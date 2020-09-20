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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Buemi, her şeyi kaybettiklerinden korkmuş

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Buemi, her şeyi kaybettiklerinden korkmuş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Le Mans'da son 3 seneyi kazanan 8 numaralı Toyota ekibinde yer alan Sebastien Buemi, yarışın ilk bölümünde yaşadıkları sorunların ardından her şeyi kaybetmekten endişe duyduklarını kabul etti.

LMP1 araçlarıyla gerçekleştirilen son Le Mans 24 Saat yarışında Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley'nin oluşturduğu 8 numaralı Toyota ekibi zafere ulaştı. Bu ekip, art arda 3. zaferini kazanmış oldu.

Yarışın 6. saatinde Toyota, 8 numaralı aracın sağ ön frenlerini değiştirmek zorunda kaldı ve bu sayede 7 numaralı ekip 1 tur avantaj kazandı.

Ancak daha sonra 7 numaralı ekip turbo sorunu yaşadı ve Toyota yarım saat süren turbo değişim çalışmasını yaptı. Bu sefer şans 8 numaralı ekibin yüzüne güldü.

O an liderliği ele geçiren Buemi, Nakajima ve Hartley yarışı 5 tur farkla kazanmış oldular.

Eurosport'a konuşan Buemi, "Yarışa bakarsanız, startın hemen ardından lastik patlattık, yavaş bölümler bizim lehimize olmadı ve ardından fren sorunu yaşadık. Bir anda her şey bitmiş gibi düşünmeye başladık. Ancak Le Mans'da asla böyle bir şey olmaz."

"Kardeş araçta ve Rebellion'da olanların ardından biz öne geçtik. Bu inanılmaz bir his. Bunu başardığımız için çok mutluyum."

"Art arda 3. kez kazanıyor olmamız harika. 3. kez kazanarak, büyük ödülü almış olduk. Ana hedefimiz buydu." dedi.

Damalı bayrağa aracı ulaştıran Nakajima, "Bu inanılmaz. Ne şanstı ama. Öncelikle takım için, iki ekipten birisi kazandığı için mutluyum. Önceliğimiz buydu."

"Yarışa çok fazla sorunla başladık. Ardından 7 numaralı araç bizden daha büyük sorunlar yaşadı. Ancak biz araç içerisinde yapmamız gerekenleri yaptık. Aracımız yarışta çok iyiydi. Hem yaptıklarımızdan, hem de takım adına mutluyum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Pilotlar Kazuki Nakajima , Sébastien Buemi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Jamie Klein

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