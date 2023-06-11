2023 Le Mans 24 Saat: #51 Ferrari zafere ulaştı, #8 Toyota ve #2 Cadillac podyumda!

Dünyanın en prestijli yarışı olan Le Mans 24 Saat, bu yıl 100. yılını kutladı. Efsanevi yarışın 100. yılında zafer bir diğer ikona gitti: Ferrari.

Cadillac, Porsche, Peugeot, Toyota ve Glickenhaus gibi üreticilerin mücadele ettiği, 16 araçlık, 2011'den bu yana gördüğümüz en büyük Hypercar sınıfında birçok araç sorun yaşadı ve yarışı tamamlayamadı. 24 saatin sonunda ise #51 Ferrari zirvede yer aldı ve Le Mans'ın en üst sınıfına döndüğü ilk yılda zirveye çıktı. #8 Toyota ile #2 Cadillac ekipleri podyumu tamamladılar.

LMP2'de zafer yarışın büyük çoğunluğunu lider götüren #34 Inter Europol Competition ekibine gitti. #41 WRT bu yıl da ikinci oldu. #30 Duqueine ekibi ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

GTE AM'de ise #33 Corvette Racing ilk sırayı aldı. #25 ORT TF ikinci olurken, #86 GR Racing ilk 3'ü tamamladı.

Fly over Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarış raporu

NBA efsanesi LeBron James'in start bayrağını sallamasıyla ikonik yarışın 91. startı verilmiş oldu ve 24 saatlik süre akmaya başladı.

Pole pozisyonundaki #50 Ferrari ilk şikana rahat şekilde lider girdi ve çıktı. Onun arkasında kardeş araç o kadar da rahat değildi. #51 Ferrari ile #8 Toyota şikana yan yana girdiler. #8 Toyota'da Sebastien Buemi oldukça agresif davransa da gerektiğinde burnunu geride tutmayı başardı ve temastan kaçındı.

Onların da arkasında ise #75 Porsche frenlemeyi kaçırdı, böylelikle #7 Toyota dördüncü sıraya çıktı ve ilk şikanın ardından Ferrari, Toyota, Ferrari, Toyota ilk 4'ü oluştu.

Yarış startı:

Ancak aksiyon tabii ki burada bitmedi. La Sarthe'nin uzun turunun orta bölümünde ıslak noktalar bulunuyordu. Bu kısma gelindiğinde birçok pilot pistte durmakta zorlandı, #311 Cadillac Racing aracı ise sert bir şekilde bariyerlere girdi.

Jack Aitken'in direksiyon başında olduğu Cadillac, yağmurlu bölgede bariyerlere çarparak ağır hasar aldı ve yavaş bir şekilde pitin yolun tuttu. Ardından garajda 1 saate kadar yakın zaman kaybetti.

Aitken'in kazası:

Arkada kaos yaşanırken, önde Toyota'lar atağa geçti ve #8 Toyota'da Buemi liderliği almayı başardı.

İlk tur bitmeden önce ise güvenlik aracı piste girdi çünkü Cadillac aracının kazasının ardından bariyerlerin onarılması gerekiyordu. Ayrıca LMP2 ve GTE sınıflarında da çakıl havuzuna saplanan isimler olmuştu.

Böylelikle startın sonrasında Toyota, Ferrari, Toyota, Ferrari sıralaması oluştu. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey, LMP2 sınıfında 3 sıra kaybetti ve ilk turu 14. sırada noktaladı.

Güvenlik aracı periyodu yaklaşık 40 dakika kadar sürdü ve ilk saatin bitimine 20 dakika kala yeniden yarış temposuna döndük.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: Alexander Trienitz

#8 Toyota'da Buemi, bu noktada çok iyi bir tempoya sahipti ve ön tarafta farkı rahat bir şekilde 2 saniye bandında tutabiliyordu.

Onun arkasında ise #7 Toyota, #50 Ferrari'yi geçerek ikinci sıraya yükselmişti. Böylelikle Toyota 1-2 olmuş oldu.

Ancak #7 Toyota'nın temposu sonrasında gerilemeye başladı. Nitekim 3 ve 4. sıraya gerileyen Ferrari'ler ondan çok daha hızlıydı. Hatta arkadaki Porsche de mücadeleye dahil olmuştu.

