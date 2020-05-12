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Le Mans / Son dakika

Corvette, 2020 Le Mans 24 Saat yarışından çekildi!

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Corvette, 2020 Le Mans 24 Saat yarışından çekildi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 May 2020 06:25

Corvette Racing, GTE Pro sınıfında mücadele eden C8.R'lerini, çeşitli faktörler nedeniyle Le Mans 24 Saat'ten çektiğini açıkladı.

Motor sporları ve performans bölümünün başkan yardımcısı Jim Campbell, "Mevcut koşullar ve planlanan zamanlama da dahil olmak üzere kararımıza etki eden birkaç faktör vardı." açıklamasında bulundu.

Ayrıca 2000'den bu yana kesintisiz olarak Le Mans 24 Saat'te yer alan Corvette Racing'i 19-20 Eylül tarihleri arasındaki yarıştan çekmenin hiç de kolay bir karar olmadığını itiraf etti.

Corvette Racing'in iki aracından ilkini Oliver Gavin, Tommy Milner ve Marcel Fassler, ikincisi ise Jordan Taylor, Antonio Garcia ve Nicky Catsburg sürecekti.

Geçtiğimiz günlerde Porsche de GTE Pro sınıfındaki araç sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Corvette'in kararı sonrası GTE Pro sınıfında yedi  araç mücadele edecek; iki Porsche 911 RSR-19, üç Ferrari 488 GTE ve iki Aston Martin Vantage GTE.

Corvette's withdrawal follows that of the pair of factory Porsche 911 RSRs to be run by the IMSA CORE Autosport squad.

It leaves just the six regular World Endurance Championship entries, two each from Porsche, Ferrari and Aston Martin, and the Risi Competizione in GTE Pro.

The Danish High Class Racing team's second LMP2 class ORECA-Gibson 07 and an additional GTE Am entry from the Proton Porsche team are in line to move up from the reserve list following the withdrawal of the Corvettes.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC , IMSA
Takımlar Corvette Racing
Editör Gary Watkins

Le Mans Sıradaki seans

Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat

12 Eyl - 20 Eyl

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