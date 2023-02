Button, Garage 56 projesinin Avrupa'da NASCAR'a ilgiyi arttırmasını umuyor

Modifiye edilmiş Chevrolet Camaro ZL1 ile Daytona'daki normal pist kısmında ilk kez turlanmaya hazırlanan Button, bu yaz Le Mans 24 Saat'in 100. yılına özel açılan Garage 56 sınıfında Mike Rockenfeller ve Jimmie Jonhson ile takım arkadaşı olarak bir NASCAR aracıyla yarışacak.

Proje, yaklaşık yarım asır önce Le Mans 24 Saat'e ilk kez otomobil götüren NASCAR'ın kurucusu Bill France Sr'a saygı duruşunda bulunuyor ve efsane yarışın organizatörü ACO'nun Kuzey Amerikalı meslektaşlarıyla bağlarını nasıl arttırdığını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Daytona 24 Saat öncesi Le Mans'ta yarışacağı açıklanan Button, Noel'den hemen önce Sebring'de yapılan özel bir test sırasında Camaro'yu çalışırken görme şansına sahip oldu.

NASCAR'ın Garage 56 projesi sayesinde benzersiz niteliklerini Avrupa'da nispeten yabancı bir kitleye göstereceğine inanan Button, "Bence insanlar NASCAR'ın gerçekte neyle ilgili olduğunu görmeli ve bunu ilk elden deneyimleyecekler."

"Diğer rakipleri görmeyi ve taraftarların araç ve başarmaya çalıştığımız şey hakkında ne düşündüklerini öğrenmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum."

"Sebring'de piste çıktım ve kendimi yeniden çocuk gibi hissettim -motor sporlarından istediğim de bu. Yüzümde kocaman bir gülümseme oluştu, yarışa olan aşkım geri geldi."

"Pistte bir NASCAR aracının sesini duyduğunuzda çıldırıyorsunuz, ancak bu araç nedense [normal] bir NASCAR aracından bile daha gürültülü gibi!"

"Bunun yanı sıra sürücü değişikliği ilginç olacak! Sürücü değişikliği esnasında araçlar krikoyla kaldırılacak, kısacası eski usule döneceğiz ki bu harika!"

Photo by: Bob Meyer