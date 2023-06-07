Detaylı 2023 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Le Mans 24 Saat Nedir?

Öncelikle genel kültür bilgimizi tazeleyelim. Le Mans 24 Saat, (orijinal adıyla Grand Prix de Vitesse et d'Endurance veya Hız ve Dayanıklılık Grand Prix'si) 1923'ten günümüze uzanan tarihiyle, takımların farklı klasmanlarda 24 saat boyunca yarıştığı ve rakipleriyle hız ve dayanıklılık anlamında mücadele ettiği en büyük yarış organizasyonudur. Yarış, Fransa'nın Le Mans bölgesindeki Circuit de la Sarthe olarak da bilinen Le Mans 24 Saat Pisti'nde gerçekleştirilmektedir.

Le Mans 24 Saat Pistinin Özellikleri Nelerdir?

Circuit de la Sarthe, 13.626 km uzunluğunda olup 21 virajdan oluşmaktadır. Pistin popüler bölümleri isimlerini, ikonik araçların marka ve model isimlerinden ve pistteki bazı ilginç faktörlerden almıştır. Bunlardan bazıları; Dunlop virajı ve şikanı (pistin üzerinde durduğu Dunlop Köprüsü), Esses (Esses Ormanları), Tertre Rouge (pistin o bölümündeki toprağın rengi), Hunaudiéres (Bentley), Mulsanne (Bentley), Indianapolis, Arnage, Maison Blanche (1970'lerde terk edilmiş bir yolun adı), Porsche virajı, Corvette virajı ve Ford şikanıdır.

Indianapolis pistin en hızlı, Arnage ise pistin en yavaş bölümüdür. Pistin tur rekorunu, 2017'de kaydettiği 3:14.791'lik zamanı ile Toyota TS050 Hybrid LMP1 sürücüsü Kamui Kobayashi elinde tutmaktadır.

Bu yıl Le Mans'da bir Türk pilot ve takım var!

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın başarılı takımı Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, bu yıl Le Mans 24 Saat'e katılıyor! Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey, dünyanın en prestijli yarışı olan Le Mans 24 Saate'te yer alacak ilk Türk takımı olacak.

8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2 sınıfında mücadele edecek Salih ve takım arkadaşları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı aracı ile yarışacak.

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor Fotoğraf: Nikolaz Godet

2022 Le Mans 24 Saat'te Hangi Klasmanlar Var?

Hypercar

2021 itibariyle yarışa katılan bu klasmanda iki tip araç olması hedeflenmektedir. Araçlar şu şekilde: LMH (Le Mans Hypercar, 2021'den itibaren pistlerde) ve LMDh (Le Mans Daytona hybrid). İki farklı tipte araç olmasının temel sebebi; FIA, ACO ve IMSA'nın, bu araçların FIA WEC ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda birbirlerine karşı mücadele etmesini amaçlamasıdır. Bu sayede araçlar Le Mans 24 Saat ve Daytona 24 Saat yarışlarında mücadele edecekler.

LMH, Le Mans Hypercar teknik düzenlemelerine göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemede araçlarda farklı tasarımların uygulanmasına ve ön aks hibrit sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Bu sene seriye katılmalarına izin verilen LMDh araçları ise farklı bir teknik düzenlemeye tâbi tutulacaktır. Bu düzenlemeye göre, aracın omurgasının (tüm araçtan içten yanmalı motor, hibrit sistem ve gövde çıkartıldığında kalan kısmın) Dallara, Multimatic, Ligier ve Oreca olmak üzere dört tedarikçiden sağlanması gerekmektedir.

Bu yıl Hiperaraç klasmanı tarihinde hiç olmadığı kadar dolu ve Le Mans'ın en ikonik markaları bu yarışa sonunda en üst sınıfta geri döndüler.

Cadillac, Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota, Glickenhaus gibi üreticiler bu yıl Hypercar sınıfında galibiyet mücadelesi verecekler ve bu yıl tam 16 araç Hypercar sınıfında yarışacak. Le Mans'ın en üst sınıfında bu kadar otomobili en son 2011 yılında, LMP1 sınıfında 17 araç olduğunda görmüştük.

