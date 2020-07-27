ByKolles, Le Mans kadrosunu Webb ile tamamladı

2016 WEC sezonunun başından bu yana ByKolles ile yarışlara katılan Webb, son 4 senedir olduğu gibi Le Mans 24 Saat'te takımda olacak.

Böylece ByKolles'in Gibson motorlu ENSO CLM P1/01 aracında Tom Dillmann, Bruno Spengler ve Webb mücadele edecekler.

Webb, "Karantina dönemi sonrasında 2020 FIA WEC sezonunun kalan bölümünde ByKolles'in LMP1 aracına dönüyor olmak harika."

"Spa ve Le Mans benim takvimdeki iki favori pistim. Bu yüzden çok iyi tanıdığım Tom Dillmann ve Bruno Spengler ile tekrar takım arkadaşı olmak harika olacak." dedi.

ByKolles, ENSO CLM P1/01 ile bu sene 6. kez Le Mans yarışına katılmış olacak. Daha önceki 5 yarışta ByKolles, yarışı tamamlamayı başaramadı.

Bu seneki Le Mans 24 Saat yarışında LMP1 sınıfında sadece 6 araç olacak. Bu, 2017'deki gibi LMP1 sınıfında tarihin en düşük katılımı olacak.