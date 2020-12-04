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Le Mans / Son dakika

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor

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BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

BMW, 50 yıldan fazla bir süredir birlikte çalıştığı Schnitzer ile olan ortaklığını sonlandırma kararı aldı.

Schnitzer'in BMW ile elde ettiği başarılar arasında 1987 WTCC ve 2012 DTM şampiyonluğunun yanı sıra, 1999  Le Mans zaferi bulunuyor. Ancak Motorsport.com, BMW'nin 2021'de Schnitzer'e herhangi bir fabrika takımı programı vermeyeceğini öğrendi.

Bu hamle, Schnitzer'in BMW Motorsport ile olan faaliyetlerinin kademeli olarak küçültülmesinin ardından gelmiş oldu.

BMW'den herhangi bir açıklama gelmedi ve takım patronu Herbert Schnitzer, Motorsport.com'a resmi duyuru öncesinde yorum yapamayacağını söyledi.

BMW'nin duyurusunun bu öğleden sonra gelmesi bekleniyor.

BMW'nin ayrıca, RBM ekibi ile de yollarını ayıracak ve diğer DTM ekibi RMG ise önümüzdeki yıl içinde bazı yarışlara katılması beklenen yeni GT4 aracının geliştirilmesine öncülük edecek.

Belçikalı RBM ekibinin ayrılması ve RMG'nin yeni rolü, serinin GT3 kurallarına geçmesiyle beraber, önümüzdeki yıl BMW'nin DTM ile ilgilenmediğini gösteriyor.

Marka, önümüzdeki sezonun sonunda Formula E'den çekileceğini duyurmuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , Endurance , Le Mans , WTCC
Takımlar BMW Team Schnitzer
Editör Gary Watkins

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