İlk saatin bitmesine birkaç dakika kala iki Ferrari de geçişi yapmayı başardı. Böylelikle Le Mans 24 Saat'in ilk saatini #8 Toyota, #50 Ferrari, #51 Ferrari, #7 Toyota ilk 4'ü tamamladık.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

İkinci saatte pit-stop'ları görmeye başladık ve neredeyse herkesin farklı stratejiler uygulamasıyla liderlik birçok kez el değiştirdi.

2. saat bittiğinde ise #2 Cadillac liderdi, onun arkasında #5 Porsche ve #75 Porsche vardı.

İkinci saatte birçok büyük kaza gördük. LMP2 sınıfında #14 Nielsen aracı ve Tower Motorsport ORECA büyük kazalar yaptılar. Ardından bir GT aracı #3 Cadillac aracı arasında temas yaşandı. Bu yüzden de pistin büyük bölümü Slow-Zone alanlarıyla doldu. Kısacası 2 saatin 1 saatini güvenlik aracı ve sarı bayraklara kaybettik.

Bu saatte Slow-Zone bölgelerinin azalmasıyla yarış biraz daha yerine oturdu ve pilotlar biraz daha ritim bulabilmeye başladılar. En azından ilk 45 dakika böyle geçti, son 15 dakikada ise sağanak yağmur başladı ve kaos geldi.

Pistin bir bölümünde sağanak yağmur vardı, 300 metre ötede ise güneşi görüyorduk! Porsche Virajları'nın girişinde yağmur artık çok artmıştı ve artık slick lastiklerle pistte kalınamıyordu. Porsche Virajları bölümünde bir nehir taşmış gibi yağmur yağıyordu. O ıslak bölümde 5-6 viraj birden pistten uçarak yüksek hızlarda bariyerlere girdiler.

Bu kazaların ardından bir kez daha güvenlik aracı içeri girdi.

Bu yüzden bu saati güvenlik aracı altında tamamladık. Güvenlik aracı altında herkes pite geldi ve ıslak zemin lastiklerine geçti.

Üçüncü saati genel klasmanda #50 Ferrari lider tamamladı ama #50 Ferrari henüz pite gelmemişti. #51 Ferrari ikinciydi, o da pite gelmemişti. #93 Peugeot üçüncüydü ama pite gelenler arasında ilk sıradaydı.

LMP2'de #28 JOTA liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı.

GTE AM'de ise #54 Porsche ilk sıradaydı.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

4. saate de güvenlik aracı altında başladık. İlk 2 sırada olan Ferrari'ler pite geldiler ve ıslak zemin lastiklerine geçtiler, onlar dışında herkes zaten pite gelerek yağmur lastiklerine geçmişti. İtalyan takımın araçları, pit stopların ardından piste de 3 ve 4. sırada döndüler. Böylelikle #94 Peugeot liderliğe yükseldi, #38 Porsche ise ikinci sıraya çıktı.

Bu saatin tamamı güvenlik aracı arkasında geçti. Pilotların bazıları pite gelerek güvenlik aracı arkasında kuru zemin lastiklerine geçtiler. #94 Peugeot saati lider tamamladı. #6 Porsche ikinciydi. Çünkü zemin artık büyük oranda kurumuştu. #7 Toyota üçüncü, kardeş Toyota dördüncüydü.

#94 Peugeot beşinci saati de lider tamamlamayı başardı. Altıncı saatte ise #51 Ferrari ilk sıraya çıktı, #94 Peugeot ikinci sıraya geriledi. Böylelikle ilk 6 saat geride kaldığında ilk 5 şöyleydi: #51 Ferrari, #94 Peugeot, #7 Toyota, #2 Cadillac

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller Fotoğraf: Marc Fleury

6.5 saat kadar geride kalırken hava yavaştan kararmaya başlıyordu ve o meşhur Le Mans gecesine doğru giriş yapıyorduk ve havai fişekler eşliğinde araçlar mükemmel bir görsel şölen sunuyordu.

7. saate geldiğimizde #51 Ferrari liderliğini sürdürüyordu.

Hypercar sınıfında ise bir kayıp verdik: Birkaç mekanik sorun yaşayan #75 Porsche ilk olarak durduktan sonra yola devam edebildi, sonrasında epey tempo kaybettiler ve ardından da kenara çekerek yarışa veda ettiler.

