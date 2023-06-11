Önceki / NASCAR efsanesi Jimmie Johnson, ilk Le Mans tecrübesinde "epey korkmuş"
Le Mans / Le Mans 24 Saat Yarış raporu

2023 Le Mans 24 Saat: #51 Ferrari zafere ulaştı, #8 Toyota ve #2 Cadillac podyumda!

2023'te 100. yılını kutlayan Le Mans 24 Saat yarışında zafer #51 Ferrari ekibinden James Calado, Antonio Giovinazzi ve Alessandro Pier Guidi'nin oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Podium: Winner #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Dünyanın en prestijli yarışı olan Le Mans 24 Saat, bu yıl 100. yılını kutladı. Efsanevi yarışın 100. yılında zafer bir diğer ikona gitti: Ferrari. 

Cadillac, Porsche, Peugeot, Toyota ve Glickenhaus gibi üreticilerin mücadele ettiği, 16 araçlık, 2011'den bu yana gördüğümüz en büyük Hypercar sınıfında birçok araç sorun yaşadı ve yarışı tamamlayamadı. 24 saatin sonunda ise #51 Ferrari zirvede yer aldı ve Le Mans'ın en üst sınıfına döndüğü ilk yılda zirveye çıktı. #8 Toyota ile #2 Cadillac ekipleri podyumu tamamladılar. 

LMP2'de zafer yarışın büyük çoğunluğunu lider götüren #34 Inter Europol Competition ekibine gitti. #41 WRT bu yıl da ikinci oldu. #30 Duqueine ekibi ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

GTE AM'de ise #33 Corvette Racing ilk sırayı aldı. #25 ORT TF ikinci olurken, #86 GR Racing ilk 3'ü tamamladı. 

Fly over

Fly over

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarış raporu

NBA efsanesi LeBron James'in start bayrağını sallamasıyla ikonik yarışın 91. startı verilmiş oldu ve 24 saatlik süre akmaya başladı.

Pole pozisyonundaki #50 Ferrari ilk şikana rahat şekilde lider girdi ve çıktı. Onun arkasında kardeş araç o kadar da rahat değildi. #51 Ferrari ile #8 Toyota şikana yan yana girdiler. #8 Toyota'da Sebastien Buemi oldukça agresif davransa da gerektiğinde burnunu geride tutmayı başardı ve temastan kaçındı. 

Onların da arkasında ise #75 Porsche frenlemeyi kaçırdı, böylelikle #7 Toyota dördüncü sıraya çıktı ve ilk şikanın ardından Ferrari, Toyota, Ferrari, Toyota ilk 4'ü oluştu. 

Yarış startı: 

 

Ancak aksiyon tabii ki burada bitmedi. La Sarthe'nin uzun turunun orta bölümünde ıslak noktalar bulunuyordu. Bu kısma gelindiğinde birçok pilot pistte durmakta zorlandı, #311 Cadillac Racing aracı ise sert bir şekilde bariyerlere girdi. 

Jack Aitken'in direksiyon başında olduğu Cadillac, yağmurlu bölgede bariyerlere çarparak ağır hasar aldı ve yavaş bir şekilde pitin yolun tuttu. Ardından garajda 1 saate kadar yakın zaman kaybetti. 

Aitken'in kazası: 

 

Arkada kaos yaşanırken, önde Toyota'lar atağa geçti ve #8 Toyota'da Buemi liderliği almayı başardı.  

İlk tur bitmeden önce ise güvenlik aracı piste girdi çünkü Cadillac aracının kazasının ardından bariyerlerin onarılması gerekiyordu. Ayrıca LMP2 ve GTE sınıflarında da çakıl havuzuna saplanan isimler olmuştu. 

Böylelikle startın sonrasında Toyota, Ferrari, Toyota, Ferrari sıralaması oluştu. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey, LMP2 sınıfında 3 sıra kaybetti ve ilk turu 14. sırada noktaladı.

Güvenlik aracı periyodu yaklaşık 40 dakika kadar sürdü ve ilk saatin bitimine 20 dakika kala yeniden yarış temposuna döndük. 

