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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Corvette Racing, bu sene Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine döneceğini duyurdu.

Geçen sene IMSA WeatherTech SportCar Şampiyonası'nda mücadeleye başlayan ortadan motorlu Chevrolet Corvette C8.R'lar, üreticinin 2020 Le Mans 24 Saat'e katılmamasının ardından WEC'te mücadeleye başlayamamıştı.

Ancak Corvette, yeni aracın bu sene 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışına katılacağını duyurdu.

2000'den beri aralıksız bir şekilde Le Mans 24 Saat yarışına katılan Chevrolet, yarışın Eylül ayına alınmasının ardından katılmama kararı almıştı.

GTE Pro sınıfında mücadele eden ve geleneksel 63 ve 64 numaralarını kullanan C8.R araçlarında üreticinin her zamanki pilotları yer alacak.

Tam zamanlı Corvette pilotları Antonio Garcia ve Jordan Taylor 63 numaralı araçta, Nicky Catsburg ve Tommy Milner ise Alexander Sims ile 64 numaralı araçta olacaklar.

Corvette, IMSA takvimi ile WEC takviminin çakışmaması için yapılan çalışmalar sayesinde bu yarışa katılma fırsatı bulacak.

Corvette'in yarışa katılacağının duyurulması ve aynı zamanda Proton Competition WeatherTech Porsche ekibinin katılmasıyla bu seneki Le Mans 24 Saat yarışında GTE Pro sınıfında 7 araç mücadele etmiş olacak.

Amerika merkezli iki AF Corse Ferrari 488 GTE Evo ve Manthey destekli Porsche'ler tüm WEC sezonunda mücadele ediyorlar.

2021 Le Mans 24 Saat Katılımcı Listesi

Yeni WEC Hiper Araç sınıfında 5 araç, LMP2'de 25 araç, GTE Am sınıfında ise 24 araç 2021 Le Mans 24 Saat yarışına katılacak. Böylece 2019'daki 62 araçlık rekor katılım tekrarlanmış olacak.

Bu sene Hiper Araç sınıfında mücadele edecek araç sayısı, geçen sene LMP1 sınıfında mücadele eden araç sayısıyla aynı olacak.

Hiper Araç sınıfında iki Toyota, iki Glickenhaus aracıyla bir adet Alpine A480 (eski Rebellion R-13) olacak. Bu takımlar tüm WEC sezonunda mücadele edecekler.

LMP2 sınıfı 25 araçla en çok katılım olan sınıf olacak. 25 aracın 11'inde yeni Pro-Am alt kategori pilotları yer alacak. Bunların içerisinde bronz pilotlar da olacak.

Daha önceden Ferrari ile 3 defa Le Mans'da sınıf birinciliği alan Risi Competizione, 2001 Daytona 24 Saat'ten sonra ilk defa prototip sınıfında mücadele edecek.

Ferrari'nin 2023'ten itibaren LMH'de mücadele etmeyi planladığını açıklamasının ardından bu takım da GTE'den LMP2'ye yükseldi.

Eski Audi LMP1 yarışçısı Oliver Jarvis ve Avrupa Le Mans serisi pilotlarından Ryan Cullen, Risi Oreca 07 adına mücadele edecekler.

Eski F1 pilotu Narain Karthikeyan, Ligier JS p217 ile Le Mans'a dönecek ve Eurasia tarafından yönetilen Racing Team India'da mücadele edecek.

Geçtiğimiz senelerde GTE Am sınıfında mücadele eden ve 2020'de sınıfında kazanan Salih Yoluç, bu sene Avrupa Le Mans serisinde LMP2 sınıfında mücadele edeceğini açıklamıştı. Salih, 2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesinde yer almıyor.

Yarışın 21-22 Ağustos tarihine ertelenmesinin ardından henüz yedek listesi açıklanmadı.

Takım Araç Pilotlar

Hiper araç - 5 araç
7  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Mike Conway

 Kamui Kobayashi

 Jose Maria Lopez
8  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Sebastien Buemi
 Kazuki Nakajima

 Brendon Hartley
36  Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson

 Andre Negrao

 Nicolas Lapierre

 Matthieu Vaxiviere
708  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH

 Gustavo Menezes

TBA

TBA
709  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH

 Ryan Briscoe

TBA

TBA

LMP2 - 25 araç
1  Richard Mille Racing  Oreca 07-Gibson

Germany Sophia Floersch

Colombia Tatiana Calderon

 Beitske Visser
17  IDEC Sport Oreca 07-Gibson

 Kyle Tilley

 Dwight Merriman

 Ryan Dalziel
20  High Class Racing
 Oreca 07-Gibson

 Dennis Andersen

 Jan Magnussen

TBA
21  DragonSpeed
 Oreca 07-Gibson

 Ben Hanley

 Henrik Hedman

Colombia Juan Pablo Montoya
22  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Phil Hanson

 Filipe Albuquerque

 Fabio Scherer
23  United Autosports  Oreca 07-Gibson

 Paul di Resta

TBA

TBA
24  PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson

 Patrick Kelly

TBA

TBA
25  G-Drive Racing Aurus 01-Gibson

 John Falb

 Pietro Fittipaldi

 Rui Andrade
26  G-Drive Racing Aurus 01-Gibson

 Roman Rusinov

 Franco Colapinto

TBA
28  JOTA Oreca 07-Gibson

 Stoffel Vandoorne

Indonesia Sean Gelael

 Tom Blomqvist
29  Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson

 Giedo van der Garde

 Job van Uitert

 Frits van Eerd
30  Duqueine Team Oreca 07-Gibson

 Tristan Gommendy

 Memo Rojas

 Rene Binder
31  Team WRT Oreca 07-Gibson

 Robin Frijns

 Charles Milesi

 Ferdinand Habsburg
32  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Nico Jamin