Bir diğer veda ise maalesef takımımız Racing Team Turkey'de yaşandı. Yağmurdan en kötü etkilenen ekiplerden biri maalesef biz olduk ve Salih Yoluç, #9 Prema ile temas yaşadı ve planda olmayan bir pit yapmak zorunda kaldı.

Bu pit-stop'ta araçta çok fazla hasar olduğu ve temsilcilerimizin yarışa devam etmesinin güvenli olmadığı gözüktü ve yarıştan çekildik.

Salih Yoluç, "Maalesef araçta devam etmemizi engelleyecek çok fazla problem oldu, biz de bu sebeple üzülerek yarıştan çekilme kararı aldık. Bizi seven ve destekleyen herkese kendim ve takımım @racingteamturkey adına çok teşekkür ederim. Bizi devamlı takip edenler bilirler ki biz asla pes etmeyiz." yorumlarında bulundu.

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak, ülkemizi ve bayrağımızı motor sporlarının en büyük yarışlarından birinde temsil eden Salih Yoluç'a ve Racing Team Türkiye'ye yaşattıkları heyecan ve gurur için teşekkür ederiz.

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yedinci saati de #51 Ferrari liderliğinde bitirmemizin ardından, yarışın kaderinin değiştiği 8. saate geldik.

Sekizinci 8 saat belki de yarışın en dramatik saati oldu. Sekizinci saatin sonuna doğru #51 Ferrari, son 2 saatte olduğu gibi yarışı lider götürmeye devam ediyordu ve nispeten rahatlardı da ancak önlerindeki bir temastan kaçınmaya çalışırken çakıl havuzuna saplandı ve yaklaşık iki dakika kaybetti.

#51 Ferrari'nin liderlikten spin attığı an:

Bundan birkaç saniye sonra daha dramatik bir olay yaşayan taraf #7 Toyota oldu: Kobayashi, sarı bayrak bölgesinde yavaşlamıştı, onun arkasındaki ise #66 Ferrari GTE Am aracı ise duramadı ve tam gaz Toyota'nın arkasında çarptı. Bu hasar, farlarının ve elektrik ünitesinin tamamen hasar görmesine sebep oldu.

Araç tüm elektrik gücünü kaybetti ve karanlıklar içinde durdu. #7 Toyota böylelikle yarışa veda etmiş oldu.

#7 Toyota'nın yarış dışı kalmasına neden olan olay:

Tüm bu olayların en iyi etkilediği taraf Peugeot oldu zira #94 Peugeot ilk sıraya çıkmıştı. İkinci sırada yeniden yükselmeye başlayan #50 Ferrari, üçüncü sırada #2 Cadillac bulunuyordu. #7 Toyota'yı büyük ihtimalle kaybeden Toyota ise #8 ile beşinci sıradaydı.

Bu büyük kazanın ardından 9. saati tamamen güvenlik aracı arkasında geçirdik. 10. saatte neyse ki yeniden yeşil bayraklara döndük.

#94 Peugeot 10. saati de lider tamamladı. #8 Toyota ve #51 Ferrari onu takip ediyordu. #50 Ferrari ise bir su sızıntısı şüphesiyle garaja geldi ve çok önemli dakikalar kaybederek rakiplerinin oldukça gerisine düşmüş oldu.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller Fotoğraf: Alexander Trienitz

11. saatte artık gecenin tam ortasındaydık. Saf, zorlayıcı, hakiki Le Mans koşulları vardı. Radyatörüne taş girdiği için 30 dakikayı garajda geçiren #50 Ferrari uzun sürenin ardından garajından çıktı ancak artık genel klasmanda 18. sıradaydı ve liderlerden 6 tur gerideydi.

Ön tarafta ise yarış 11 saatin ardından sonunda bir ritme girmiş gibiydi ve her şey yerine oturmuş gibiydi. #94 Peugeot, #8 Toyota ve #51 Ferrari strateji savaşı içerisindelerdi ama her şey daha sakin ilerliyordu.

Bahsettiğimiz gibi #75 Porsche ve #7 Toyota'yı kaybetmiştik. #50 Ferrari ise 6 tur gerideydi. Ön tarafta ise #8 Toyota, #51 Ferrari, #94 Peugeot ilk 3'ü vardı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: Alexander Trienitz

12. saate geldiğimizde #8 Toyota ile #51 Ferrari ilk iki sırada devam ediyordu. Üçüncü sıradaki #94 Peugeot ise kaza yaptı.

