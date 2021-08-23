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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Buemi:" Aracımız startta hasar görmediği için çok şanslıydık"

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Buemi, #8 Toyota aracının Le Mans 24 Saat startında #708 Glickenhaus ile yaşadığı temasta hasar görmediğini ve bunun yükselmelerinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Buemi:" Aracımız startta hasar görmediği için çok şanslıydık"

2020'de yapılan son Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima üçlüsü için bu yılki Le Mans 24 Saat yarışı pek de iyi geçmedi. Yağmur altında başlayan yarışta, ilk önce direksiyonda Buemi vardı ve Dunlop Şikanı'nda fren yaparken #708 Glickenhaus'ta Olivier Pla lastiklerini kilitleyerek İsviçreli pilota çarptı.

Buemi, bu olayda büyük bir hasar almadığı için oldukça şanslı olduğunu düşünse de, hem o turun hem de yarışın kalan kısmının kendileri için oldukça zor geçtiğini dile getirdi.

Buna karşılık #8 Toyota öndeki isimleri birer birer geçmeyi başardı ve hatta kısa bir süreliğine lider de gitti. Fakat sonunda #7 Toyota zafere ulaşırken, #8 Toyota ikinciliğe razı olmak zorunda kaldı.

Buemi, yağmurlu hava nedeniyle başlangıçta temkinli davrandığını ve şartların Pla'nın kendisine çarpmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Buemi, "Bütün hafta boyunca tek bir damla yağmur yoktu ve başlangıçta büyük bir fırtına geldi."

"Durum elbette herkes için aynıydı ve başlangıçta oldukça temkinli olmaya çalışıyorsunuz çünkü 24 saatlik bir yarışa giriyorsunuz, özellikle de hava ıslak olduğu için, basit davranmaya çalıştığım açıktı."

"Lastiklerini kilitledi ve sonunda bana çarptı. Fakat bir şekilde çok şanslıydık çünkü sağ ön tarafıyla, sol arka lastiğime vurdu. Şanslıydık çünkü herhangi bir hasar almadık."

"Tek sorun yeniden başlangıç oldu, ıslak zeminde 60 araç vardı ve sprey etkisiyle görüş zaten çok kötüydü."

"Sonrasında sistemi yeniden başlatmak zorunda kaldık, aracı durdurduk, aracı düzlüğün ortasında tamamen sıfırladık, fakat herkes bizi geçti gitti."

"Açıkçası bu harika değildi ve sonrasında lastiklerim tamamen soğuduğu için Arnage'ta dümdüz gittim, bu yüzden geri geri gitmem gerekti. Sanırım en sona düşmüştük!"

"Bundan sonra ikinci bitirmek gerçekten iyi oldu. Hatta bazı noktalarda yarışa liderlik ettik, bu yüzden gerçekten etkileyici bir dönüş oldu." dedi.

#8 Toyota'nın yaşadığı sorunlarla, #7 Toyota sürücüleri Jose Maria Lopez, Mike Conway ve Kamui Kobayashi'nin kusursuz sürüşü birleşince, bu üç isim ilk Le Mans 24 Saat zaferini elde ettiler.

Buemi bu konuda, “#7 araç için gerçekten mutluyum, aynı zaman takım için de bu dubleden ötürü gerçekten mutluyum. Fakat kendi açımızdan biraz hayal kırıklığına uğradım. Açıkçası kazanmak isterdik.

“Başlangıçta harika bir hızımız vardı, en hızlı turu attım, sonra Brendon yarışın sonuna kadar en hızlı turu attı."

“Çok hızlıydık fakat gece ne olduğunu bilmediğim şekilde giderek yavaşlarken, diğer aracımız biraz daha hızlı hale geldi. Sonrasında yarışın sonunda birkaç mekanik sorunla uğraştık. Yani tüm bunlar düşünüldüğünde ikinci bitirmek o kadar da kötü değil.” dedi.

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