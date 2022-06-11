Alpine, Toyota'nın yakıt stintlerine ulaşamıyor

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Eski Alpine A480 LMP1 aracıyla Hypercar sınıfında mücadele eden Signatech Alpine takımı, 13 km'lik La Sarthe pistinde bir depo yakıtla 12 tur gidebiliyor.

Fransız ekibi, bu durumda Toyota'nın pit stop stintlerinden 1 tur erken pite geleceğini düşünüyor.

Takım Patronu Phillippe Sinault, "Durum geçen seneye göre pek farklı olmayacak. Toyota ile bir stintte en az 1 tur fark olmasını hesaplıyoruz."

"Yavaş alanlar, güvenlik araçları, tüm pistte uygulanan sarı bayraklar durumu değiştirebilir. Ancak şu an için, araç tasarımı nedeniyle durum bu. Geçen sene bu konu üzerinde çok fazla çalıştık ve elimizdeki araçla yapabileceğimiz her şeyi yaparak maksimuma ulaştık ancak yine de 1 turluk fark var." dedi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of SÃ©bastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Rainier Ehrhardt

Toyota ise geçen sene yeni GR010 Hybrid aracıyla elde ettiği dominant 1-2 sonucunun ardından performansının sabitlenmesiyle bu sene her stintte 13 tur gidebileceğinden emin değil.

Takım Patronu Rob Leupen, "Bu biraz duruma bağlı olacak. Geçen sene 12 ila 13 tur arasında değişti ve bu konuda bir değişiklik olmadı."

"Bir strateji yapacağız ve biraz daha zorlamamız gerekiyor mu yoksa biraz daha yavaş giderek ekstra bir tur daha gitmeli miyiz buna karar vereceğiz. Hesaplamalar yapacağız." dedi.

Alpine'in sezonun açılış yarışı Sebring'de kazanmasının ardından kaybettiği performans, Le Mans öncesindeki iki BoP değişikliği ile geri verildi.

Bu sayede Alpine Le Mans'da 573 beygir güce sahip olacak. u her ne kadar Spa'daki 550 beygir güce kıyasla daha güçlü olacağı manasına gelse de, 2021 Le Mans yarışındaki 603 beygirden daha az güçlü olacağı manasına geliyor.

Aracın 952 kg'lık minimum ağırlığında ise bir değişiklik olmadı.

Yapılan değişikliklerin ardından Alpine pilotu Nicolas Lapierre, sıralamalarda pole pozisyonundan 0.4 sn yavaş kaldı ve iki Toyota ile iki Glickenhaus arasında 3. olmayı başardı.