FIA'nın 2023 Regülasyonları'na göre Hypercar klasmanı, kapalı kokpit prototipli, profesyonel sürücü ve üreticilerin, hibrit ve hibrit olmayan araçlarla mücadele ettiği bir klasmandır. Bu klasman için belirlenen bazı özellikler şu şekilde:

- Öngörülen zaman: 3:30.00

- Minimum ağırlık: 1030 kg

- Lastik tedarikçisi: Michelin

- Maksimum çıkış: 500 kw

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Le Mans Prototype 2 (LMP2)

2017 yılında, LMP2 için yeni düzenlemeler getirildi ve maliyetleri azaltmak adına Oreca, Onroak Automotive, Dallara ve Riley-Multilmatic olmak üzere dört şasi üreticisi ile anlaşıldı ve motor tarafı için 4.2 litrelik V8 Gibson seçildi. Ayrıca bu kategori bağımsız takımlara yönelik oldu.

Ayrıca bir üreticinin aracının hızının geride kaldığı kanıtlanırsa, üreticinin ikinci sezon için şasisinde bazı değişiklikler yapma yetkisine sahip olması kabul edildi. Bu seçenek Dallara, Ligier ve Riley-Multimatic tarafından, Oreca 07 ile aynı performans seviyesini elde etmek için kullanıldı.

FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre LMP2 klasmanı, kapalı kokpit prototipli, bağımsız takımlara açık, Dallara, Oreca, Riley-Multimatic ve Onroak olmak üzere dört üreticinin yer aldığı klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: 4.2L V8 GIBSON 600 HP

- Minimum ağırlık: 930 kg

- Lastik tedarikçisi: Goodyear

- Yakıt tankı: Maksimum 75 litre

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Avrupa Le Mans Serisi

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Le Mans GTE Amateur (LMGTE AM)

Le Mans 24 Saat'in ana amacı, üreticilerin ve özel ekiplerin aynı pistte birbirleriyle mücadele edebilmeleri ve hem profesyonel hem de amatör sürücülerin dünyanın en büyük dayanıklılık yarışlarında birbirlerine karşı kendilerini ölçebilmelerini sağlamak.

Amatör sporcuların katılımcı listesinde yer almasını sağlamak için bir sürücü sınıflandırmasının da uygulandığı bu kategoride takımlar heyecan verici bir mücadeleye tutuşacak. Le Mans 24 Saat'in son anına kadar galibiyet veya podyum için şanslarını deneyecekler ve kendilerini 24 saat boyunca test edecekler.

FIA'nın 2022 Regülasyonları'na göre LM GTE AM klasmanı, iki kapılı, normal yola çıkmasına izin verilen yarış araçlarından oluşan, amatör sürücülere açık, performans dengesi modifiyelerine sahip araçların yer aldığı bir klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: Atmosferik maksimum 5500cc benzinli veya turboşarjlı maksimum 4000cc benzinli

- Minimum ağırlık: 1245 kg (denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)

- Yakıt tankı: 90L (Denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Avrupa Le Mans Serisi, Asya Le Mans Serisi

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims Fotoğraf: Marc Fleury

2023 Le Mans 24 Saat'te Farklı Klasmandaki Araçlar Nasıl Ayırt Edilir?

Her klasmanı farklı bir renk temsil etmektedir. Pist üzerinde Hypercar araçları kırmızı, LMP2 araçlarını mavi ve son olarak LM GTE AM araçlarını turuncu ışık ve numaralarından ayırt edebilirsiniz.

2023 Le Mans 24 Saat'te Hangi Sürücüler ve Takımlar Mücadele Ediyor?

No. Takım Araç Pilot kadrosu Hypercar - 16 araç 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve Tristan Vautier 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 Yifei Ye Antonio Felix da Costa Will Stevens 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr Nick Tandy Mathieu Jaminet 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Muller 311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R Pipo Derani Alexander Sims Jack Aitken 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Franck Mailleux Nathanael Berthon Esteban Gutierrez LMP2 - 24 araç Koyu yazılanlar Pro/Am girişli takımlar 9 Prema Racing Oreca 07-Gibson Juan Manuel Correa Filip Ugran Bent Viscaal 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser 13 Tower Motorsports Oreca 07-Gibson John Farano Rene Rast Ricky Taylor 14 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson 28 JOTA Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Neel Jani Rene Binder Nico Pino 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael Robin Frijns Ferdinand Habsburg 32 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Fabio Scherer Albert Costa 35 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Andre Negrao Memo Rojas Olli Caldwell 36 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Matthieu Vaxiviere Charles Milesi Julien Canal 37 Cool Racing Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen 39 Graff Racing Oreca 07-Gibson Roberto Lacorte Giedo van der Garde Patrick Pilet 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade Robert Kubica Louis Deletraz 43 DKR Engineering Oreca 07-Gibson Tom van Rompuy Ugo de Wilde Maxime Martin 45 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson George Kurtz James Allen Colin Braun 47 Cool Racing Oreca 07-Gibson Reshad de Gerus Vlad Lomko Simon Pagenaud 48 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Horr 63 Prema Racing Oreca 07-Gibson Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniil Kvyat 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert 80 AF Corse Oreca 07-Gibson Francois Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato 923 Racing Team Turkey Oreca 07-Gibson Salih Yoluc Dries Vanthoor Tom Gamble GTE Am - 21 araç 16 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Julien Piquet Simon Mann Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

