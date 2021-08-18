Alonso, Le Mans'da F1 aracıyla gösteri sürüşü yapacak

Alonso'nun bu efsanevi piste dönüşü, rekabet için olmayacak. İspanyol pilot bunun yerine Renault'nun eski F1 araçlarından birinin direksiyonuna geçecek ve gösteri sürüşü düzenleyecek.

Alonso, Triple Crown hedefine ulaşabilmek için Toyota ile iki kez Le Mans'a katıldı ve hem 2018 hem de 2019 yıllarında bu yarışı kazandı.

Triple Crown unvanı için Indy 500'ü de kazanması gerekiyordu ancak henüz bu hedefe ulaşmayı başaramadı.

40 yaşındaki Alonso, Formula 1'e iki yıllık aradan döndü ve Alpine, İspanyol pilotun Indy 500'e katılmasına izin vermiyor.

Buna karşılık Alonso, bu hafta sonu yapılacak Le Mans 24 Saat yarışı öncesi bu efsanevi piste çıkarak, bir gösteri sürüşü yapacak.

Ayrıca Macaristan Grand Prix'sinin galibi Esteban Ocon da gösteri sürüşü yapacak. Fakat Alpine A110 GT4 gibi daha yavaş bir aracı sürmesi gerekecek. Ayrıca Alpine CEO'su Laurent Rossi de A110S ile sürüş yapacak.

Bu gösteri sürüşü, cumartesi günü Le Mans 24 Saat'in başlamasına iki saatten az bir süre kala, yani öğleden sonra 15:10'da yapılacak.