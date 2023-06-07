Detaylı 2023 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Senenin en uzun gecesine hazır mısınız? Motor sporlarının en prestijli üç etkinliğinden biri olan Le Mans 24 Saat için geri sayım başladı. Bu sene 91. kez gerçekleştirilecek olan organizasyon 10 Haziran'da start alacak ve 11. Haziran'da damalı bayrağın dalgalanmasıyla sonlanacak. Bu unutulmaz yarışı ekran başında en iyi şekilde deneyimlemek için bilmeniz gereken her şey bu rehberde. Keyifli okumalar.
Le Mans 24 Saat Nedir?
Öncelikle genel kültür bilgimizi tazeleyelim. Le Mans 24 Saat, (orijinal adıyla Grand Prix de Vitesse et d'Endurance veya Hız ve Dayanıklılık Grand Prix'si) 1923'ten günümüze uzanan tarihiyle, takımların farklı klasmanlarda 24 saat boyunca yarıştığı ve rakipleriyle hız ve dayanıklılık anlamında mücadele ettiği en büyük yarış organizasyonudur. Yarış, Fransa'nın Le Mans bölgesindeki Circuit de la Sarthe olarak da bilinen Le Mans 24 Saat Pisti'nde gerçekleştirilmektedir.
Le Mans 24 Saat Pistinin Özellikleri Nelerdir?
Circuit de la Sarthe, 13.626 km uzunluğunda olup 21 virajdan oluşmaktadır. Pistin popüler bölümleri isimlerini, ikonik araçların marka ve model isimlerinden ve pistteki bazı ilginç faktörlerden almıştır. Bunlardan bazıları; Dunlop virajı ve şikanı (pistin üzerinde durduğu Dunlop Köprüsü), Esses (Esses Ormanları), Tertre Rouge (pistin o bölümündeki toprağın rengi), Hunaudiéres (Bentley), Mulsanne (Bentley), Indianapolis, Arnage, Maison Blanche (1970'lerde terk edilmiş bir yolun adı), Porsche virajı, Corvette virajı ve Ford şikanıdır.
Indianapolis pistin en hızlı, Arnage ise pistin en yavaş bölümüdür. Pistin tur rekorunu, 2017'de kaydettiği 3:14.791'lik zamanı ile Toyota TS050 Hybrid LMP1 sürücüsü Kamui Kobayashi elinde tutmaktadır.
Bu yıl Le Mans'da bir Türk pilot ve takım var!
Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın başarılı takımı Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, bu yıl Le Mans 24 Saat'e katılıyor! Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey, dünyanın en prestijli yarışı olan Le Mans 24 Saate'te yer alacak ilk Türk takımı olacak.
8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2 sınıfında mücadele edecek Salih ve takım arkadaşları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı aracı ile yarışacak.
#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor
Fotoğraf: Nikolaz Godet
2022 Le Mans 24 Saat'te Hangi Klasmanlar Var?
- Hypercar
2021 itibariyle yarışa katılan bu klasmanda iki tip araç olması hedeflenmektedir. Araçlar şu şekilde: LMH (Le Mans Hypercar, 2021'den itibaren pistlerde) ve LMDh (Le Mans Daytona hybrid). İki farklı tipte araç olmasının temel sebebi; FIA, ACO ve IMSA'nın, bu araçların FIA WEC ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda birbirlerine karşı mücadele etmesini amaçlamasıdır. Bu sayede araçlar Le Mans 24 Saat ve Daytona 24 Saat yarışlarında mücadele edecekler.
LMH, Le Mans Hypercar teknik düzenlemelerine göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemede araçlarda farklı tasarımların uygulanmasına ve ön aks hibrit sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Bu sene seriye katılmalarına izin verilen LMDh araçları ise farklı bir teknik düzenlemeye tâbi tutulacaktır. Bu düzenlemeye göre, aracın omurgasının (tüm araçtan içten yanmalı motor, hibrit sistem ve gövde çıkartıldığında kalan kısmın) Dallara, Multimatic, Ligier ve Oreca olmak üzere dört tedarikçiden sağlanması gerekmektedir.