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: Alexander Trienitz

#8 Toyota'da Buemi, bu noktada çok iyi bir tempoya sahipti ve ön tarafta farkı rahat bir şekilde 2 saniye bandında tutabiliyordu. 

Onun arkasında ise #7 Toyota, #50 Ferrari'yi geçerek ikinci sıraya yükselmişti. Böylelikle Toyota 1-2 olmuş oldu. 

Ancak #7 Toyota'nın temposu sonrasında gerilemeye başladı. Nitekim 3 ve 4. sıraya gerileyen Ferrari'ler ondan çok daha hızlıydı. Hatta arkadaki Porsche de mücadeleye dahil olmuştu. 

İlk saatin bitmesine birkaç dakika kala iki Ferrari de geçişi yapmayı başardı. Böylelikle Le Mans 24 Saat'in ilk saatini #8 Toyota, #50 Ferrari, #51 Ferrari, #7 Toyota ilk 4'ü tamamladık. 

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

İkinci saatte pit-stop'ları görmeye başladık ve neredeyse herkesin farklı stratejiler uygulamasıyla liderlik birçok kez el değiştirdi.

2. saat bittiğinde ise #2 Cadillac liderdi, onun arkasında #5 Porsche ve #75 Porsche vardı. 

İkinci saatte birçok büyük kaza gördük. LMP2 sınıfında #14 Nielsen aracı ve Tower Motorsport ORECA büyük kazalar yaptılar. Ardından bir GT aracı #3 Cadillac aracı arasında temas yaşandı. Bu yüzden de pistin büyük bölümü Slow-Zone alanlarıyla doldu. Kısacası 2 saatin 1 saatini güvenlik aracı ve sarı bayraklara kaybettik. 

Bu saatte Slow-Zone bölgelerinin azalmasıyla yarış biraz daha yerine oturdu ve pilotlar biraz daha ritim bulabilmeye başladılar. En azından ilk 45 dakika böyle geçti, son 15 dakikada ise sağanak yağmur başladı ve kaos geldi. 

Pistin bir bölümünde sağanak yağmur vardı, 300 metre ötede ise güneşi görüyorduk! Porsche Virajları'nın girişinde yağmur artık çok artmıştı ve artık slick lastiklerle pistte kalınamıyordu. Porsche Virajları bölümünde bir nehir taşmış gibi yağmur yağıyordu. O ıslak bölümde 5-6 viraj birden pistten uçarak yüksek hızlarda bariyerlere girdiler. 

 

Bu kazaların ardından bir kez daha güvenlik aracı içeri girdi. 

Bu yüzden bu saati güvenlik aracı altında tamamladık. Güvenlik aracı altında herkes pite geldi ve ıslak zemin lastiklerine geçti. 

Üçüncü saati genel klasmanda #50 Ferrari lider tamamladı ama #50 Ferrari henüz pite gelmemişti. #51 Ferrari ikinciydi, o da pite gelmemişti. #93 Peugeot üçüncüydü ama pite gelenler arasında ilk sıradaydı. 

LMP2'de #28 JOTA liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı. 

GTE AM'de ise #54 Porsche ilk sıradaydı. 

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

4. saate de güvenlik aracı altında başladık. İlk 2 sırada olan Ferrari'ler pite geldiler ve ıslak zemin lastiklerine geçtiler, onlar dışında herkes zaten pite gelerek yağmur lastiklerine geçmişti. İtalyan takımın araçları, pit stopların ardından piste de 3 ve 4. sırada döndüler. Böylelikle #94 Peugeot liderliğe yükseldi, #38 Porsche ise ikinci sıraya çıktı. 

Bu saatin tamamı güvenlik aracı arkasında geçti. Pilotların bazıları pite gelerek güvenlik aracı arkasında kuru zemin lastiklerine geçtiler. #94 Peugeot saati lider tamamladı. #6 Porsche ikinciydi. Çünkü zemin artık büyük oranda kurumuştu. #7 Toyota üçüncü, kardeş Toyota dördüncüydü. 

