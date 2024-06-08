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Le Mans 24 Hours of Le Mans test günü

Bisiklet kazası geçiren Conway, LeMans'ı kaçıracak

Le Mans 24 Saat yarışı galibi Mike Conway, bir bisiklet kazasında yaralanmasının ardından bu yılki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın prestijli yarışında yer alamayacak.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Mike Conway, Jose Maria Lopez, Toyota Gazoo Racing

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

2021'de Fransız dayanıklılık yarışında zafer kazanan Britanyalı sürücü, Perşembe günü yaşanan bir bisiklet kazasında kaburgalarını ve köprücük kemiğini kırdı ve #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar'daki yerini alamayacak.

40 yaşındaki Conway'in yerine 15-16 Haziran'daki Le Mans yarışında Kamui Kobayashi ve Nyck de Vries ile birlikte Jose Maria Lopez geçecek.

Lopez, geçen sezonun sonunda de Vries'in katılımıyla kadrodan çıkarılmasının ardından 7 numaralı araçtaki kadroya geri dönüyor.

Arjantinli sürücü, 2021'de Conway ve Kobayashi ile Le Mans zaferine ulaşmıştı ve ayrıca 2019-20 ve 2022 yıllarında WEC sürücüler şampiyonluğunu kazanmıştı.

Toyota Gazoo Racing, WEC'nin resmi test ve yedek sürücüsü olan Ritomo Miyata yerine deneyimli Lopez'e yöneldi.

Toyota Gazoo Racing ekibinden Cuma öğleden sonra yapılan açıklamada Conway'in yaralanmaları, kokpite geri dönmeden önceki iyileşme süresi ve kazanın nasıl meydana geldiği hakkında başka bir ayrıntı verilmedi.

Açıklama, yarış haftasından önceki 62 araçlık Le Mans resmi testinin Pazar günü koşulmasına bir günde biraz daha fazla kalmışken geldi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway

Photo by: JEP / Motorsport Images

41 yaşındaki Lopez’in Toyota ile sözleşmesi devam ediyor. Arjantinli pilot Toyota’nın kardeş markası Lexus ile Le Mans'ta yarışacaktı.

Bu yıl, Fransız Auto Sport Promotion ekibi tarafından girilen LMGT3 sınıfı RC F GT3'lerden birini Esteban Masson ve Takeshi Kimura ile birlikte tam WEC sezonunda kullanıyor.

Lopez, ilk olarak LMP1 sınıfında ve ardından Hypercar sınıfında olmak üzere altı yıl boyunca WEC'deki TGR prototip ekibinin bir parçasıydı.

Lopez’in takımdaki görevi 2022 yılı sonunda sona erecekti. Onun yerine De Vries’in geçen yıl test ve yedek sürücü rolünden yükselerek Conway ve Kobayashi'ye katılması planlanmıştı.  Ancak De Vries Alpha Tauri ile kısa ömürlü olacak bir Formula 1 fırsatı yakaladı.

Miyata, Avrupa Le Mans Serisi'ni içeren bir programın parçası olarak Cool Racing adlı İsviçreli LMP2 ekibi için Le Mans'ta yarışıyor.

Lexus kadrosunda Lopez'in yerine geçecek isim henüz açıklanmadı.

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