecelerine sahip POWER Serisi, 0W-8’den 5W-30’a kadar, maksimum güç sağlar ve aynı zamanda düşük miktarda yakıtın yağa karışması durumunda oluşabilecek problemlerle başa çıkar.

Competition Serisi

Orta seviye viskoziteye sahip COMPETITION Serisi, 0W-40’tan 15W-50’ye kadar, güç ve dayanıklılık arasındaki dengeyi en iyi şekilde sağlar ve aynı zamanda düşük ve orta miktarda yakıtın yağa karışması durumunda oluşabilecek problemlerle başa çıkar.

Le Mans Serisi

Yeni jenerasyon 300V Le Mans Serisi, mümkün olan en yüksek seviyede motor dayanıklılığını sağlar. Le Mans Serisi artık 10W-60 ve 20W-60 viskozite değerlerinde ürünlere de sahip. Dayanıklılık yarışları ve drift gibi en zorlu motor sporları uygulamaları için mükemmeldir. Bu ürünlerin benzersiz özelliklerine ek olarak, prestijli Le Mans 24 Saat adını taşıyan dünyadaki tek üründür.

Yeni 300V Lansmanı 2021 Le Mans 24 Saat’te yapılıyor

Yeni Motul 300V, dünyanın en ikonik ve yılın en zorlu dayanıklılık yarışı olan Le Mans 24 Saat’te ortaya çıkıyor.

2020’de kategorisini kazanan United Autosports da dahil olmak üzere LMP2 takımlarının çoğuna güç vermek dışında, Motul, yeni Motul 300V’yi birlikte test ettiği ve yeni ürünlere duydukları heyecanı paylaşan Scuderia Cameron Glickenhaus’un resmi yağ partneri olmaktan da gurur duyuyor.

Scuderia Cameron Glickenhaus’un kurucusu Jim Glickenhaus: “Yeni 300V devasa bir fark yaratıyor. Zorlu yarış koşullarında sık sık motorun limitleri zorlanıyor, bu yüzden motorun yarışmaya devam edebilmesini sağlayacak güvenilir bir yağa ihtiyacımız var. Yeni Motul 300V tam olarak bunu sağlıyor. Bu yağa olan güvenimiz tam.”

Yeni 300V yakın zamanda Dünyada ve Türkiye’de raflarda olacak.

Daha fazla bilgi için Motul Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

MOTUL HAKKINDA

Motul, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, madeni yağ alanında uzman, Fransa merkezli bir üreticidir. Otomotiv, motosiklet, ağır vasıta, marine yağları ve Motul Tech birimi aracılığı ile endüstriyel yağların formülasyonu, üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır.

165 yıldan uzun süredir ürünlerinin kalitesi, yenilikçiliği ve motor sporlarındaki etkinliği ile tanınan Motul, ayrıca sentetik yağ uzmanı olarak da bilinmektedir. 1971 yılında Motul, havacılık endüstrisinden kaynaklanan ester teknolojisini kullanarak otomobil motorları için - 300V olarak ünlenen - %100 sentetik yağ formülasyonunu ilk kez üreten yağ üreticisi olmuştur. Yıllar içinde Motul, yarış dünyasındaki birçok takım ve üreticinin resmi tedarikçisi olarak geniş tecrübe kazanmış ve onun bu bağlılığı, motor sporlarının teknolojik gelişimine katkıda bulunmuştur.

Motul bugün birçok uluslararası yarış takımı için resmi bir tedarikçi olarak yatırım yapmaya devam etmektedir: Le Mans 24 Saat Yarışı (otomobil ve motosiklet), FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), Super GT, Dakar, MotoGP, World Superbike, World MX, Endurance World Championship, Supercross, IOM TT, Rallycross, F1 Boat yarışı bunlardan sadece bazılarıdır.

Motul İrtibat:

Özge Bodur – Motul Pazarlama Müdürü

T: +90 216 570 65 00

@: o.bodur@tr.motul.com

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