#94 Peugeot beşinci saati de lider tamamlamayı başardı. Altıncı saatte ise #51 Ferrari ilk sıraya çıktı, #94 Peugeot ikinci sıraya geriledi. Böylelikle ilk 6 saat geride kaldığında ilk 5 şöyleydi: #51 Ferrari, #94 Peugeot, #7 Toyota, #2 Cadillac

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

Fotoğraf: Marc Fleury

6.5 saat kadar geride kalırken hava yavaştan kararmaya başlıyordu ve o meşhur Le Mans gecesine doğru giriş yapıyorduk ve havai fişekler eşliğinde araçlar mükemmel bir görsel şölen sunuyordu. 

 

7. saate geldiğimizde #51 Ferrari liderliğini sürdürüyordu. 

Hypercar sınıfında ise bir kayıp verdik: Birkaç mekanik sorun yaşayan #75 Porsche ilk olarak durduktan sonra yola devam edebildi, sonrasında epey tempo kaybettiler ve ardından da kenara çekerek yarışa veda ettiler.

Bir diğer veda ise maalesef takımımız Racing Team Turkey'de yaşandı. Yağmurdan en kötü etkilenen ekiplerden biri maalesef biz olduk ve Salih Yoluç, #9 Prema ile temas yaşadı ve planda olmayan bir pit yapmak zorunda kaldı. 

Bu pit-stop'ta araçta çok fazla hasar olduğu ve temsilcilerimizin yarışa devam etmesinin güvenli olmadığı gözüktü ve yarıştan çekildik. 

Salih Yoluç, "Maalesef araçta devam etmemizi engelleyecek çok fazla problem oldu, biz de bu sebeple üzülerek yarıştan çekilme kararı aldık. Bizi seven ve destekleyen herkese kendim ve takımım @racingteamturkey adına çok teşekkür ederim. Bizi devamlı takip edenler bilirler ki biz asla pes etmeyiz." yorumlarında bulundu. 

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak, ülkemizi ve bayrağımızı motor sporlarının en büyük yarışlarından birinde temsil eden Salih Yoluç'a ve Racing Team Türkiye'ye yaşattıkları heyecan ve gurur için teşekkür ederiz. 

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yedinci saati de #51 Ferrari liderliğinde bitirmemizin ardından, yarışın kaderinin değiştiği 8. saate geldik. 

Sekizinci 8 saat belki de yarışın en dramatik saati oldu. Sekizinci saatin sonuna doğru #51 Ferrari, son 2 saatte olduğu gibi yarışı lider götürmeye devam ediyordu ve nispeten rahatlardı da ancak önlerindeki bir temastan kaçınmaya çalışırken çakıl havuzuna saplandı ve yaklaşık iki dakika kaybetti.

#51 Ferrari'nin liderlikten spin attığı an:

 

Bundan birkaç saniye sonra daha dramatik bir olay yaşayan taraf #7 Toyota oldu: Kobayashi, sarı bayrak bölgesinde yavaşlamıştı, onun arkasındaki ise #66 Ferrari GTE Am aracı ise duramadı ve tam gaz Toyota'nın arkasında çarptı. Bu hasar, farlarının ve elektrik ünitesinin tamamen hasar görmesine sebep oldu. 

Araç tüm elektrik gücünü kaybetti ve karanlıklar içinde durdu. #7 Toyota böylelikle yarışa veda etmiş oldu. 

#7 Toyota'nın yarış dışı kalmasına neden olan olay: 

 

Tüm bu olayların en iyi etkilediği taraf Peugeot oldu zira #94 Peugeot ilk sıraya çıkmıştı. İkinci sırada yeniden yükselmeye başlayan #50 Ferrari, üçüncü sırada #2 Cadillac bulunuyordu. #7 Toyota'yı büyük ihtimalle kaybeden Toyota ise #8 ile beşinci sıradaydı. 

Bu büyük kazanın ardından 9. saati tamamen güvenlik aracı arkasında geçirdik. 10. saatte neyse ki yeniden yeşil bayraklara döndük. 

