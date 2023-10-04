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Aston Martin, 2025'te Valkyrie LMH ile WEC'te yarışacak

Aston Martin, Valkyrie Le Mans Hypercar projesini yeniden canlandırıyor. İngiliz spor otomobil üreticisi 2025 yılında hem Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında hem de IMSA'nın GTP sınıfında yer alacağını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Aston Martin Valkyrie

Aston Martin, birkaç yıl önce Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA'nın en üst kategorisinde yarışmak üzere Valkyrie'nin Le Mans Hypercar versiyonunu geliştireceğini duyurmuştu.

Bu aracın halihazırda zaten yarışıyor olması gerekiyordu fakat planlar iptal edildi.

Geçtiğimiz haftalarda bu planın yeniden alevlendiğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı ve bu Çarşamba günü resmen doğrulandı.

Aston Martin, 2025 yılı itibariyle hem WEC'in Hypercar sınıfında hem de IMSA'nın GTP kategorisinde yer alacağını duyurdu. İngiliz marka, halihazırda GT3 tarafında birlikte çalıştığı Heart of Racing ile ortaklık kuracak.

Aston Martin'in LMH aracının temeli, Valkyrie AMR Pro'ya dayanacak. Bu, daha önce takımın seriye girmeyi planladığı modeldi.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll o dönem projeyi rafa kaldırsa da, artık bu dünyaya giriş için doğru vaktin geldiğine inanıyor.

WEC ve IMSA'da tam sezon yarışacak Aston Martin, Le Mans, Daytona ve Sebring gibi ikonik dayanıklılık yarışlarında yer almış olacak.

Araçta kullanılması planlanan Cosworth'un atmosferik 6.5 litrelik V12'si üzerindeki çalışmalar çoktan başlamış durumda. Araçta, Valkyrie'nin yol versiyonunda bulunan hibrit sistem bulunmayacak.

Şirketin sahibi Lawrence Stroll, WEC ve IMSA'nın kategorisinde en üst kategorisine dönmelerinden memnun.

"Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki varlığımıza ek olarak, dayanıklılık yarışlarının zirvesine geri dönmek, müşterilerimiz ve topluluğumuzla daha derin bir bağ kurmamızı sağlayacak."

"Birçoğu markaya olan tutkularını Le Mans'taki geçmiş başarılarımız sayesinde keşfetti."

"Aston Martin Performance Technologies'in F1 takımımızdan edindiği tüm bilgiler, Valkyrie'nin Le Mans'ta, WEC'te ve IMSA'daki yeteneklerini daha da geliştirmek için kullanılabilir."

"Benzer şekilde, dayanıklılık yarışlarında öğrendiğimiz dersler doğrudan yol araçlarımız için kullanılacak."

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf: Aston Martin

Heart of Racing takım patronu Ian James de proje için heyecanlı.

"Heart of Racing ile Aston Martin'i dayanıklılık yarışlarının zirvesine geri getirmek büyük bir ayrıcalık."

"Markanın hedeflerini biliyoruz  ve yarıştığımız araçlardan maksimum performans elde etmek için kendi sistemlerimizi ve teknolojilerimizi geliştirdik."

"Valkyrie'yi iyi tanıyoruz ve müşteri programlarımızın bir parçası olarak son iki yıldır onunla çalışıyoruz."

"Heart of Racing'in dayanıklılık alanında büyük hedefleri var ve hem WEC hem de IMSA'da genel rekabet etmek için doğru zaman."

"Bu kolay bir hedef değil, ancak ortaklarımız ve Aston Martin Performance Technologies'in desteğiyle bunu gerçekleştirmek için tüm kaynaklara ve yeteneklere sahibiz."

Aston Martin'in dayanıklılık ve Le Mans 24 Saat yarışlarında 1928 yılına kadar uzanan büyük bir geçmişi var.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf: Aston Martin

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Honda, yeni motor sporları yapısıyla WEC/Le Mans'a giriş yapabilir

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