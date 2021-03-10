Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu

Geçen sene IMSA WeatherTech SportCar Şampiyonası'nda mücadeleye başlayan ortadan motorlu Chevrolet Corvette C8.R'lar, üreticinin 2020 Le Mans 24 Saat'e katılmamasının ardından WEC'te mücadeleye başlayamamıştı.

Ancak Corvette, yeni aracın bu sene 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışına katılacağını duyurdu.

2000'den beri aralıksız bir şekilde Le Mans 24 Saat yarışına katılan Chevrolet, yarışın Eylül ayına alınmasının ardından katılmama kararı almıştı.

GTE Pro sınıfında mücadele eden ve geleneksel 63 ve 64 numaralarını kullanan C8.R araçlarında üreticinin her zamanki pilotları yer alacak.

Tam zamanlı Corvette pilotları Antonio Garcia ve Jordan Taylor 63 numaralı araçta, Nicky Catsburg ve Tommy Milner ise Alexander Sims ile 64 numaralı araçta olacaklar.

Corvette, IMSA takvimi ile WEC takviminin çakışmaması için yapılan çalışmalar sayesinde bu yarışa katılma fırsatı bulacak.

Corvette'in yarışa katılacağının duyurulması ve aynı zamanda Proton Competition WeatherTech Porsche ekibinin katılmasıyla bu seneki Le Mans 24 Saat yarışında GTE Pro sınıfında 7 araç mücadele etmiş olacak.

Amerika merkezli iki AF Corse Ferrari 488 GTE Evo ve Manthey destekli Porsche'ler tüm WEC sezonunda mücadele ediyorlar.

2021 Le Mans 24 Saat Katılımcı Listesi

Yeni WEC Hiper Araç sınıfında 5 araç, LMP2'de 25 araç, GTE Am sınıfında ise 24 araç 2021 Le Mans 24 Saat yarışına katılacak. Böylece 2019'daki 62 araçlık rekor katılım tekrarlanmış olacak.

Bu sene Hiper Araç sınıfında mücadele edecek araç sayısı, geçen sene LMP1 sınıfında mücadele eden araç sayısıyla aynı olacak.

Hiper Araç sınıfında iki Toyota, iki Glickenhaus aracıyla bir adet Alpine A480 (eski Rebellion R-13) olacak. Bu takımlar tüm WEC sezonunda mücadele edecekler.

LMP2 sınıfı 25 araçla en çok katılım olan sınıf olacak. 25 aracın 11'inde yeni Pro-Am alt kategori pilotları yer alacak. Bunların içerisinde bronz pilotlar da olacak.

Daha önceden Ferrari ile 3 defa Le Mans'da sınıf birinciliği alan Risi Competizione, 2001 Daytona 24 Saat'ten sonra ilk defa prototip sınıfında mücadele edecek.

Ferrari'nin 2023'ten itibaren LMH'de mücadele etmeyi planladığını açıklamasının ardından bu takım da GTE'den LMP2'ye yükseldi.

Eski Audi LMP1 yarışçısı Oliver Jarvis ve Avrupa Le Mans serisi pilotlarından Ryan Cullen, Risi Oreca 07 adına mücadele edecekler.

Eski F1 pilotu Narain Karthikeyan, Ligier JS p217 ile Le Mans'a dönecek ve Eurasia tarafından yönetilen Racing Team India'da mücadele edecek.

Geçtiğimiz senelerde GTE Am sınıfında mücadele eden ve 2020'de sınıfında kazanan Salih Yoluç, bu sene Avrupa Le Mans serisinde LMP2 sınıfında mücadele edeceğini açıklamıştı. Salih, 2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesinde yer almıyor.

Yarışın 21-22 Ağustos tarihine ertelenmesinin ardından henüz yedek listesi açıklanmadı.

N° Takım Araç Pilotlar Hiper araç - 5 araç 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Gustavo Menezes TBA TBA 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

TBA TBA LMP2 - 25 araç 1 Richard Mille Racing Oreca 07-Gibson Sophia Floersch Tatiana Calderon Beitske Visser 17 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Kyle Tilley Dwight Merriman Ryan Dalziel 20 High Class Racing

Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Jan Magnussen TBA 21 DragonSpeed

Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Fabio Scherer 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Paul di Resta TBA TBA 24 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson Patrick Kelly TBA TBA 25 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson John Falb Pietro Fittipaldi Rui Andrade 26 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson Roman Rusinov Franco Colapinto TBA 28 JOTA Oreca 07-Gibson Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Memo Rojas Rene Binder 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Robin Frijns Charles Milesi Ferdinand Habsburg 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Nico Jamin TBA TBA 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 39 Graff Oreca 07-Gibson Vincent Capillaire TBA TBA 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Deletraz Yifei Ye 44 ARC Bratislava Ligier JS P217-Gibson Miro Konopka TBA TBA 48 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet 49 High Class Racing Oreca 07-Gibson Anders Fjordbach

TBA

TBA 65 Panis Racing

Oreca 07-Gibson Julien Canal TBA TBA 70 Realteam Racing

Oreca 07-Gibson Loic Duval Norman Nato Esteban Garcia 74 Ligier JS P217-Gibson Narain Karthikeyan Arjun Maini TBA 82 Risi Competizione Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Oliver Jarvis TBA GTE Pro - 7 araç 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi TBA 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Daniel Serra Miguel Molina TBA 63 Corvette Racing Corvette C8.R Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner Alexander Sims 79 WeatherTech Racing

Porsche 911 RSR-19 Cooper MacNeil TBA TBA 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz TBA 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Neel Jani Kevin Estre TBA GTE Am - 24 araç 18 Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 Andrew Haryanto Alessio Picariello TBA 33 TF Sport Aston Martin Vantage GTE Ben Keating

Felipe Fraga Dylan Pereira 46 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Dennis Olsen TBA TBA 47 Cetilar Racing Ferrari 488 GTE Roberto Lacorte TBA TBA 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 55 Spirit of Race

Ferrari 488 GTE Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli Egidio Perfetti TBA 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura TBA TBA 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

Paolo Ruberti Raffaele Giammaria 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Thomas Neubauer TBA TBA 69 Herberth Motorsport Ferrari 488 GTE Alfred Renauer TBA TBA 71 Inception Racing Ferrari 488 GTE Brendon Iribe Ollie Millroy TBA 72 HubAuto Racing Porsche 911 RSR-19 Liam Talbot TBA TBA 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell 80 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Andrea Piccini Matteo Cressoni Rino Mastronardi 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Ben Barker TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer TBA TBA 95 TF Sport Aston Martin Vantage John Hartshorne TBA TBA 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana TBA TBA 99 Proton Competition Porsche 911 RSR Pat Long TBA TBA 388 Rinaldi Racing

Ferrari 488 GTE Pierre Ehret TBA TBA 777 D'station Racing

Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson Innovative car 84 Association SRT41 Oreca 07-Gibson Takuma Aoki Nigel Bailly TBA

Koyu ile yazılanlar tam sezon WEC'de mücadele eden takımları ve pilotları içeriyor.

paylaşım