#94 Peugeot 10. saati de lider tamamladı. #8 Toyota ve #51 Ferrari onu takip ediyordu. #50 Ferrari ise bir su sızıntısı şüphesiyle garaja geldi ve çok önemli dakikalar kaybederek rakiplerinin oldukça gerisine düşmüş oldu. 

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

Fotoğraf: Alexander Trienitz

11. saatte artık gecenin tam ortasındaydık. Saf, zorlayıcı, hakiki Le Mans koşulları vardı. Radyatörüne taş girdiği için 30 dakikayı garajda geçiren #50 Ferrari uzun sürenin ardından garajından çıktı ancak artık genel klasmanda 18. sıradaydı ve liderlerden 6 tur gerideydi. 

Ön tarafta ise yarış 11 saatin ardından sonunda bir ritme girmiş gibiydi ve her şey yerine oturmuş gibiydi. #94 Peugeot, #8 Toyota ve #51 Ferrari strateji savaşı içerisindelerdi ama her şey daha sakin ilerliyordu. 

Bahsettiğimiz gibi #75 Porsche ve #7 Toyota'yı kaybetmiştik. #50 Ferrari ise 6 tur gerideydi. Ön tarafta ise #8 Toyota, #51 Ferrari, #94 Peugeot ilk 3'ü vardı. 

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: Alexander Trienitz

12. saate geldiğimizde #8 Toyota ile #51 Ferrari ilk iki sırada devam ediyordu. Üçüncü sıradaki #94 Peugeot ise kaza yaptı. 

Menezes, bariyerlere sert bir şekilde çarptı ve aracın ön tarafını büyük oranda dağıttı. Yarışın bazı bölümlerini lider götüren ve şu ana kadar beklentilerin çok üstünde bir yarış çıkaran #94 Peugeot, yarışın 12. saatinde duvara girerek podyum mücadelesinden düşmüş oldu. 

Böylelikle Peugeot'nun podyum hayalleri de 12. saatte büyük oranda bitmiş oldu. 

#94 Peugeot'nun kazası: 

 

Yarışın orta noktasına geldiğimizde #75 Porsche, #7 Toyota, #50 Ferrari ve #94 Peugeot farklı nedenlerden liderlik mücadelesinden düşmüş oldu.

Artık ön tarafta liderlik mücadelesi için önde iki araç kalmıştı: #8 Toyota ve #51 Ferrari. Gecenin karanlığını artık atıyorduk ve Le Sarthe'de güneş doğuyordu. 

Öndeki iki araç ise aynıydı. #51 Ferrari ise ön tarafta avantajını artırıyordu, tempo anlamında Toyota'ya kıyasla ufak da olsa bir avantajları vardı. 

#2 Cadillac ise çok sağlam bir yarış çıkarıyordu ve önündeki rakiplerinin birer birer gerilemesiyle 3. sıradaydı. 

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Bitime 5 saat kala önde sıralama aynıydı: #51 Ferrari, #8 Toyota ve #2 Cadillac. Yarış artık ritme girmişti. 

Bitime 3 saat kala da ön taraftaki mücadele aynıydı ve son 10 saattir iki araç mücadele ediyordu: #51 Ferrari vs. #8 Toyota. 

#51 Ferrari 15 saniyelik bir avantaja sahipti, #8 Toyota ise takipteydi. LMP2'de #34 Inter Europol lider, GTE AM'de ise #33 Corvette ilk sırada. 

Bitime 100 dakika kala ise 12 saattir izlediğimiz #51 Ferrari-#8 Toyota çekişmesi son buldu çünkü #8 Toyota'da Hirakawa spin atarak bariyerlere çarptı. 

Japon pilot, aracı yavaş bir şekilde pite döndürmeyi başardı ancak artık #51 Ferrari'nin bir tur kadar gerisinde yer alıyorlardı. 

 

Bu da ön taraftaki galibiyet mücadelesinin bittiği anlamına geldi. #51 Ferrari, #8 Toyota'nın kendisine hediye ettiği 1 turluk avantajı geri çevirmedi ve son 100 dakikada hata yapmayarak, 2023 Le Mans 24 Saat'ini kazandı! 