Bu yıl Hiperaraç klasmanı tarihinde hiç olmadığı kadar dolu ve Le Mans'ın en ikonik markaları bu yarışa sonunda en üst sınıfta geri döndüler.
Cadillac, Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota, Glickenhaus gibi üreticiler bu yıl Hypercar sınıfında galibiyet mücadelesi verecekler ve bu yıl tam 16 araç Hypercar sınıfında yarışacak. Le Mans'ın en üst sınıfında bu kadar otomobili en son 2011 yılında, LMP1 sınıfında 17 araç olduğunda görmüştük.
FIA'nın 2023 Regülasyonları'na göre Hypercar klasmanı, kapalı kokpit prototipli, profesyonel sürücü ve üreticilerin, hibrit ve hibrit olmayan araçlarla mücadele ettiği bir klasmandır. Bu klasman için belirlenen bazı özellikler şu şekilde:
- Öngörülen zaman: 3:30.00
- Minimum ağırlık: 1030 kg
- Lastik tedarikçisi: Michelin
- Maksimum çıkış: 500 kw
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
- Le Mans Prototype 2 (LMP2)
2017 yılında, LMP2 için yeni düzenlemeler getirildi ve maliyetleri azaltmak adına Oreca, Onroak Automotive, Dallara ve Riley-Multilmatic olmak üzere dört şasi üreticisi ile anlaşıldı ve motor tarafı için 4.2 litrelik V8 Gibson seçildi. Ayrıca bu kategori bağımsız takımlara yönelik oldu.
Ayrıca bir üreticinin aracının hızının geride kaldığı kanıtlanırsa, üreticinin ikinci sezon için şasisinde bazı değişiklikler yapma yetkisine sahip olması kabul edildi. Bu seçenek Dallara, Ligier ve Riley-Multimatic tarafından, Oreca 07 ile aynı performans seviyesini elde etmek için kullanıldı.
FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre LMP2 klasmanı, kapalı kokpit prototipli, bağımsız takımlara açık, Dallara, Oreca, Riley-Multimatic ve Onroak olmak üzere dört üreticinin yer aldığı klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:
- Motor: 4.2L V8 GIBSON 600 HP
- Minimum ağırlık: 930 kg
- Lastik tedarikçisi: Goodyear
- Yakıt tankı: Maksimum 75 litre
- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Avrupa Le Mans Serisi
#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
- Le Mans GTE Amateur (LMGTE AM)
Le Mans 24 Saat'in ana amacı, üreticilerin ve özel ekiplerin aynı pistte birbirleriyle mücadele edebilmeleri ve hem profesyonel hem de amatör sürücülerin dünyanın en büyük dayanıklılık yarışlarında birbirlerine karşı kendilerini ölçebilmelerini sağlamak.
Amatör sporcuların katılımcı listesinde yer almasını sağlamak için bir sürücü sınıflandırmasının da uygulandığı bu kategoride takımlar heyecan verici bir mücadeleye tutuşacak. Le Mans 24 Saat'in son anına kadar galibiyet veya podyum için şanslarını deneyecekler ve kendilerini 24 saat boyunca test edecekler.
FIA'nın 2022 Regülasyonları'na göre LM GTE AM klasmanı, iki kapılı, normal yola çıkmasına izin verilen yarış araçlarından oluşan, amatör sürücülere açık, performans dengesi modifiyelerine sahip araçların yer aldığı bir klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:
- Motor: Atmosferik maksimum 5500cc benzinli veya turboşarjlı maksimum 4000cc benzinli
- Minimum ağırlık: 1245 kg (denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)
- Yakıt tankı: 90L (Denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)
- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Avrupa Le Mans Serisi, Asya Le Mans Serisi
#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims
Fotoğraf: Marc Fleury
2023 Le Mans 24 Saat'te Farklı Klasmandaki Araçlar Nasıl Ayırt Edilir?
Her klasmanı farklı bir renk temsil etmektedir. Pist üzerinde Hypercar araçları kırmızı, LMP2 araçlarını mavi ve son olarak LM GTE AM araçlarını turuncu ışık ve numaralarından ayırt edebilirsiniz.
