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BoP değişikliğinin ardından Alpine'in güç seviyesi düşürüldü

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat öncesinde yeni bir Balance of Performans değişikliğiyle birlikte Alpine'in LMP1 aracının gücü düşürüldü.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
BoP değişikliğinin ardından Alpine'in güç seviyesi düşürüldü
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Alpine A480'e güç veren Gibson V8 motorunun gücü, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın çift puanlı ayağı için 10 kW (13 bhp) kadar düşürüldü, yani motor artık 417kW (559bhp) güç üretecek.

Hem Toyota GR010 Hybrid hem de Glickenhaus 007 LMH, yapılan son değişikliklerden etkilenmedi.

A480'in geçen hafta sonu resmi test gününde ve ardından çarşamba günkü seanslarda tempo açısından geride kalmasının ardından Alpine'e 7kW (9bhp) güç verilmişti.

Aracın maksimum gücü şu anda son değişikliklerden önce sahip olduğu 420kW'dan (563bhp) 3kW daha az.

Alpine, kendisini Mulsanne düzlüğünde Toyota ve Glickenhaua'a karşı yaklaşık 10km/s geride bırakan düzlük hızı eksikliğinden şikayet etti.

Alpine, çarşamba ve perşembe arasında yaklaşık beş saniye kadar gelişti ve Nicolas Lapierre, perşembe akşamı Hyperpole seansında 3:24.850'lik bir turla iki Toyota GR010 Hybrid'in arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Bu, Matthieu Vaxiviere'in üçüncü antrenmanda yaptığı 3:29.259'luk en iyi zaman ile karşılaştırılıyordu.

Alpine'in iki günlük antrenman ve sıralama turları arasındaki güç artışı, takımı Sebring 1000 Miles'ı kazandığı seviyesine yaklaştırmıştı.

Lapierre, motor gücündeki artışın Alpine tarafından kazanılan zamanın sadece küçük bir kısmından sorumlu olduğunu öne sürdü.

Lapierre, Motorsport.com'a, "Tahminimiz, 7 kW'ın 0.5 ya da 0.7 saniye değerinde olduğu yönünde."

"Bu daha çok bize bağlı: Antrenmanda sıralama simülasyonu yapmadık ve yarışa hazırlanmaya odaklandık."

"Araç gerçekten sıralama koşullarında iyi çalışıyordu ve güzel bir tur attım. Bir LMP2 aracından da hava koridoru yakaladım."

"Pist sınırları yüzünden verilen cezalar nedeniyle seans diğerleri için daha karmaşıktı ama biz gerçekten iyi bir sıralama geçirdik." dedi.

Aracın stint uzunluklarını eşitlemek için kullanılan pit stoplar arasında Alpine'e verilen enerji de, güç düşürülmesiyle orantılı olarak azaldı.

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