50 yıl sonra Le Mans'ın en üst sınıfına geri dönen İtalyan takımda #51 araç, gece bölümünde lider giderken spin atarak 2 dakika kaybetmişti. Buna rağmen yarışın geri kalanında beladan uzak durdu ve istikrarlı bir şekilde güçlü tempo sergileyerek #8 Toyota'nın 3 dakika 20 saniye önünde zafere ulaştı. 

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Fotoğraf: Alexander Trienitz

#8 Toyota, bitime 100 dakika kala yaptığı kazaya kadar belki de en sorunsuz ilerleyen araç konumundaydı ve #51 Ferrari'nin birkaç saniye kadar arkasındaydı. Ancak Hirakawa'nın spiniyle birlikte 3 dakika kadar geriye düştüler. 

#8 Toyota, yine de rahat bir şekilde ikinci olmayı başardı ama son 5 yıldır süregelen kazanma serileri bozulmuş oldu. 

#8 Toyota'nın 1 tur kadar gerisinde ise #2 Cadillac podyumu tamamladı. #3 Cadillac ise dördüncü sırada finiş gördü. Cadillac'ın gerçekten harika bir Le Mans geçirdiğini söylesek yanlış olmaz. 

Gece bölümünde radyatörüne taş kaçan ve 30 dakika kaybeden #50 Ferrari, bu noktadan sonra galibiyet mücadelesinden düştü ve yarışı 5. sırada noktaladı. 

#3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Sébastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Scott Dixon

#3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Sébastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Scott Dixon

Fotoğraf: Paul Foster

#708 Glickenhaus altıncı sırayı alırken; onun arkasında kardeş Glickenhaus yer aldı. #93 Peugeot, #5 Porsche, #311 Cadillac ilk 10'u tamamladı. 

#75 Porsche, #7 Toyota, #38 Porsche JOTA ve #4 Floyd Vanwall ekipleri yarışı tamamlayamadılar. 

LMP2

LMP2'de zafer yarışın büyük çoğunluğunu lider götüren #34 Inter Europol Competition ekibine gitti. #41 WRT bu yıl da ikinci oldu. #30 Duqueine ekibi ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

LMP2 sınıfında mücadele eden takımımız Racing Team Turkey'de Salih Yoluç, gece bölümünde yaşanan yağmur geçişinde kuru lastiklerle pistteydi. Salih, bu zorlu koşullarda #9 Prema ile temas yaşadı. Bu temastan sonra araçta çok fazla hasar olduğu için takımımız yarıştan çekilme kararı aldı. 

Salih Yoluç, "Maalesef araçta devam etmemizi engelleyecek çok fazla problem oldu, biz de bu sebeple üzülerek yarıştan çekilme kararı aldık. Bizi seven ve destekleyen herkese kendim ve takımım @racingteamturkey adına çok teşekkür ederim. Bizi devamlı takip edenler bilirler ki biz asla pes etmeyiz." yorumlarında bulundu. 

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak, ülkemizi ve bayrağımızı motor sporlarının en büyük yarışlarından birinde temsil eden Salih Yoluç'a ve Racing Team Türkiye'ye yaşattıkları heyecan ve gurur için teşekkür ederiz. 

LMP2 ilk 5'i:

1. #34 Inter Europol
2. #41 Team WRT
3. #30 Duqueine
4. #36 Alpine
5. #31 Team WRT

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson of Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson of Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer

Fotoğraf: Eric Le Galliot

GTE AM

GTE AM'de ise #33 Corvette Racing ilk sırayı aldı ve dokuzuncu Le Mans zaferine ulaştı. #25 ORT TF ikinci olurken, #86 GR Racing ilk 3'ü tamamladı. 

