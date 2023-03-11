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Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"

Garage 56 projesi kapsamında bir NASCAR aracıyla Le Mans 24 Saat'te yarışmaya hazırlanan Jenson Button, aracın izleyicilerden büyük ilgi çekeceğini düşünüyor.

Jim Utter
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Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"
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Kariyerinde ikinci kez Le Mans 24 Saat'te yarışmaya hazırlanan Button, yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson ve eski Le Mans galiplerinden Mike Rockenfeller ile takım arkadaşı olacak.

İşin ilginç kısmı, bu üçlünün "Garage 56" projesi kapsamında bir NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 ile yarışacak olması!

WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest ile NASCAR arasında "yarının ve ötesinin teknolojisine ulaşmak" amacıyla başlatılan Garage 56 projesine destek veren diğer ortaklar ise Hendrick Motorsports, Chevrolet, IMSA ve Goodyear.

Proje hakkında konuşan Button, "İzleyiciler gördüklerinden memnun kalacaklar, araç aslında üzerinde birkaç kanatçık olan bir NASCAR aracına benziyor."

"Araçta arka kanat bulunmuyor çünkü mevcut NASCAR araçlarından çok da farklı görünmesini istemiyoruz."

"Yine de aracın standart bir NASCAR aracıyla aynı performansa sahip olmadığını söylemeliyim. Çok daha güçlü, çok daha hafif, çok daha fazla yere basma gücüne sahip. Normal bir pistte tur başına yaklaşık 8 ila 10 saniye daha hızlı."

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1

Photo by: Hendrick Motorsports

Garage 56'nın mevcut Next Gen araçlarından gözle görülür birçok farkı bulunmakta; bunların arasında yan aynalar, farlar, yan kanatçıklar, daha sağlam bir ön splitter ve arka difüzör yer alıyor.

Ancak en çok sesten etkilendiğini söyleyen Button, "NASCAR araçlarının sesi çılgınca. V8 motorlarından gelen ses harika, herkesi şaşırtacak olan da bu."

"Araç Le Mans'ta kesinlikle izleyicilerin favorisi olacak ve NASCAR'a ilgiyi arttıracak -tıpkı Kimi'nin (Raikkonen), benim ve Jordan Taylor'ın yarışmasının spora başka bir hayran kitlesi getireceğinden emin olduğum gibi."

"Bunların hepsi NASCAR için harika şeyler ve umarım hayran kitlesini geliştirmeye yardımcı olur. Gerçekten özel bir seri." 

"Dayanıklılık testleri sırasında her zaman aksaklıklar yaşarsınız, biz de Sebring'deki 24 saatlik test esnasında bir sorun yaşadık ama bunun dışında her şey çok sorunsuz ilerledi."

"Bu kadar güçlü bir aracın 24 saat sonra bile ne kadar dayanıklı olduğuna şaşırdım. Projeye dahil olan herkes için ciddi bir meydan okumaydı."

"Aracın 24 saati tek bir sorunla atlatması gerçekten etkileyici, bu kesinlikle NASCAR araçlarının gücünü ve herkesin ne kadar sıkı çalıştığını gösteriyor.

"Herkes aracın dört saat boyunca dayanabilmesi için ne yapmaları gerektiğini anlıyordu, ama kimse 24 saat dayanmamızı beklemiyordu." dedi.

 

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