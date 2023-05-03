Button, 2024'te Hypercar sınıfıyla WEC'de mücadele etmek istiyor
2009 Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, Hypercar sınıfıyla Le Mans 24 Saat ve WEC'de yarışmak istediğini belirtti.
Bu yıl NASCAR'a ait Garage 56 projesi kapsamında Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 ile Le Mans 24 Saat'te mücadele etmeye hazırlanan Jenson Button, bu prestijli yarışa ikinci kez adım atma fırsatı yakaladı.
İlk olarak 2018'de SMP Racing ile LMP1'de mücadele eden ancak yarışı tamamlayamayan Button için şimdiki hedef, gelecek yıl Hypercar sınıfında mücadele edebilmek!
Gelecek planları hakkında konuşan Button, "Garage 56 Le Mans'a geri dönmek için harika bir yol, ancak bir Hypercar direksiyonuna geçmek isterdim."
"Hâlâ başarıya açım, kondisyonum ve reflekslerim yerimde. Neden olmasın?"
"Dayanıklılık yarışları benim için eğlenceli çünkü harika sürücüler ve harika ekiplerle çalışıyorsunuz, duygusal açıdan oldukça inişli çıkışlı."
"Doğru takımla olsaydı tam sezon da yarışmak isterdim. WEC veya IMSA fark etmeksizin sekiz yarışın tamamında yer almayı düşünürdüm."
"LMP1 döneminde birkaç yarışa çıktım ve gerçekten keyif aldım, yarışlar harikaydı, araçları sürmek de oldukça zevkliydi."
"IMSA'da yarışmadım ama pistlere baktığımda çok farklı olduklarını görüyorum.
"Yarışlar olağanüstü iyi; IMSA'daki yarışlar çok hoşuma gidiyor. Buna açık olurdum." dedi.
Bu yıl aynı zamanda Rick Ware Racing Ford takımıyla üç NASCAR mücadelesine katılacak olan Button, takvimin çok geniş olması nedeniyle NASCAR'da tam zamanlı yarışamayacağını açıkça belirtti.
Button, "NASCAR'da biraz daha mücadele etmek isterdim, ama 38 yarış çok fazla." dedi.
#11 SMP Racing BR Engineering BR1: Mikhail Aleshin, Vitaly Petrov, Jenson Button
Photo by: Nikolaz Godet
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