GTE AM'de ilk 5: 

1. #33 Corvette
2. #25 ORT by TF Aston Martin
3. #86 GR Racing Porsche
4. #85 Iron Dames Porsche
5. #54 AF Corse Ferrari

Yarış sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Italy Alessandro PierGuidi 		342 24:00'18.099      
2 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		342 24:01'39.892 1'21.793 1'21.793  
3 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		341 24:02'37.016 1 Lap 1 Lap  
4 France Sébastien Bourdais
New Zealand Scott Dixon
Netherlands Renger vanderZande 		340 24:02'37.292 2 Laps 1 Lap  
5 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		337 24:01'31.657 5 Laps 3 Laps  
6 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
France Olivier Pla 		335 24:02'47.956 7 Laps 2 Laps  
7 France Nathanael Berthon
Mexico Esteban Gutierrez
France Franck Mailleux 		333 24:01'11.563 9 Laps 2 Laps  
8 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		330 24:00'24.895 12 Laps 3 Laps  
9 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		329 24:05'15.061 13 Laps 1 Lap  
10 Spain Albert Costa
Switzerland Fabio Scherer
Poland Jakub Smiechowski 		328 24:00'50.903 14 Laps 1 Lap  
11 Portugal Rui Andrade
Switzerland Louis Deletraz
Poland Robert Kubica 		328 24:01'11.918 14 Laps 21.015  
12 Austria Rene Binder
Switzerland Neel Jani
Chile Nicolas Pino 		327 24:01'36.133 15 Laps 1 Lap  
13 France Julien Canal
France Charles Milesi
France Matthieu Vaxivière 		327 24:02'54.479 15 Laps 1'18.346  
14 Netherlands Robin Frijns
Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg 		327 24:03'09.957 15 Laps 15.478  
15 France Paul-Loup Chatin
Germany Laurents Hörr
France Paul Lafargue 		327 24:03'35.890 15 Laps 25.933  
16 France Gabriel Aubry
Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser 		325 24:03'06.939 17 Laps 2 Laps  
17 United Kingdom Jack Aitken
Brazil Pipo Derani
United Kingdom Alexander Sims 		324 24:02'37.519 18 Laps 1 Lap  
18 United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		323 24:01'35.109 19 Laps 1 Lap  
19 United Kingdom Olli Caldwell
Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas 		322 24:00'42.622 20 Laps 1 Lap  
20 Australia James Allen
United States Colin Braun
United States George Kurtz 		322 24:03'21.775 20 Laps 2'39.153  
21 Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Frederick Lubin 		321 24:03'00.196 21 Laps 1 Lap  
22 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		320 24:00'46.345 22 Laps 1 Lap  
23 Switzerland Alexandre Coigny
Denmark Malthe Jakobsen
France Nicolas Lapierre 		317 24:02'44.458 25 Laps 3 Laps  
24 Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson
Denmark Oliver Rasmussen 		316 24:02'10.556 26 Laps 1 Lap  
25 Netherlands Tijmen van der Helm
Venezuela Manuel Maldonado
Netherlands Job Uitert 		316 24:02'57.177 26 Laps 46.621  
26 Netherlands Nick Catsburg
United States Ben Keating
Nicolas Varrone 		313 24:02'46.635 29 Laps 3 Laps  
27 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		312 24:00'24.883 30 Laps 1 Lap  
28 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		312 24:00'49.023 30 Laps 24.140  
29 United Kingdom Ben Barker
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Michael Wainwright 		312 24:01'46.477 30 Laps 57.454  
30 Belgium Sarah Bovy
Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting 		312 24:01'51.789 30 Laps 5.312  
31 Italy Francesco Castellacci
Switzerland Thomas Flohr
Italy Davide Rigon 		312 24:03'25.620 30 Laps 1'33.831  
32 Belgium Maxime Martin
Tom Van
Belgium Ugo de Wilde 		311 24:03'24.032 31 Laps 1 Lap  
33 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		310 24:00'35.192 32 Laps 1 Lap  
34 United States Juan Correa
Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal 		310 24:02'56.677 32 Laps 2'21.485  
35 Italy Matteo Cairoli
United States PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette 		309 24:00'23.755 33 Laps 1 Lap  
36 Indonesia Andrew Haryanto
United States Chandler Hull
United States Jeff Segal 		307 24:00'18.540 35 Laps 2 Laps  
37 Netherlands Giedo vanderGarde
Italy Roberto Lacorte
France Patrick Pilet 		303 24:01'39.143 39 Laps 4 Laps  
38 Japan Kei Cozzolino
Japan Yorikatsu Tsujiko
Japan Naoki Yokomizo 		303 24:03'20.586 39 Laps 1'41.443  
