Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu
Corvette Racing, bu sene Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine döneceğini duyurdu.
Geçen sene IMSA WeatherTech SportCar Şampiyonası'nda mücadeleye başlayan ortadan motorlu Chevrolet Corvette C8.R'lar, üreticinin 2020 Le Mans 24 Saat'e katılmamasının ardından WEC'te mücadeleye başlayamamıştı.
Ancak Corvette, yeni aracın bu sene 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışına katılacağını duyurdu.
2000'den beri aralıksız bir şekilde Le Mans 24 Saat yarışına katılan Chevrolet, yarışın Eylül ayına alınmasının ardından katılmama kararı almıştı.
GTE Pro sınıfında mücadele eden ve geleneksel 63 ve 64 numaralarını kullanan C8.R araçlarında üreticinin her zamanki pilotları yer alacak.
Tam zamanlı Corvette pilotları Antonio Garcia ve Jordan Taylor 63 numaralı araçta, Nicky Catsburg ve Tommy Milner ise Alexander Sims ile 64 numaralı araçta olacaklar.
Corvette, IMSA takvimi ile WEC takviminin çakışmaması için yapılan çalışmalar sayesinde bu yarışa katılma fırsatı bulacak.
Corvette'in yarışa katılacağının duyurulması ve aynı zamanda Proton Competition WeatherTech Porsche ekibinin katılmasıyla bu seneki Le Mans 24 Saat yarışında GTE Pro sınıfında 7 araç mücadele etmiş olacak.
Amerika merkezli iki AF Corse Ferrari 488 GTE Evo ve Manthey destekli Porsche'ler tüm WEC sezonunda mücadele ediyorlar.
2021 Le Mans 24 Saat Katılımcı Listesi
Yeni WEC Hiper Araç sınıfında 5 araç, LMP2'de 25 araç, GTE Am sınıfında ise 24 araç 2021 Le Mans 24 Saat yarışına katılacak. Böylece 2019'daki 62 araçlık rekor katılım tekrarlanmış olacak.
Bu sene Hiper Araç sınıfında mücadele edecek araç sayısı, geçen sene LMP1 sınıfında mücadele eden araç sayısıyla aynı olacak.
Hiper Araç sınıfında iki Toyota, iki Glickenhaus aracıyla bir adet Alpine A480 (eski Rebellion R-13) olacak. Bu takımlar tüm WEC sezonunda mücadele edecekler.
LMP2 sınıfı 25 araçla en çok katılım olan sınıf olacak. 25 aracın 11'inde yeni Pro-Am alt kategori pilotları yer alacak. Bunların içerisinde bronz pilotlar da olacak.
Daha önceden Ferrari ile 3 defa Le Mans'da sınıf birinciliği alan Risi Competizione, 2001 Daytona 24 Saat'ten sonra ilk defa prototip sınıfında mücadele edecek.
Ferrari'nin 2023'ten itibaren LMH'de mücadele etmeyi planladığını açıklamasının ardından bu takım da GTE'den LMP2'ye yükseldi.
Eski Audi LMP1 yarışçısı Oliver Jarvis ve Avrupa Le Mans serisi pilotlarından Ryan Cullen, Risi Oreca 07 adına mücadele edecekler.
Eski F1 pilotu Narain Karthikeyan, Ligier JS p217 ile Le Mans'a dönecek ve Eurasia tarafından yönetilen Racing Team India'da mücadele edecek.
Geçtiğimiz senelerde GTE Am sınıfında mücadele eden ve 2020'de sınıfında kazanan Salih Yoluç, bu sene Avrupa Le Mans serisinde LMP2 sınıfında mücadele edeceğini açıklamıştı. Salih, 2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesinde yer almıyor.
Yarışın 21-22 Ağustos tarihine ertelenmesinin ardından henüz yedek listesi açıklanmadı.
Koyu ile yazılanlar tam sezon WEC'de mücadele eden takımları ve pilotları içeriyor.
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|Seri
|Le Mans , WEC , IMSA
|Etkinlik
|Le Mans 24 Saat
|Editör
|Gary Watkins