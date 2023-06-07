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Le Mans Özel Haber

Detaylı 2023 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Senenin en uzun gecesine hazır mısınız? Motor sporlarının en prestijli üç etkinliğinden biri olan Le Mans 24 Saat için geri sayım başladı. Bu sene 91. kez gerçekleştirilecek olan organizasyon 10 Haziran'da start alacak ve 11. Haziran'da damalı bayrağın dalgalanmasıyla sonlanacak. Bu unutulmaz yarışı ekran başında en iyi şekilde deneyimlemek için bilmeniz gereken her şey bu rehberde. Keyifli okumalar.

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Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı
, Editör
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Le Mans 24 Saat Nedir?

Öncelikle genel kültür bilgimizi tazeleyelim. Le Mans 24 Saat, (orijinal adıyla Grand Prix de Vitesse et d'Endurance veya Hız ve Dayanıklılık Grand Prix'si) 1923'ten günümüze uzanan tarihiyle, takımların farklı klasmanlarda 24 saat boyunca yarıştığı ve rakipleriyle hız ve dayanıklılık anlamında mücadele ettiği en büyük yarış organizasyonudur. Yarış, Fransa'nın Le Mans bölgesindeki Circuit de la Sarthe olarak da bilinen Le Mans 24 Saat Pisti'nde gerçekleştirilmektedir.

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Le Mans 24 Saat Pistinin Özellikleri Nelerdir?

Circuit de la Sarthe, 13.626 km uzunluğunda olup 21 virajdan oluşmaktadır. Pistin popüler bölümleri isimlerini, ikonik araçların marka ve model isimlerinden ve pistteki bazı ilginç faktörlerden almıştır. Bunlardan bazıları; Dunlop virajı ve şikanı (pistin üzerinde durduğu Dunlop Köprüsü), Esses (Esses Ormanları), Tertre Rouge (pistin o bölümündeki toprağın rengi), Hunaudiéres (Bentley), Mulsanne (Bentley), Indianapolis, Arnage, Maison Blanche (1970'lerde terk edilmiş bir yolun adı), Porsche virajı, Corvette virajı ve Ford şikanıdır.

Indianapolis pistin en hızlı, Arnage ise pistin en yavaş bölümüdür. Pistin tur rekorunu, 2017'de kaydettiği 3:14.791'lik zamanı ile Toyota TS050 Hybrid LMP1 sürücüsü Kamui Kobayashi elinde tutmaktadır.

Bu yıl Le Mans'da bir Türk pilot ve takım var! 

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın başarılı takımı Racing Team Turkey  ve Salih Yoluç, bu yıl Le Mans 24 Saat'e katılıyor! Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey, dünyanın en prestijli yarışı olan Le Mans 24 Saate'te yer alacak ilk Türk takımı olacak.

8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2 sınıfında mücadele edecek Salih ve takım arkadaşları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı aracı ile yarışacak. 

 
#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

Fotoğraf: Nikolaz Godet

2022 Le Mans 24 Saat'te Hangi Klasmanlar Var?

  • Hypercar

2021 itibariyle yarışa katılan bu klasmanda iki tip araç olması hedeflenmektedir. Araçlar şu şekilde: LMH (Le Mans Hypercar, 2021'den itibaren pistlerde) ve LMDh (Le Mans Daytona hybrid). İki farklı tipte araç olmasının temel sebebi; FIA, ACO ve IMSA'nın, bu araçların FIA WEC ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda birbirlerine karşı mücadele etmesini amaçlamasıdır. Bu sayede araçlar Le Mans 24 Saat ve Daytona 24 Saat yarışlarında mücadele edecekler. 

LMH, Le Mans Hypercar teknik düzenlemelerine göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemede araçlarda farklı tasarımların uygulanmasına ve ön aks hibrit sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Bu sene seriye katılmalarına izin verilen LMDh araçları ise farklı bir teknik düzenlemeye tâbi tutulacaktır. Bu düzenlemeye göre, aracın omurgasının (tüm araçtan içten yanmalı motor, hibrit sistem ve gövde çıkartıldığında kalan kısmın) Dallara, Multimatic, Ligier ve Oreca olmak üzere dört tedarikçiden sağlanması gerekmektedir.

Bu yıl Hiperaraç klasmanı tarihinde hiç olmadığı kadar dolu ve Le Mans'ın en ikonik markaları bu yarışa sonunda en üst sınıfta geri döndüler. 

Cadillac, Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota, Glickenhaus gibi üreticiler bu yıl Hypercar sınıfında galibiyet mücadelesi verecekler ve bu yıl tam 16 araç Hypercar sınıfında yarışacak. Le Mans'ın en üst sınıfında bu kadar otomobili en son 2011 yılında, LMP1 sınıfında 17 araç olduğunda görmüştük. 