39 United Kingdom Jenson Button
United States Jimmie Johnson
Germany Mike Rockenfeller 		285 24:02'14.466 57 Laps 18 Laps  
40 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		244 24:01'06.637 98 Laps 41 Laps  
  United States Scott Huffaker
Japan Takeshi Kimura
Brazil Daniel Serra 		254 20:08'23.674 88 Laps    
  Germany Michael Fassbender
Austria Richard Lietz
Estonia Martin Rump 		246 19:37'05.142 96 Laps 8 Laps  
  United Kingdom Ben Barnicoat
France Norman Nato
France François Perrodo 		183 14:31'45.292 159 Laps 63 Laps  
  Germany Jonas Ried
United Kingdom Harry Tincknell
United States Don Yount 		170 13:57'04.547 172 Laps 13 Laps  
  France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier 		165 15:11'45.309 177 Laps 5 Laps  
  Japan Tomonobu Fujii
Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson 		163 13:41'58.671 179 Laps 2 Laps  
  France Reshad de Gerus
Vlad Lomko
France Simon Pagenaud 		158 12:41'03.838 184 Laps 5 Laps  
  France Julien Andlauer
Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen 		118 10:31'03.703 224 Laps 40 Laps  
  Denmark Anders Fjordbach
United States Mark Kvamme
Denmark Jan Magnussen 		117 11:07'55.755 225 Laps 1 Lap  
  Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
France Doriane Pin 		113 9:35'28.976 229 Laps 4 Laps  
  United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		103 7:58'44.496 239 Laps 10 Laps  
  France Neubauer Thomas
Italy Giacomo Petrobelli
Louis Prette 		89 7:58'43.009 253 Laps 14 Laps  
  United Kingdom Tom Gamble
Belgium Dries Vanthoor
Turkey Salih Yoluç 		87 7:50'02.331 255 Laps 2 Laps  
  France Mathieu Jaminet
Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Nick Tandy 		84 6:44'44.339 258 Laps 3 Laps  
  France Valentin Hasse-Clot
Arnold Robin
Maxime Robin 		58 5:15'31.186 284 Laps 26 Laps  
  Argentina Luis Perez-Companc
Italy Alessio Rovera
France Lilou Wadoux 		33 2:46'32.766 309 Laps 25 Laps  
  Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Italy Claudio Schiavoni 		28 2:20'55.129 314 Laps 5 Laps  
  United States Ryan Hardwick
Belgium Jan Heylen
Canada Zacharie Robichon 		28 2:20'56.968 314 Laps 1.839  
  Gustav Birch
Denmark Jens Reno Moller
Denmark Marco Sorensen 		21 1:45'27.414 321 Laps 7 Laps  
  France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw
France Julien Piguet 		21 1:45'27.935 321 Laps 0.521  
  Germany René Rast
United States Ricky Taylor
United States Thomas Steven 		19 1:34'25.191 323 Laps 2 Laps  
  Switzerland Mathias Beche
United Kingdom Ben Hanley
United States Rodrigo Sales 		18 1:27'23.328 324 Laps 1 Lap  
Tüm sonuçları görüntüle

paylaşım
yorumlar

NASCAR efsanesi Jimmie Johnson, ilk Le Mans tecrübesinde "epey korkmuş"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci

Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci

Moto2
Mugello

Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci

Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı

Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı

Moto3
Mugello

Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı

Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

Moto3
Mugello

Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda! Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

Son Haberler

Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım"

Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım"

F1 Formula 1

Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım" Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım"

Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur"

Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur" Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur"

Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli"

Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli"

F1 Formula 1

Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli" Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli"

Vettel'in basın danışmanı Le Mans padoğunda görüntülendi

Vettel'in basın danışmanı Le Mans padoğunda görüntülendi

F1 Formula 1
Kanada GP

Vettel'in basın danışmanı Le Mans padoğunda görüntülendi Vettel'in basın danışmanı Le Mans padoğunda görüntülendi

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.