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Le Mans / Son dakika

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor

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Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Birçok şampiyonluk kazanmış, touring ve spor araç takımı Schnitzer Motorsport; BMW Motorsport 2021’de sözleşmelerini yenilememe kararı alınca, şirketi ve takımın mal varlıklarını satmaya hazırlanıyor.

1980 ve 90’larda touring ve spor araç kategorilerinde baskın bir güç olan takım; Roberto Ravaglia’yla birlikte 1986 ve 1991 yılları arasında Avrupa, Dünya, Almanya ve İtalya şampiyonalarını kazanmış, 1999’da da BMW V12 LMR aracıyla Le Mans 24 Saat’in galibi olmuştu.

Son zamanlarda ise GT yarışlarına odaklanmış ve Augusto Farfus’la beraber 2018 Macau GT Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Fakat Aralık ayında BMW, M6 GT3 aracının son homologasyon senesi için müşteri takımlarının GT programlarına verdiği desteği çekeceğini söyleyince, Freilassing merkezli ekiple Bavaryalı markanın ortaklığı da sona ermiş oldu.

Bu da Schnitzer Motorsport takımının geleceğini tehlike altına aldı ve takım patronu Herbert Schnitzer Jr. son röportajında, takımın halihazırda satış sürecine geçtiğini açıkladı.

Motorsport.com’a konuşan Schnitzer, “bazı mal varlıklarının satıldığını” ve takımın tüm mal varlıklarının listesinin de hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.

Schnitzer Jr., “Kalbimiz gerçekten kan ağlıyor. Bazılarımız burada ailesiyle geçirdiğinden daha çok zaman geçirdi - ben hariç, çünkü burası benim ailem.” dedi.

Schnitzer, takımı bir arada tutacak bir alıcı bulma konusunda ümitli olduğunu da belirtti.

Takım patronu, “Kaçınılmaz son sadece takımın ve ekibin büyük bir kısmını devralmak isteyen bir alıcı bulunursa önlenebilir.”

“Öyle bir durumda isim haklarına dair bir anlaşma da yaparız.”

“Sonrasında ise alıcı, mevcut yeri kiralamak ya da satın almak, veya yeni bir yer açmak isteyip istemediğini değerlendirir. Kaçınılmaz sonu engellemenin tek yolu bu.”

“Yarı ortaklık, takımın kapatılmasını engelleyecek bir çözüm değil.”

“Daha çok birinin takımı alması ve farklı bir şekilde yeniden canlandırabilmesine bağlı. En önemli konu, insanların görevine devam etmesi.” dedi.

Schnitzer, motor sporlarında devamlılığını sağlamak adına, aile ismini kullanma hakkının da anlaşmaya açık bir konu olduğunu söyledi.

Alman yönetici, “Eğer birisi Schnitzer ismi ve logosuyla motor sporlarında yarışmak isterse, satış sonrasında görüşülebilir.”

“Öyle bir durumda yeni ekipmanlar almaları gerekecektir. Ve insanların da işlerine devam etmelerini sağlamaları gerek, yasal temelimiz bu.”

“Fakat bir noktada hatıra eşyalarımızı ve kupalarımızı da satacağımızdan potansiyel alıcının erkenden gelmesi iyi olacaktır, çünkü bu bizim tarihimiz.”

“Yani şu anda birisi gelirse satış sunumu için hazırlıklarımızı durdururuz. En son ölen şey, umuttur.” dedi.

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Editör James Newbold

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