FIA'nın 2023 Regülasyonları'na göre Hypercar klasmanı, kapalı kokpit prototipli, profesyonel sürücü ve üreticilerin, hibrit ve hibrit olmayan araçlarla mücadele ettiği bir klasmandır. Bu klasman için belirlenen bazı özellikler şu şekilde:

- Öngörülen zaman: 3:30.00

- Minimum ağırlık: 1030 kg

- Lastik tedarikçisi: Michelin

- Maksimum çıkış: 500 kw

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

  • Le Mans Prototype 2 (LMP2)

2017 yılında, LMP2 için yeni düzenlemeler getirildi ve maliyetleri azaltmak adına Oreca, Onroak Automotive, Dallara ve Riley-Multilmatic olmak üzere dört şasi üreticisi ile anlaşıldı ve motor tarafı için 4.2 litrelik V8 Gibson seçildi. Ayrıca bu kategori bağımsız takımlara yönelik oldu.

Ayrıca bir üreticinin aracının hızının geride kaldığı kanıtlanırsa, üreticinin ikinci sezon için şasisinde bazı değişiklikler yapma yetkisine sahip olması kabul edildi. Bu seçenek Dallara, Ligier ve Riley-Multimatic tarafından, Oreca 07 ile aynı performans seviyesini elde etmek için kullanıldı.

FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre LMP2 klasmanı, kapalı kokpit prototipli, bağımsız takımlara açık, Dallara, Oreca, Riley-Multimatic ve Onroak olmak üzere dört üreticinin yer aldığı klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: 4.2L V8 GIBSON 600 HP

- Minimum ağırlık: 930 kg

- Lastik tedarikçisi: Goodyear

- Yakıt tankı: Maksimum 75 litre

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Avrupa Le Mans Serisi

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

  • Le  Mans GTE Amateur (LMGTE AM)

Le Mans 24 Saat'in ana amacı, üreticilerin ve özel ekiplerin aynı pistte birbirleriyle mücadele edebilmeleri ve hem profesyonel hem de amatör sürücülerin dünyanın en büyük dayanıklılık yarışlarında birbirlerine karşı kendilerini ölçebilmelerini sağlamak.

Amatör sporcuların katılımcı listesinde yer almasını sağlamak için bir sürücü sınıflandırmasının da uygulandığı bu kategoride takımlar heyecan verici bir mücadeleye tutuşacak. Le Mans 24 Saat'in son anına kadar galibiyet veya podyum için şanslarını deneyecekler ve kendilerini 24 saat boyunca test edecekler.

FIA'nın 2022 Regülasyonları'na göre LM GTE AM klasmanı, iki kapılı, normal yola çıkmasına izin verilen yarış araçlarından oluşan, amatör sürücülere açık, performans dengesi modifiyelerine sahip araçların yer aldığı bir klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: Atmosferik maksimum 5500cc benzinli veya turboşarjlı maksimum 4000cc benzinli

- Minimum ağırlık: 1245 kg (denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)

- Yakıt tankı: 90L (Denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Avrupa Le Mans Serisi, Asya Le Mans Serisi

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims

Fotoğraf: Marc Fleury

2023 Le Mans 24 Saat'te Farklı Klasmandaki Araçlar Nasıl Ayırt Edilir?

Her klasmanı farklı bir renk temsil etmektedir. Pist üzerinde Hypercar araçları kırmızı, LMP2 araçlarını mavi ve son olarak LM GTE AM araçlarını turuncu ışık ve numaralarından ayırt edebilirsiniz.

2023 Le Mans 24 Saat'te Hangi Sürücüler ve Takımlar Mücadele Ediyor?

No.

 Takım Araç Pilot kadrosu

Hypercar - 16 araç
2  Cadillac Racing Cadillac V-Series.R

 Earl Bamber

 Alex Lynn

 Richard Westbrook
3  Cadillac Racing Cadillac V-Series.R

 Sebastien Bourdais

Netherlands Renger van der Zande

 Scott Dixon
4  Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680

 Tom Dillmann

 Esteban Guerrieri

 Jacques Villeneuve

 Tristan Vautier
5 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Dane Cameron

 Michael Christensen

 Frederic Makowiecki
6 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Kevin Estre

Germany Andre Lotterer

 Laurens Vanthoor
7  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Mike Conway

 Kamui Kobayashi

 Jose Maria Lopez
8  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Sebastien Buemi

 Brendon Hartley

 Ryo Hirakawa
38  Hertz Team JOTA Porsche 963

China Yifei Ye

 Antonio Felix da Costa

 Will Stevens
50  Ferrari AF Corse Ferrari 499P

 Antonio Fuoco

 Miguel Molina

 Nicklas Nielsen
51  Ferrari AF Corse Ferrari 499P

 Alessandro Pier Guidi

 James Calado

 Antonio Giovinazzi
75 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Felipe Nasr

