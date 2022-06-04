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Le Mans Haberler

Alpine sürücüsü Lapierre, Toyota ile yakın bir Le Mans mücadelesi olmasını umuyor

Alpine sürücüsü Nicolas Lapierre, Fransız markanın bu yıl Le Mans 24 Saat'te Toyota ile daha sert bir mücadeleye girmesini umuyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Basile Davoine
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Alpine sürücüsü Lapierre, Toyota ile yakın bir Le Mans mücadelesi olmasını umuyor
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Toyota, geçtiğimiz yıl yeni GR010 Hybrid LMH ile ilk yarışında baskın bir şekilde 1-2 yaptı ve Alpine, kazanan aracın dört tur gerisinde üçüncü oldu.

Lapierre ve Alpine takım arkadaşları Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao, Mart ayında Sebring'de markanın ilk WEC galibiyetini aldı ve bu hafta sonu Le Mans test gününe şampiyona lideri olarak gittiler.

Alpine, Sebring zaferinin ardından Spa'daki en son WEC yarışında güç düşüşü yaşarken, hibrit olmayan A480, son Balance of Performance'ta bu gücün bir kısmını geri kazandı.

BoP değişiklikleri hakkında konuşan Lapierre, Glickenhaus 007 LMH dahil olmak üzere üç araç için de kullanılabilir enerjinin azalmasının, takımın başarısını etkileyebileceğini söyledi.

Yine de Alpine'in, Toyota'nın Le Mans galibiyet serisini bitirmek için 12 ay öncesine göre daha iyi bir konumda olacağından emin.

Lapierre, Motorsport.com'un Fransa edisyonuna şunları söyledi: "Ekstra güç iyi karşılandı ancak enerjinin düşürülmesi pek öyle olmadı."

"Açıkçası bu Spa'dan çok farklı bir pist ve Sebring'den daha da farklı. Bu yüzden şu anda sonuca varmak zor."

"Geçtiğimiz yıla göre Toyota'ya daha yakın olmayı umduğumuz ise kesin. Umarım bizim için de gösteri için de böyle olur."

"Ayrıca Glickenhaus'un da burada olmasını ve iyi bir mücadele olmasını umuyorum. Önemli olan bu."

The Alpine A480-Gibson goes through scrutineering in Le Mans on Friday

The Alpine A480-Gibson goes through scrutineering in Le Mans on Friday

Alpine takım patronu Philippe Sinault, Le Mans, FIA ve Automobile Club de l'Ouest için kural belirleyici isimlerle yapılan görüşmelerin ardından BoP'ın "daha iyi bir yönde geliştiğini" söyledi.

Sinault, "Spa'da işler karmaşıktı çünkü [güçteki düşüş] biraz fazla güçlüydü."

"ACO'ya ve FIA'ya bu meseleyi değerlendirdikleri ve onlara gönderdiğimiz unsurları inceledikleri için teşekkür ederiz. Bunu çok tartıştık. Bize biraz daha fazla güç verdiler, bu bize yardımcı olacak." dedi.

Alpine'in Gibson V8'i, BoP'den gelen desteğe rağmen 2021'de Circuit de la Sarthe'dekine göre daha az güç üretecek.

Toyota da geçen yıla göre 9kW (12bhp) daha az güç tüketiyor ancak öne monte edilen hibrit ünitesi, artık yalnızca 190km/s üzerinde etkinleştirilebiliyor.

Sinault, bu değişikliğin geçen yılki BoP ile doğrudan karşılaştırma yapmayı anlamsız hale getirdiğini düşünüyor.

Sinault, "Değişen pek çok şey var, birçok parametre var."

"2022 BoP rakamlarını 2021'inkilerle karşılaştırmak yanlış olur."

"Aracı daha iyi çalıştırıyoruz, bazı farklılıklar var, aracı daha iyi tanıyoruz; Toyota bazı güncellemeler yaptı, daha yüksek bir hibrit aktivasyon sınırına sahipler. Test gününden sonra biraz daha iyi anlayacağız." dedi.

Sinault, geçen yıl olduğu gibi test günü ile yarış haftası arasında BoP'da herhangi bir değişiklik beklemediğini de sözlerine ekledi.

 

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