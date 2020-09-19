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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Buemi, yağmurlu Le Mans'da amatörlerden korkuyor

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Buemi, yağmurlu Le Mans'da amatörlerden korkuyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Toyota pilotu Sebastien Buemi, bugün başlayacak olan Le Mans 24 Saat yarışının büyük ölçüde yağmur altında geçecek olması nedeniyle, amatör pilotlardan endişeli olduğunu söyledi.

Buemi, yağmur ve deneyimsiz pilotlar nedeniyle bu seneki Le Mans 24 Saat yarışının hayatta kalma mücadelesine sahne olacağını ve birçok kaza beklediğini söyledi.

Buemi, "Açıkçası bu yarışın hayatta kalma yarışı olacağını düşünüyorum. Bu yarışta temas, geçen senelere göre çok daha kolay olabilir. Yavaş araçları geçerken ekstra fark oluşturmaya çalışacağım."

"Profesyonel pilotlar Le Mans'da mücadele ederken çok iyi seviyede oluyorlar ancak amatör sürücülerin pek fazla test yapma şansı olmadı."

"Gece sürüşlerinde amatörleri geçmek zor oluyor. Arada çok büyük fark olduğu için nereye gideceklerini bilemiyorlar. Pistin ortasında gidiyorlar ve bu gerçekten tehlikeli."

"Bazen gerekli hamleyi yapıyorlar ancak çoğu zaman çok geç kalıyorlar ve kazaya sebep olabiliyorlar. Mümkün olduğu kadar yarış çizgilerini korumalılar. Böylece onların etrafından geçebiliriz." dedi.

Brendon Hartley ise amatör sürücülerin yarış ilerledikçe koşullara daha iyi adapte olmalarını umuyor.

Hartley, "Bu sene daha fazla yeni pilot var gibi görünüyor."

"Hepimiz bir zamanlar Le Mans'da yeni olduk. Buradaki hıza alışmak biraz zaman alıyor ancak umarım yarış içerisinde bunu çözerler ve onları geçerken nerede olmaları gerektiğini anlarlar." dedi.

Bu sene tüm sınıflarda 40'a yakın isim ilk defa Le Mans 24 Saat'te mücadele edecek.

Yarış 15:30'da başlayacak ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Pilotlar Sébastien Buemi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

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