Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
22 Saat
:
44 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
03 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
17 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Le Mans / Son dakika

Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

paylaşım
yorumlar
Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, gelecekte kendi takımıyla Le Mans 24 Saat'te yarışlara dönmeyi hedefliyor.

2009 şampiyonu, 2016 sezonunu ardından F1'den emekli oldu ve o zamandan beri dayanıklılık yarışlarına odaklandı. Button, sonrasında SMP Racing ile Le Mans'a katıldı ve aynı yıl 2018 Super GT şampiyonluğunu kazandı.

Button, COVID-19 durumu nedeniyle 2020'de sadece kendi Jenson Team Rocket RJN ekibiyle Silverstone'da düzenlenen İngiltere GT Şampiyonası yarışına katıldı.

40 yaşındaki Button, Le Mans 24 Saat yarışına galibiyet için mücadele edebileceği rekabetçi bir araçla dönmek istediğini, ancak hayalinin bir üreticinin desteğine sahip olan kendi takımıyla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Button, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Gelecek yıl orada yarışabilseydim ve şartlar doğru olsaydı, o zaman yapardım."

"Hayalim, takımımın Le Mans'ta yarışması ve yine hayalim, bu olduğunda aracın içerisinde olmak."

"O zaman geldiğinde çok yaşlı olabilirim, bekleyip görmem gerekecek."

"Hâlâ 20 yaşında olduğumu hissediyorum, bu yüzden tepkilerim hâlâ yerinde, sadece yüzümde birkaç kırışıklık daha var ama yarış otomobilini sürerken bunun herhangi bir önemi yok."

Button'ın takımı, bu yıl GT World Challenge Avrupa Serisi'ne katılmaya hazırdı ancak pandemi yüzünden gerçekleşmedi. Takım için kısa vadeli hedefi gelecek yıl GTWCE'ye geri dönmek olacak.

"Benim açımdan takım için en  heyecan verici şey GT World Challenge'da yarışması olur, çünkü bu günlerde sadece üreticilerin değil, aynı zamanda takımların ve sürücülerin seviyesi de çok yüksek."

"Spa 24 Saat'i seyrettiğinizde, farklı geçmişlere sahip olan F1'in ve WEC'in en iyi sürücülerinden bazılarını orada görüyorsunuz, ki bu olağanüstü ve hepsi birbirine çok benzeyen ve hepsi çok rekabetçi olan araçlarda yarışıyorlar."

"WEC şampiyonasının, olmasını istediğiniz kadar rekabetçi olmadığını düşünüyorum, ancak Le Mans öyle ve gelecek için hedef bu olmalı. Dayanıklılık yarışındaysanız, Le Mans'a katılmak istersiniz."

"Açıkçası 2018'de orada yarıştım ve tüm düşüncem -spora geri döndükleri zaman- çeşitli üreticilerde yarışabilmek için deneyim kazanmaktı."

"COVID buna yardımcı olmadı, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde seriye ilgi gösteren pek çok iyi üreticiyi veya Le Mans'ta zafer için mücadele edecek pek çok iyi takım göreceğimizi düşünüyorum. Hedef bu olacak."

#11 SMP Racing BR Engineering BR1: Mikhail Aleshin, Vitaly Petrov, Jenson Button

#11 SMP Racing BR Engineering BR1: Mikhail Aleshin, Vitaly Petrov, Jenson Button

Photo by: Marc Fleury

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı

Önceki haber

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Editör James Newbold

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

Son Haberler

Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor
LM24 Le Mans / Son dakika

Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı
WEC WEC / Son dakika

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında
LM24 Le Mans / Röportaj

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"
LM24 Le Mans / Son dakika

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

22s
2
Formula 1

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

20s
3
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

1g
4
Formula 1

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

19s
5
Formula 1

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

18s

Son Haberler

Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor
LM24

Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı
WEC

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında
LM24

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"
LM24

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün
LM24

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün

Son Videolar

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti 10:02
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti 05:03
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti 04:55
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 21. Saat özeti 04:59
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 21. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 19. Saat özeti 05:04
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 19. Saat özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.