2023 Le Mans 24 Saat'te Hangi Sürücüler ve Takımlar Mücadele Ediyor?
|
No.
|Takım
|Araç
|Pilot kadrosu
|
Hypercar - 16 araç
|2
|Cadillac Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|3
|Cadillac Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Sebastien Bourdais
Renger van der Zande
Scott Dixon
|4
|Floyd Vanwall Racing Team
|Vanwall Vandervell 680
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
Tristan Vautier
|5
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frederic Makowiecki
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|38
|Hertz Team JOTA
|Porsche 963
|
Yifei Ye
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|75
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Felipe Nasr
Nick Tandy
Mathieu Jaminet
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Muller
|311
|Action Express Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Pipo Derani
Alexander Sims
Jack Aitken
|708
|Glickenhaus Racing
|Glickenhaus 007
|
Romain Dumas
Olivier Pla
Ryan Briscoe
|709
|Glickenhaus Racing
|Glickenhaus 007
|
Franck Mailleux
Nathanael Berthon
Esteban Gutierrez
|
LMP2 - 24 araç
Koyu yazılanlar Pro/Am girişli takımlar
|9
|Prema Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Juan Manuel Correa
Filip Ugran
Bent Viscaal
|10
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen
Gabriel Aubry
Matthias Kaiser
|13
|Tower Motorsports
|Oreca 07-Gibson
|
John Farano
Rene Rast
Ricky Taylor
|14
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Rodrigo Sales
Mathias Beche
Ben Hanley
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Phil Hanson
Filipe Albuquerque
Frederick Lubin
|23
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Oliver Jarvis
Tom Blomqvist
Josh Pierson
|28
|JOTA
|Oreca 07-Gibson
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Neel Jani
Rene Binder
Nico Pino
|31
|Team WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Sean Gelael
Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
|32
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Mark Kvamme
Jan Magnussen
Anders Fjordbach
|34
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|35
|Alpine Elf Team
|Alpine A470-Gibson
|
Andre Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|36
|Alpine Elf Team
|Alpine A470-Gibson
|
Matthieu Vaxiviere
Charles Milesi
Julien Canal
|37
|Cool Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Nicolas Lapierre
Alexandre Coigny
Malthe Jakobsen
|39
|Graff Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Roberto Lacorte
Giedo van der Garde
Patrick Pilet
|41
|Team WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|43
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
Tom van Rompuy
Ugo de Wilde
Maxime Martin
|45
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz
James Allen
Colin Braun
|47
|Cool Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Reshad de Gerus
Vlad Lomko
Simon Pagenaud
|48
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Laurents Horr
|63
|Prema Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|65
|Panis Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Manuel Maldonado
Tijmen van der Helm
Job van Uitert
|80
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Francois Perrodo
Ben Barnicoat
Norman Nato
|923
|Racing Team Turkey
|Oreca 07-Gibson
|
Salih Yoluc
Dries Vanthoor
Tom Gamble
|
GTE Am - 21 araç
|16
|Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Jan Heylen
|21
| AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Julien Piquet
Simon Mann
Ulysse de Pauw
|25
|ORT by TF
|Aston Martin Vantage
|
Ahmad Al Harthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|33
|Corvette Racing
|Corvette C8.R
|
Ben Keating
Nicky Catsburg
Nicolas Varrone
|54
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|55
|GMB Motorsport
|Aston Martin Vantage
|
Gustav Birch