 Nick Tandy

 Mathieu Jaminet
93  Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

 Paul di Resta

 Mikkel Jensen

 Jean-Eric Vergne
94  Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

 Loic Duval

 Gustavo Menezes

 Nico Muller
311  Action Express Racing Cadillac V-Series.R

 Pipo Derani

 Alexander Sims

 Jack Aitken
708  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007

 Romain Dumas

 Olivier Pla

 Ryan Briscoe
709  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007

 Franck Mailleux

 Nathanael Berthon

Mexico Esteban Gutierrez

LMP2 - 24 araç

Koyu yazılanlar Pro/Am girişli takımlar
9  Prema Racing Oreca 07-Gibson

 Juan Manuel Correa

Romania Filip Ugran

Netherlands Bent Viscaal
10  Vector Sport Oreca 07-Gibson

 Ryan Cullen

 Gabriel Aubry

Liechtenstein Matthias Kaiser
13  Tower Motorsports Oreca 07-Gibson

 John Farano

Germany Rene Rast

 Ricky Taylor
14  Nielsen Racing Oreca 07-Gibson

 Rodrigo Sales

 Mathias Beche

 Ben Hanley
22  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Phil Hanson

 Filipe Albuquerque

 Frederick Lubin
23  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Oliver Jarvis

 Tom Blomqvist

 Josh Pierson
28  JOTA Oreca 07-Gibson

 David Heinemeier Hansson

 Pietro Fittipaldi

 Oliver Rasmussen
30  Duqueine Team Oreca 07-Gibson

 Neel Jani

Austria Rene Binder

Chile Nico Pino
31  Team WRT Oreca 07-Gibson

Indonesia Sean Gelael

Netherlands Robin Frijns

Austria Ferdinand Habsburg
32 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

 Mark Kvamme

 Jan Magnussen

 Anders Fjordbach
34 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

Poland Jakub Smiechowski

 Fabio Scherer

 Albert Costa
35  Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson

 Andre Negrao

Mexico Memo Rojas

 Olli Caldwell
36  Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson

 Matthieu Vaxiviere

 Charles Milesi

 Julien Canal
37  Cool Racing Oreca 07-Gibson

 Nicolas Lapierre

 Alexandre Coigny

 Malthe Jakobsen
39  Graff Racing Oreca 07-Gibson

Italy Roberto Lacorte

Netherlands Giedo van der Garde

 Patrick Pilet
41  Team WRT Oreca 07-Gibson

 Rui Andrade

Poland Robert Kubica

 Louis Deletraz
43 Luxembourg DKR Engineering Oreca 07-Gibson

 Tom van Rompuy

 Ugo de Wilde

 Maxime Martin
45  Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson

 George Kurtz

Australia James Allen

 Colin Braun
47  Cool Racing Oreca 07-Gibson

 Reshad de Gerus

Russian Federation Vlad Lomko

 Simon Pagenaud
48  IDEC Sport Oreca 07-Gibson

 Paul Lafargue

 Paul-Loup Chatin

Germany Laurents Horr
63  Prema Racing Oreca 07-Gibson

 Doriane Pin

Italy Mirko Bortolotti

Russian Federation Daniil Kvyat
65  Panis Racing Oreca 07-Gibson

Venezuela Manuel Maldonado

Netherlands Tijmen van der Helm

Netherlands Job van Uitert
80  AF Corse Oreca 07-Gibson

 Francois Perrodo

 Ben Barnicoat

 Norman Nato
923 Turkey Racing Team Turkey Oreca 07-Gibson

Turkey Salih Yoluc

 Dries Vanthoor

 Tom Gamble

GTE Am - 21 araç
16 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR-19

 Ryan Hardwick

 Zacharie Robichon

Belgium Jan Heylen
21  AF Corse
 Ferrari 488 GTE

 Julien Piquet

 Simon Mann

Belgium Ulysse de Pauw
25 Oman ORT by TF Aston Martin Vantage

Oman Ahmad Al Harthy

 Michael Dinan

Ireland Charlie Eastwood
33  Corvette Racing Corvette C8.R

 Ben Keating

Netherlands Nicky Catsburg

 Nicolas Varrone
54  AF Corse Ferrari 488 GTE

 Thomas Flohr

 Francesco Castellacci

 Davide Rigon
55  GMB Motorsport Aston Martin Vantage

 Gustav Birch

 Marco Sorensen

 Jens Reno Moller
56 Germany Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19

