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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Alpine: "Üçüncülük nedeniyle hayal kırıklığı yaşamamız için hiçbir sebep yok"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alpine WEC patronu Philippe Sinault, geçtiğimiz hafta sonu Le Mans 24 Saat'i her iki Toyota sürücüsünün de gerisinde üçüncü sırada bitirmelerinin ardından hayal kırıklığı yaşamaları için hiçbir sebep görmediğini söyledi.

Alpine: "Üçüncülük nedeniyle hayal kırıklığı yaşamamız için hiçbir sebep yok"

Alpine'in LMP1 temelli WEC aracı, bu yılki Le Mans 24 Saat'te Toyota'nın ana rakibiydi ancak pazar günü Japon üreticinin arka arkaya dördüncü galibiyetini almasına engel olamadılar.

Fakat Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao üçlüsü, 2011 Peugeot'dan bu yana Fransa'ya ilk podyumlarını alabilmek için Glickenhaus ekiplerini geride bırakmayı başardılar.

Yarışın ilk bölümünde Lapierre, ıslak zeminde Indianapolis virajında spin attı ve genel klasmanda 17. sıraya kadar geriledi. Fakat çok geçmeden sıralar kazanmaya başladı ve sonunda üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Gece kısmından önce Vaxiviere, Mulsanne şikanında pistten çıkarak dört dakika kaybetti ve bundan ötürü #708 Glickenhaus'un ardına düştü. Fakat sonunda, zafere ulaşan #7 Toyota'nın dört tur gerisinde üçüncü oldular.

Alpine ve Signatech takım patronu Sinault, Toyota'yı yenme şansına sahip olmaları için "mükemmel bir yarışa ihtiyaç duyduklarını" dile getirdi ve takımının sonuç nedeniyle "hayal kırıklığına uğraması için hiçbir nedeni olmadığını" belirtti.

"Podyumda mavilerin içinde dururken, bunun harika bir hikaye olduğunu fark ettim. Elbette zafer harika olsa da bu sonuç nedeniyle hayal kırıklığına uğramak için hiçbir nedenimiz yok."

"Son derece zor ve yıpratıcı bir yarıştan sonra mükemmel bir sonuç elde ettik."

"Biz, tek bir araca sahip olan küçük bir takımız. Hata yapma lüksümüz yok ve gece bölümünde her şeyi çöpe atmaya çok yaklaştık."

"Performans anlamında kazananın seviyesinde gidemeyeceğimizi çabucak fark ettik ve tüm dikkatimizi bizi destekleyen tüm insanlar için bu önemli podyuma çevirdik."

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, #36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, #36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Photo by: Paul Foster

2014 yılında Toyota ile genel klasmanda üçüncü olan ve LMP2'de dört galibiyeti bulunan Alpine sürücüsü Lapierre, takımın yarış hafta sonunda yapabileceği pek bir şey olmadığını kabul etti.

"Açıkçası biraz daha yukarıda bitirmeyi bekliyorduk ama dürüst olmak gerekirse yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu."

"Toyota bizden daha güçlüydü. Bunu kabul etmeliyiz ve daha güçlü dönmek için daha çok çalışmalıyız."

"Fakat üçüncü sıra, hiper otomobil sınıfına ilk kez katıldığımız göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı bir sonuç. Tüm takım adına hatasız bir yarıştı ve bu yüzden bununla gurur duyabiliriz."

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Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı

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