Marco Sorensen
Jens Reno Moller
|56
|Project 1 - AO
|Porsche 911 RSR-19
|
PJ Hyett
Gunnar Jeanette
Matteo Cairoli
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 488 GTE
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|60
| Iron Lynx
|Porsche 911 RSR-19
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|66
|JMW Motorsport
|Ferrari 488 GTE
|
Thomas Neubauer
Louis Prette
Giacomo Petrobelli
|72
|TF Sport
|Aston Martin Vantage
|
Arnold Robin
Maxime Robin
Valentin Hasse-Clot
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 488 GTE
|
Kei Cozzolino
Yorikatsu Tsujiko
Naoki Yokomizo
|77
| Dempsey-Proton Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Christian Ried
Julien Andlauer
Mikkel Pedersen
|83
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Luis Perez Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|85
|Iron Dames
|Porsche 911 RSR-19
|
Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
|86
| GR Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Michael Wainwright
Benjamin Barker
Riccardo Pera
|88
|Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Harry Tincknell
Brendan Iribe
Oliver Millroy
|98
| NorthWest AMR
|Aston Martin Vantage
|
Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|100
|Walkenhorst Motorsport
|Ferrari 488 GTE
|
Chandler Hull
Andrew Haryanto
Jeffrey Segal
|777
|D'station Racing
|Aston Martin Vantage
|
Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Casper Stevenson
|911
|Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Michael Fassbender
Richard Lietz
|
İnovatif araç
|24
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet Camaro ZR1
|
Jimmie Johnson
Mike Rockenfeller
Jenson Button
2022 Le Mans 24 Saat Grafikleri Nasıl Yorumlanır?
2019 Le Mans 24 Saat'in son saatinden bir kesit.
Fotoğraf: 24 Heures du Mans YouTube Kanalı
Yarışın keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için sıra geldi grafikleri yorumlamaya. Yayında fotoğraftakilerden daha farklı grafikler de oluyor ancak temel mantığı anlayınca diğerlerini yorumlamak oldukça kolay. Şimdi sırayla ilerleyelim:
1. Yarışın bitimine kalan süreyi gösterir.
2. Araç numarasını ve takımını gösterir.
3. Sürücünün maruz kaldığı G kuvvetini gösterir.
4. Aracın hızını, kaçıncı viteste olduğunu, gaza mı yoksa frene mi basıldığını gösterir.
5. Araç üstü kameradan yayın yapıldığını gösterir.
6. Verilerin hangi klasmana ait olduğunu gösterir.
7. Bu grafikte GTE Pro klasmanında yarışan sürücüler ve aralarındaki zaman farkı gösterilmiş.
8. Altyazı bölümü. Burada genel klasmandan ve diğer klasmanlardaki son durumlara dair bilgiler verilir. Yarış dışı kalan araçlar belirtilir.
9. "FL" yani "Finish Line". Bu işaret bitiş çizgisinin pist üstündeki yerini gösterir.
10. Pistin şemasını gösterir.
11. "S1 ve S2" işaretleri 1. ve 2. sektörün olduğu bölgeleri gösterir.
12. Gri nokta aracın pist üstündeki konumunu gösterir.
Bu grafiklere ek olarak başka grafikler de veriliyor. Örnek vermek gerekirse, Formula 1'de gördüğümüz gibi, sol kısımda alt alta araç numaralarının yer aldığı grafikler de mevcut. Ancak gayet basit.
2023 Le Mans 24 Saat Seansları Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Le Mans 24 Saat'in seansları bu yıl yine Eurosport kanallarından yayınlanacak. Eurosport kanallarından yarışı naklen izleyebilirsiniz.
7 Haziran Çarşamba
15:00 - 1. Antrenman
20:00 - Sıralama Turları
23:00 - 2. Antrenman
9 Haziran Perşembe
21:00 - Hyperpole
23:00 - 3. Antrenman
11 Haziran Cumartesi
17:00 - Le Mans 24 Saat (Start)
12 Haziran Pazar
17:00 - Le Mans 24 Saat (Finiş)
* Dilediğiniz aracı, onboard açısından Eurosport Player üzerinden takip edebilirsiniz.
Keyifli seyirler.
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Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.
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