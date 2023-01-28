Button, özel bir NASCAR aracıyla Le Mans 24 Saat'e katılacak!
Eski F1 pilotu Jenson Button, NASCAR'ı Le Mans 24 Saat yarışlarına geri getiren Garage 56'nın sürücü kadrosuna katıldı.
Araç, NASCAR, HMS, Chevrolet, IMSA ve lastik üreticisi Goodyear arasındaki işbirliğiyle üretilen yeni nesil Chevrolet Camaro ZL'nin modifiye edilmiş bir versiyonu olacak.
Aracı Jenson Button ile paylaşacak diğer sürücüler ise yedi kez NASCAR Cup şampiyonu Jimmie Johnson ve 2010 Le Mans 24 Saat galibi galibi Mike Rockenfeller olacak.
Button, "Burada olmak gerçekten çok özel. Kendimi her zaman bir yarış pilotu olarak gördüm ve F1 kariyerimden bu yana yeni zorluklar arıyordum."
"Le Mans'a gitmeyi ve yıldızlarla dolu bir takımla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Bu özel ortaklığın nasıl ortaya çıktığı sorusuna Button, "Uzun zaman önce Jimmie aracılığıyla oldu. Ona 2023'te ne planladığını sordum, çünkü yerinde duramayan biri!"
"NASCAR'ı Le Mans'a getirmeyi umduğunu söyledi. Sonra 'Rocky' [Mike Rockenfeller] beni Sebring'deki bir teste davet etti ve her şey burada başladı."
"Tüm bilgileri aldım ve attıkları tüm bu adımları izleyip, takip ettim." dedi.
Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1
Fotoğraf: Hendrick Motorsports
Button, F1 kariyerinin ardından Super GT, DTM, Extreme E ve Rallikros da dahil olmak üzere çeşitli yarış serilerinde yer aldı.
2018-2019 sezonunda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da (WEC) yarışan Button, SMP Racing LMP1 aracını Vitaly Petrov ve Mikhail Aleshin ile paylaştı.
O Le Mans'taki ilk yarışına çıktı fakat yaşadığı motor sorunu nedeniyle finiş göremedi.
NASCAR/Le Mans projesi, yaklaşık yarım asır önce efsanevi yarışa ilk kez otomobil götüren NASCAR'ın kurucusu Bill France Sr'ı da onurlandırmış olacak.
Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1'in modifiye edilmiş hali olan bu araçta şasi, motor, süspansiyon ve karoser tamamen değiştirilmiş durumda.
Jimmie Johnson, "Rick [Hendrick] aradığında, bu fırsata karşı çıkmadım. Bu harika pilot grubu ve bu ekiple Le Mans'ı deneyimlemek benim için büyük bir hayaldi. Bu gerçekten çok özel bir şey."
"Tasarım ve amaç NASCAR'ı Le Mans'a getirmek. Fransa'daki herkes aracın düzlüklerdeki kükremesinden keyif alacak."
"NASCAR'ı temsil etmek büyük bir onur ve ayrıca bu işe dahil olan herkesle büyük bir geçmişim var."
"Araç tipik bir NASCAR aracından farklı, yani NASCAR ile prototip arasında bir yerde diyebilirim." dedi.
Her üç sürücü de önümüzdeki Salı günü Daytona pistinde gerçekleştirilecek teste katılacak.
Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1
Fotoğraf: Hendrick Motorsports
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