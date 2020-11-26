Button gelecekte kendi ekibiyle Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

2009 şampiyonu, 2016 sezonunu ardından F1'den emekli oldu ve o zamandan beri dayanıklılık yarışlarına odaklandı. Button, sonrasında SMP Racing ile Le Mans'a katıldı ve aynı yıl 2018 Super GT şampiyonluğunu kazandı.

Button, COVID-19 durumu nedeniyle 2020'de sadece kendi Jenson Team Rocket RJN ekibiyle Silverstone'da düzenlenen İngiltere GT Şampiyonası yarışına katıldı.

40 yaşındaki Button, Le Mans 24 Saat yarışına galibiyet için mücadele edebileceği rekabetçi bir araçla dönmek istediğini, ancak hayalinin bir üreticinin desteğine sahip olan kendi takımıyla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Button, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Gelecek yıl orada yarışabilseydim ve şartlar doğru olsaydı, o zaman yapardım."

"Hayalim, takımımın Le Mans'ta yarışması ve yine hayalim, bu olduğunda aracın içerisinde olmak."

"O zaman geldiğinde çok yaşlı olabilirim, bekleyip görmem gerekecek."

"Hâlâ 20 yaşında olduğumu hissediyorum, bu yüzden tepkilerim hâlâ yerinde, sadece yüzümde birkaç kırışıklık daha var ama yarış otomobilini sürerken bunun herhangi bir önemi yok."

Button'ın takımı, bu yıl GT World Challenge Avrupa Serisi'ne katılmaya hazırdı ancak pandemi yüzünden gerçekleşmedi. Takım için kısa vadeli hedefi gelecek yıl GTWCE'ye geri dönmek olacak.

"Benim açımdan takım için en heyecan verici şey GT World Challenge'da yarışması olur, çünkü bu günlerde sadece üreticilerin değil, aynı zamanda takımların ve sürücülerin seviyesi de çok yüksek."

"Spa 24 Saat'i seyrettiğinizde, farklı geçmişlere sahip olan F1'in ve WEC'in en iyi sürücülerinden bazılarını orada görüyorsunuz, ki bu olağanüstü ve hepsi birbirine çok benzeyen ve hepsi çok rekabetçi olan araçlarda yarışıyorlar."

"WEC şampiyonasının, olmasını istediğiniz kadar rekabetçi olmadığını düşünüyorum, ancak Le Mans öyle ve gelecek için hedef bu olmalı. Dayanıklılık yarışındaysanız, Le Mans'a katılmak istersiniz."

"Açıkçası 2018'de orada yarıştım ve tüm düşüncem -spora geri döndükleri zaman- çeşitli üreticilerde yarışabilmek için deneyim kazanmaktı."

"COVID buna yardımcı olmadı, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde seriye ilgi gösteren pek çok iyi üreticiyi veya Le Mans'ta zafer için mücadele edecek pek çok iyi takım göreceğimizi düşünüyorum. Hedef bu olacak."