Michael Dinan Charlie Eastwood 33 Corvette Racing Corvette C8.R Ben Keating

Nicky Catsburg Nicolas Varrone 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 55 GMB Motorsport Aston Martin Vantage Gustav Birch Marco Sorensen Jens Reno Moller 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 PJ Hyett Gunnar Jeanette Matteo Cairoli 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

Matteo Cressoni Alessio Picariello 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli 72 TF Sport Aston Martin Vantage Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse-Clot 74 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Julien Andlauer Mikkel Pedersen 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luis Perez Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Harry Tincknell Brendan Iribe Oliver Millroy 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas 100 Walkenhorst Motorsport Ferrari 488 GTE Chandler Hull Andrew Haryanto Jeffrey Segal 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson 911 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Michael Fassbender Richard Lietz Martin Rump İnovatif araç 24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZR1 Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button

2022 Le Mans 24 Saat Grafikleri Nasıl Yorumlanır?

2019 Le Mans 24 Saat'in son saatinden bir kesit. Fotoğraf: 24 Heures du Mans YouTube Kanalı

Yarışın keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için sıra geldi grafikleri yorumlamaya. Yayında fotoğraftakilerden daha farklı grafikler de oluyor ancak temel mantığı anlayınca diğerlerini yorumlamak oldukça kolay. Şimdi sırayla ilerleyelim:

1. Yarışın bitimine kalan süreyi gösterir.

2. Araç numarasını ve takımını gösterir.

3. Sürücünün maruz kaldığı G kuvvetini gösterir.

4. Aracın hızını, kaçıncı viteste olduğunu, gaza mı yoksa frene mi basıldığını gösterir.

5. Araç üstü kameradan yayın yapıldığını gösterir.

6. Verilerin hangi klasmana ait olduğunu gösterir.

7. Bu grafikte GTE Pro klasmanında yarışan sürücüler ve aralarındaki zaman farkı gösterilmiş.

8. Altyazı bölümü. Burada genel klasmandan ve diğer klasmanlardaki son durumlara dair bilgiler verilir. Yarış dışı kalan araçlar belirtilir.

9. "FL" yani "Finish Line". Bu işaret bitiş çizgisinin pist üstündeki yerini gösterir.

10. Pistin şemasını gösterir.

11. "S1 ve S2" işaretleri 1. ve 2. sektörün olduğu bölgeleri gösterir.

12. Gri nokta aracın pist üstündeki konumunu gösterir.

Bu grafiklere ek olarak başka grafikler de veriliyor. Örnek vermek gerekirse, Formula 1'de gördüğümüz gibi, sol kısımda alt alta araç numaralarının yer aldığı grafikler de mevcut. Ancak gayet basit.

2023 Le Mans 24 Saat Seansları Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Le Mans 24 Saat'in seansları bu yıl yine Eurosport kanallarından yayınlanacak. Eurosport kanallarından yarışı naklen izleyebilirsiniz.

7 Haziran Çarşamba

15:00 - 1. Antrenman

20:00 - Sıralama Turları

23:00 - 2. Antrenman

9 Haziran Perşembe

21:00 - Hyperpole

23:00 - 3. Antrenman

11 Haziran Cumartesi

17:00 - Le Mans 24 Saat (Start)

12 Haziran Pazar

17:00 - Le Mans 24 Saat (Finiş)

* Dilediğiniz aracı, onboard açısından Eurosport Player üzerinden takip edebilirsiniz.

Keyifli seyirler.