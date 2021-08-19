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Le Mans Haberler

Alpine, Le Mans 24 Saat'i kazanmak için 12 turluk stintler hedefliyor

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Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alpine, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ünlü Le Mans 24 Saat yarışında kazanabilmek için yakıt ikmalini 12 turluk stintlerde yapmayı umduğunu açıkladı.

Alpine, Le Mans 24 Saat'i kazanmak için 12 turluk stintler hedefliyor

LMP1 aracıyla yarışacak olan Signatech Alpine'in Takım Patronu Philippe Sinault, hiper araçlarla yarışacak olan Toyota ve Glickenhaus ile mücadele edebilmek için 12 turluk stintler atmaya çalışacaklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sinault, "12 tur kilit nokta olacak çünkü LMH araçları için model bu olacak."

"Bunun üzerinde çalışıyoruz. Le Mans test gününde büyük bir analiz yaptık ve antrenmanların ardından daha iyi bir görüşe sahip olacağız." dedi.

Sinault, Toyota ve Glickenhaus'un performans açısından kendilerine kıyasla küçük bir avantajının olduğunu, bu yüzden Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao'nun 12 turluk stintler atmalarının çok önemli olacağını söyledi.

Sinault bu yorumu, Alpine'in sezonun ilk 3 yarış hafta sonunda Toyota ve Glickenhaus'un hiper araçlarıyla aynı tur sayısını tutturamamasının ardından geldi.

Geçtiğimiz 3 sene gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarışlarında, Rebellion R-13 araçları da hiçbir zaman 11 turdan fazlasını atamamıştı.

WEC'de mücadele eden araçlara stint uzunluğuna göre enerji veriliyor. Alpine takımı, Performans Dengesi (BoP) nedeniyle tam kapasite yakıt alamıyor çünkü  bu araç ORECA'nın LMP2 aracı üzerinden geliştirildiği için onun yakıt deposu 75 litre ile sınırlı.

Toyota'nın ise 90 litrelik yakıt deposu bulunuyor.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Photo by: Rainier Ehrhardt

Sinault, ORECA ile birlikte yakıt deposunun kapasitesini arttırıp arttıramayacakları yönündeki soruya da cevap verdi. Daha önceki açıklamalar bunun mümkün olmadığı yönündeydi.

Sinault, "Gelişmenin tek yolu bu. Birçok parametreye odaklandık, motor tedarikçimiz Gibson ve pilotlarımız ile bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Alpine şu ana kadar gerçekleştirilen antrenmanlarda henüz tam yarış stinti simülasyonu yapmadı.

Sinault, Le Mans pistinde şu ana kadar çıktıkları diğer pistlere göre yakıt tasarrufu yapma şanslarının daha yüksek olduğunu belirtti.

Alpine'in enerji kullanımı Monza'daki yarışın ardından 918 MJ'den 844 MJ'ye düşürülmüştü. Bu, takımın ne kadar yakıt alabileceğini işaret ediyor.

Sinault, "Yeni BoP kuralları, gerçek resmi işaret eden bir düzenleme. Bu bize yardımcı olmuyor ancak gerçeği gösteriyor." dedi.

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