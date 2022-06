Alpine sürücüsü Lapierre, Toyota ile yakın bir Le Mans mücadelesi olmasını umuyor

Toyota, geçtiğimiz yıl yeni GR010 Hybrid LMH ile ilk yarışında baskın bir şekilde 1-2 yaptı ve Alpine, kazanan aracın dört tur gerisinde üçüncü oldu.

Lapierre ve Alpine takım arkadaşları Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao, Mart ayında Sebring'de markanın ilk WEC galibiyetini aldı ve bu hafta sonu Le Mans test gününe şampiyona lideri olarak gittiler.

Alpine, Sebring zaferinin ardından Spa'daki en son WEC yarışında güç düşüşü yaşarken, hibrit olmayan A480, son Balance of Performance'ta bu gücün bir kısmını geri kazandı.

BoP değişiklikleri hakkında konuşan Lapierre, Glickenhaus 007 LMH dahil olmak üzere üç araç için de kullanılabilir enerjinin azalmasının, takımın başarısını etkileyebileceğini söyledi.

Yine de Alpine'in, Toyota'nın Le Mans galibiyet serisini bitirmek için 12 ay öncesine göre daha iyi bir konumda olacağından emin.

Lapierre, Motorsport.com'un Fransa edisyonuna şunları söyledi: "Ekstra güç iyi karşılandı ancak enerjinin düşürülmesi pek öyle olmadı."

"Açıkçası bu Spa'dan çok farklı bir pist ve Sebring'den daha da farklı. Bu yüzden şu anda sonuca varmak zor."

"Geçtiğimiz yıla göre Toyota'ya daha yakın olmayı umduğumuz ise kesin. Umarım bizim için de gösteri için de böyle olur."

"Ayrıca Glickenhaus'un da burada olmasını ve iyi bir mücadele olmasını umuyorum. Önemli olan bu."

The Alpine A480-Gibson goes through scrutineering in Le Mans on Friday