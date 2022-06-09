Alpine, Le Mans 24 Saat'te daha fazla güç kullanabilecek!

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Yeni düzenlemelerle, Alpine takımına ait A480-Gibson'ın kullanabileceği maksimum güç 7 kW (9 beygir) arttırılarak 427 kW'a (573 beygir) yükseltildi.

Böylece Fransız takım, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat öncesi ikinci imtiyazını -ilki geçtiğimiz Pazar düzenlenen Le Mans testlerindeydi- kazanmış oldu.

Buna rağmen, A480'in kullanabileceği maksimum güç halen geçtiğimiz seneki Le Mans'ta kullanılan güce göre çok daha az. Geçtiğimiz yıl Alpine 450 kW (603 beygir) güç kullanabiliyordu.

Sezonun açılış yarışı olan Sebring'de Alpine sürücüleri, (Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao) 430 kW (577 beygir) gücünde bir araçla galibiyete ulaşmışlardı.

Alpine'e tanınan bu imtiyaz, Fransız takımın tur başına ekstra 11 megajoule enerji kullanabileceği anlamına geliyor, bu da takımın yarışı istikrarlı 12 turluk bölümlere bölme isteğine büyük yardım sağlayacak.

Toyota G2010 ve Glickenhaus 007 LMH için ise herhangi bir değişiklik gerekli görülmemiş durumda.

Çarşamba günü verdiği bir demeçte Toyota takım patronu Rob Leupen, Alpine'in antrenman turlarında ve ilk sıralama seansında elini tamamen göstermediğini öne sürdü.

Motorsport.com'a konuşan Leupen, Alpine için, "Hyperpole seansında Çarşamba gününe göre çok daha hızlı olacaklar" yorumunu yaptı.