TBA

TBA
34 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

Poland Jakub Smiechowski

 Renger van der Zande

 Alex Brundle
38  JOTA Oreca 07-Gibson

 Roberto Gonzalez

 Antonio Felix da Costa

 Anthony Davidson
39  Graff Oreca 07-Gibson

 Vincent Capillaire

TBA

TBA
41  Team WRT Oreca 07-Gibson

Poland Robert Kubica

 Louis Deletraz

 Yifei Ye
44 Slovakia ARC Bratislava Ligier JS P217-Gibson

Slovakia Miro Konopka

TBA

TBA
48  IDEC Sport Oreca 07-Gibson

 Paul Lafargue

 Paul-Loup Chatin

 Patrick Pilet
49  High Class Racing Oreca 07-Gibson

 Anders Fjordbach
TBA
TBA
65  Panis Racing
 Oreca 07-Gibson

 Julien Canal

TBA

TBA
70  Realteam Racing
 Oreca 07-Gibson

 Loic Duval

 Norman Nato

 Esteban Garcia
74 India Racing Team India Ligier JS P217-Gibson

India Narain Karthikeyan

India Arjun Maini

TBA
82  Risi Competizione Oreca 07-Gibson

 Ryan Cullen

 Oliver Jarvis

TBA

GTE Pro - 7 araç
51  AF Corse Ferrari 488 GTE

 James Calado

 Alessandro Pier Guidi

TBA
52  AF Corse
 Ferrari 488 GTE

 Daniel Serra

 Miguel Molina

TBA
63  Corvette Racing Corvette C8.R

 Antonio Garcia

 Jordan Taylor

 Nicky Catsburg
64  Corvette Racing Corvette C8.R

 Nick Tandy

 Tommy Milner

 Alexander Sims
79  WeatherTech Racing
 Porsche 911 RSR-19

 Cooper MacNeil

TBA

TBA
91 Germany Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19

 Gianmaria Bruni

 Richard Lietz

TBA
92 Germany Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19

 Neel Jani

 Kevin Estre

TBA

GTE Am - 24 araç
18  Absolute Racing Porsche 911 RSR-19

Indonesia Andrew Haryanto

 Alessio Picariello

TBA
33  TF Sport Aston Martin Vantage GTE

 Ben Keating

 Felipe Fraga

 Dylan Pereira
46 Germany Team Project 1 Porsche 911 RSR-19

 Dennis Olsen

TBA

TBA
47  Cetilar Racing Ferrari 488 GTE

 Roberto Lacorte

TBA

TBA
54  AF Corse Ferrari 488 GTE

 Giancarlo Fisichella

 Francesco Castellacci

 Thomas Flohr
55  Spirit of Race
 Ferrari 488 GTE

 Duncan Cameron

 Matt Griffin

 Aaron Scott
56 Germany Team Project 1 Porsche 911 RSR-19

 Matteo Cairoli

 Egidio Perfetti

TBA
57  Kessel Racing Ferrari 488 GTE

 Takeshi Kimura

TBA

TBA
60  Iron Lynx
 Ferrari 488 GTE

 Claudio Schiavoni

 Paolo Ruberti

 Raffaele Giammaria
66  JMW Motorsport Ferrari 488 GTE

 Thomas Neubauer

TBA

TBA
69 Germany Herberth Motorsport Ferrari 488 GTE

Germany Alfred Renauer

TBA

TBA
71  Inception Racing Ferrari 488 GTE

 Brendon Iribe

 Ollie Millroy

TBA
72 Taiwan HubAuto Racing Porsche 911 RSR-19

 Liam Talbot

TBA

TBA
77 Germany Dempsey-Proton Racing
 Porsche 911 RSR-19

Germany Christian Ried

 Jaxon Evans

 Matt Campbell
80  Iron Lynx Ferrari 488 GTE

 Andrea Piccini

 Matteo Cressoni

 Rino Mastronardi
83  AF Corse Ferrari 488 GTE

 Francois Perrodo

 Nicklas Nielsen

 Alessio Rovera
85  Iron Lynx Ferrari 488 GTE

 Rahel Frey

 Manuela Gostner

 Michelle Gatting
86  GR Racing
 Porsche 911 RSR-19

 Michael Wainwright

 Ben Barker

TBA
88 Germany Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19

 Julien Andlauer

TBA

TBA
95  TF Sport Aston Martin Vantage

 John Hartshorne

TBA

TBA
98  Aston Martin Racing Aston Martin Vantage

 Paul Dalla Lana

TBA

TBA
99 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR

 Pat Long

TBA

TBA
388 Germany Rinaldi Racing
 Ferrari 488 GTE

Germany Pierre Ehret

TBA

TBA
777  D'station Racing
 Aston Martin Vantage

 Satoshi Hoshino

 Tomonobu Fujii 

 Andrew Watson

Innovative car
84  Association SRT41 Oreca 07-Gibson

 Takuma Aoki

 Nigel Bailly

TBA

Koyu ile yazılanlar tam sezon WEC'de mücadele eden takımları ve pilotları içeriyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC , IMSA
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Editör Gary Watkins

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