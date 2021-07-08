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Le Mans Haberler

Boyd'la birlikte, United Autosports'un Le Mans sürücü kadrosu tamamlandı

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

United Autosports, Le Mans 24 Saat'teki üçüncü LMP2 katılımında, Wayne Boyd'un, Paul di Resta ve Alex Lynn'in yanında yarışacağını açıkladı.

Boyd'la birlikte, United Autosports'un Le Mans sürücü kadrosu tamamlandı

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Le Mans'da, United'ın #23 Oreca 07-Gibson'ındaki son koltuğu Boyd'un doldurmasında karar verildi.

Portekiz yarışından önce takımın sürücüsü Fabio Scherer'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, 30 yaşındaki sürücü son anda di Resta ve Phil Hanson'a katılmıştı. Üçlü sekiz saatlik yarışı LMP2 sınıfında iki JOTA aracının arkasında üçüncü sırada tamamlamıştı.

United takım patronu Richard Dean konu hakkında şunları söyledi: ''Wayne kesinlikle Le Mans 24 Saat'te ilk kez yarışmak için bir fırsatı hak ediyor. O, gerçek bir yetenek ve spor arabaları kategorisinde yarışmaya başladığımızdan beri United'ın en başarılı ve adapte olabilen sürücülerinden.''

''Wayne'in takıma uzun süre boyunca sadık kalması, sonunda verdiğimiz kararı kolaylaştırdı. Tüm takımın Wayne'in bu şansı almasından dolayı sevineceğinden mutluyum ve bu yarışta ona çok güveniyoruz.''

Boyd normalde United'la birlikte Avrupa Le Mans Serisi'nde LMP3 sınıfında yarışıyor ve geçtiğimiz sezon bu seride şampiyonluğu kazandı. Aynı zamanda bu yıl Sebring'deki ve Watkins Glen'deki IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'na katılarak da LMP2 aracında tecrübe kazandı.

Boyd, gelecek ay düzenlenecek olan yarışla birlikte ilk kez bir Le Mans'a katılmış olacak ancak İrlandalı pilotun Circuit de la Sarthe'da LMP3 ve GT3 araçlarıyla tecrübesi var.

Boyu, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bu yıl ilk kez Le Mans'a çıkabilecek olmaktan dolayı çok mutluyum ve bunu Paul di Resta ile Alex Lynn gibi büyük sürücülerin yanında yapacağım.''

''Zak Brown'a, Richard'a ve United'a bana bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ederim.''

''Le Mans her zaman en sevdiğim pistlerden biri olmuştur ve şansıma, bu pistte son iki yıl boyunca tecrübe edinebildim. Geçtiğimiz sezon LMP3'te, 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu almıştık, yani buraya hızlıca alışacağıma eminim.''

''2020 Le Mans galipleriyle birlikte yarışabilmek benim için harika bir fırsat olacak. Takım geçtiğimiz sezon çok harika bir sezon çıkardı ve bu yıl da buna katkıda bulunabilmeyi umuyorum.''

United'ın #22 aracı Le Mans'ta Hanson, Scherer ve Portimao'daki ilk turu IMSA'ya katılması nedeniyle kaçıran Filipe Albuquerque tarafından sürülecek.

Takımın #32 numaralı aracı ise, takımın ELMS LMP2'nin düzenli sürücüleri Nico Jamin, Jonathan Aberdein ve Manuel Maldonado tarafından kullanılacak.

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Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

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