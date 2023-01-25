Andretti'nin yeni hedefi Le Mans 24 Saat
Michael Andretti, yeni ortakları Wayne Taylor Racing ile Le Mans 24 Saat'te yarışmayı hedeflediklerini açıkladı.
Gelecek yıl IMSA'da iki Acura ile yarışmayı hedefleyen WTR ve Andretti Autosport'un bir diğer odağı ise Le Mans 24 Saat.
Takım bu sene tek bir GTP Acura ARX-06 ile yarışıyor, diğer Acura ise Meyer Shank Racing'e ait.
ABD dışında bir programa pek ilgi göstermeyen Honda'nın lüks otomobil markası Acura, olası bir Le Mans 24 Saat ve WEC girişi halinde aracı Honda olarak adlandırmak zorunda da kalabilir.
Le Mans'ta yarışmak isteyip istemediği sorulduğunda Andretti şu yanıtı verdi: "Kesinlikle istiyoruz, bu bizim için önemli bir hedef."
"Yeni ortaklarımızla hedefimiz dünyadaki tüm büyük serilerde yer almak, elbette Le Mans da en önemli yarışlardan biri. Yani ileride kesinlikle orada olmak istiyoruz."
"Spor otomobil yarışlarına dahil olmak için mükemmel bir zamandayız, bu yolda WTR'den daha iyi bir ortak bulamazsınız. Bu cennette yapılan evliliklerden biri, bunu sürdürmeyi ve daha sonra büyütmeyi dört gözle bekliyoruz."
"Bunun yanı sıra Formula 1'de olmak istediğimiz de bir sır değil. Avrupa'da bir uydu tesisimiz olacak, aslında çoktan bir tanesinin inşaatına başladık, ancak yeni tesis daha da büyük olacak. Hedef, bu tesisin bir WEC takımına da ev sahipliği yapması."
#10 Konica Minolta Acura ARX-06 Acura ARX-06: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley
Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Wayne Taylor ise Andretti isminin takımında yer almasının, Penske ve Chip Ganassi Racing gibi rakiplere karşı koymalarını sağlayabileceğini söyledi.
Taylor şunları ekledi: "Le Mans'ın henüz kazanamadığımız tek büyük spor otomobil yarışı olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla hiç şüphesiz ki hepimiz için önemli bir odak noktası konumunda. Olmak istediğimiz yer orası."
"Andretti her şeyi getiriyor: büyük bir isim, büyük bir tesis, harika ortaklar ve başarı. Onlar da en az bizim kadar tutkulu ve spor otomobil yarışlarına odaklanmış durumdalar.
"Biz sadece yükseleceğiz. Bu sadece Michael ve benim için iyi değil, tüm ortaklarımız için de iyi, hızlı bir şekilde yüksek bir seviyeye ulaşacağız."
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