 PJ Hyett

 Gunnar Jeanette

 Matteo Cairoli
57  Kessel Racing Ferrari 488 GTE

 Takeshi Kimura

 Scott Huffaker

 Daniel Serra
60  Iron Lynx
 Porsche 911 RSR-19

 Claudio Schiavoni

 Matteo Cressoni

 Alessio Picariello
66  JMW Motorsport Ferrari 488 GTE

 Thomas Neubauer

 Louis Prette

 Giacomo Petrobelli
72  TF Sport Aston Martin Vantage

 Arnold Robin

 Maxime Robin

 Valentin Hasse-Clot
74  Kessel Racing Ferrari 488 GTE

 Kei Cozzolino

 Yorikatsu Tsujiko

 Naoki Yokomizo
77 Germany Dempsey-Proton Racing
 Porsche 911 RSR-19

Germany Christian Ried

 Julien Andlauer

 Mikkel Pedersen
83  Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE

 Luis Perez Companc

 Lilou Wadoux

 Alessio Rovera
85  Iron Dames Porsche 911 RSR-19

 Rahel Frey

 Sarah Bovy

 Michelle Gatting
86  GR Racing
 Porsche 911 RSR-19

 Michael Wainwright

 Benjamin Barker

 Riccardo Pera
88 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR-19

 Harry Tincknell

 Brendan Iribe

 Oliver Millroy
98  NorthWest AMR
 Aston Martin Vantage

 Ian James

 Daniel Mancinelli

 Alex Riberas
100 Germany Walkenhorst Motorsport Ferrari 488 GTE

 Chandler Hull

Indonesia Andrew Haryanto

 Jeffrey Segal
777  D'station Racing Aston Martin Vantage

 Satoshi Hoshino

 Tomonobu Fujii

 Casper Stevenson
911 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR-19

Ireland Michael Fassbender

Austria Richard Lietz

Estonia Martin Rump

İnovatif araç
24  Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZR1

 Jimmie Johnson

Germany Mike Rockenfeller

 Jenson Button

 

2022 Le Mans 24 Saat Grafikleri Nasıl Yorumlanır?

2019 Le Mans 24 Saat'in son saatinden bir kesit.

2019 Le Mans 24 Saat'in son saatinden bir kesit.

Fotoğraf: 24 Heures du Mans YouTube Kanalı

Yarışın keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için sıra geldi grafikleri yorumlamaya. Yayında fotoğraftakilerden daha farklı grafikler de oluyor ancak temel mantığı anlayınca diğerlerini yorumlamak oldukça kolay. Şimdi sırayla ilerleyelim:

1. Yarışın bitimine kalan süreyi gösterir.

2. Araç numarasını ve takımını gösterir.

3. Sürücünün maruz kaldığı G kuvvetini gösterir.

4. Aracın hızını, kaçıncı viteste olduğunu, gaza mı yoksa frene mi basıldığını gösterir.

5. Araç üstü kameradan yayın yapıldığını gösterir.

6. Verilerin hangi klasmana ait olduğunu gösterir.

7. Bu grafikte GTE Pro klasmanında yarışan sürücüler ve aralarındaki zaman farkı gösterilmiş.

8. Altyazı bölümü. Burada genel klasmandan ve diğer klasmanlardaki son durumlara dair bilgiler verilir. Yarış dışı kalan araçlar belirtilir.

9. "FL" yani "Finish Line". Bu işaret bitiş çizgisinin pist üstündeki yerini gösterir.

10. Pistin şemasını gösterir.

11. "S1 ve S2" işaretleri 1. ve 2. sektörün olduğu bölgeleri gösterir.

12. Gri nokta aracın pist üstündeki konumunu gösterir.

Bu grafiklere ek olarak başka grafikler de veriliyor. Örnek vermek gerekirse, Formula 1'de gördüğümüz gibi, sol kısımda alt alta araç numaralarının yer aldığı grafikler de mevcut. Ancak gayet basit.

2023 Le Mans 24 Saat Seansları Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Le Mans 24 Saat'in seansları bu yıl yine Eurosport kanallarından yayınlanacak. Eurosport kanallarından yarışı naklen izleyebilirsiniz.

7 Haziran Çarşamba
15:00 - 1. Antrenman 
20:00 - Sıralama Turları 
23:00 - 2. Antrenman 

9 Haziran Perşembe
21:00 - Hyperpole 

23:00 - 3. Antrenman 

11 Haziran Cumartesi
17:00 - Le Mans 24 Saat (Start) 

12 Haziran Pazar
17:00 - Le Mans 24 Saat (Finiş) 

* Dilediğiniz aracı, onboard açısından Eurosport Player üzerinden takip edebilirsiniz.

Keyifli seyirler.

 

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Porsche, Le Mans öncesinde 963 ile önemli adımlar attığından emin

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

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