Cadillac, LMDh programıyla beraber Le Mans 24 Saat'e dönebilir

Cadillac'ın Le Mans 24 Saat'e dönüşü giderek daha olası görünmeye başlarken, markadan bu yönde ilk açıklama geldi.

General Motors'un spor otomobil programlarının başında yer alan Laure Klauser, Cadillac'ın 2002'de Nortstart LMP programının sona ermesinden bu yana ilk kez Le Mans'a geri dönebileceğini ve bu konuda aktif tartışmalar olduğunu açıkladı.

Le Mans'ta konuşan Klauser, "Bu, Cadillac'ın bu yolda devam etmek isteyip istemediğine ve hangi hedeflerle konuşulacağına bağlı olacak. Fakat yılda bir kez Fransa'da gerçekleştirilen bu büyük yarışa nasıl katılabileceğimiz konusunda bazı tartışmalar olacak.

"Eğer bu gerekliliklerin bir parçasıysa, o halde burada olmanın bizim için ne kadar önemli olduğuna karar vermeliyiz. Tarihsel olarak bakarsak, evet, bunun oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Cadillac, Avrupa pazarındaki varlığını yavaş yavaş büyütüyor ve böyle bir karar Cadillac'a destek verebilir.

"Bunu bir yarış programıyla bütünleştirme fırsatına sahip olmak her zaman heyecan vericidir ancak kesinleşen bir karar yok."

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda tam sezon mücadele etme ihtimallerini ise reddetti.

"Automobile Club de l'Ouest ile aramızda her zaman yakın tartışmalar oluyor. Fakat gridin nasıl oluştuğuna bakarsanız, buna çok fazla ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum."

ACO başkanı Pierre Fillon, LMDh kuralları açıklandığında, Le Mans'ta yarışmak isteyen üreticilerin en azından bazı WEC yarışlarına katılmasının zorunlu olacağını belirtmişti.

Cadillac Northstar LMP Fotoğraf: Motorsport Images