Menezes, bariyerlere sert bir şekilde çarptı ve aracın ön tarafını büyük oranda dağıttı. Yarışın bazı bölümlerini lider götüren ve şu ana kadar beklentilerin çok üstünde bir yarış çıkaran #94 Peugeot, yarışın 12. saatinde duvara girerek podyum mücadelesinden düşmüş oldu.

Böylelikle Peugeot'nun podyum hayalleri de 12. saatte büyük oranda bitmiş oldu.

#94 Peugeot'nun kazası:

Yarışın orta noktasına geldiğimizde #75 Porsche, #7 Toyota, #50 Ferrari ve #94 Peugeot farklı nedenlerden liderlik mücadelesinden düşmüş oldu.

Artık ön tarafta liderlik mücadelesi için önde iki araç kalmıştı: #8 Toyota ve #51 Ferrari. Gecenin karanlığını artık atıyorduk ve Le Sarthe'de güneş doğuyordu.

Öndeki iki araç ise aynıydı. #51 Ferrari ise ön tarafta avantajını artırıyordu, tempo anlamında Toyota'ya kıyasla ufak da olsa bir avantajları vardı.

#2 Cadillac ise çok sağlam bir yarış çıkarıyordu ve önündeki rakiplerinin birer birer gerilemesiyle 3. sıradaydı.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Bitime 5 saat kala önde sıralama aynıydı: #51 Ferrari, #8 Toyota ve #2 Cadillac. Yarış artık ritme girmişti.

Bitime 3 saat kala da ön taraftaki mücadele aynıydı ve son 10 saattir iki araç mücadele ediyordu: #51 Ferrari vs. #8 Toyota.

#51 Ferrari 15 saniyelik bir avantaja sahipti, #8 Toyota ise takipteydi. LMP2'de #34 Inter Europol lider, GTE AM'de ise #33 Corvette ilk sırada.

Bitime 100 dakika kala ise 12 saattir izlediğimiz #51 Ferrari-#8 Toyota çekişmesi son buldu çünkü #8 Toyota'da Hirakawa spin atarak bariyerlere çarptı.

Japon pilot, aracı yavaş bir şekilde pite döndürmeyi başardı ancak artık #51 Ferrari'nin bir tur kadar gerisinde yer alıyorlardı.

Bu da ön taraftaki galibiyet mücadelesinin bittiği anlamına geldi. #51 Ferrari, #8 Toyota'nın kendisine hediye ettiği 1 turluk avantajı geri çevirmedi ve son 100 dakikada hata yapmayarak, 2023 Le Mans 24 Saat'ini kazandı!

50 yıl sonra Le Mans'ın en üst sınıfına geri dönen İtalyan takımda #51 araç, gece bölümünde lider giderken spin atarak 2 dakika kaybetmişti. Buna rağmen yarışın geri kalanında beladan uzak durdu ve istikrarlı bir şekilde güçlü tempo sergileyerek #8 Toyota'nın 3 dakika 20 saniye önünde zafere ulaştı.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotoğraf: Alexander Trienitz

#8 Toyota, bitime 100 dakika kala yaptığı kazaya kadar belki de en sorunsuz ilerleyen araç konumundaydı ve #51 Ferrari'nin birkaç saniye kadar arkasındaydı. Ancak Hirakawa'nın spiniyle birlikte 3 dakika kadar geriye düştüler.

#8 Toyota, yine de rahat bir şekilde ikinci olmayı başardı ama son 5 yıldır süregelen kazanma serileri bozulmuş oldu.

#8 Toyota'nın 1 tur kadar gerisinde ise #2 Cadillac podyumu tamamladı. #3 Cadillac ise dördüncü sırada finiş gördü. Cadillac'ın gerçekten harika bir Le Mans geçirdiğini söylesek yanlış olmaz.

Gece bölümünde radyatörüne taş kaçan ve 30 dakika kaybeden #50 Ferrari, bu noktadan sonra galibiyet mücadelesinden düştü ve yarışı 5. sırada noktaladı.

#3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Sébastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Scott Dixon Fotoğraf: Paul Foster

#708 Glickenhaus altıncı sırayı alırken; onun arkasında kardeş Glickenhaus yer aldı. #93 Peugeot, #5 Porsche, #311 Cadillac ilk 10'u tamamladı.

#75 Porsche, #7 Toyota, #38 Porsche JOTA ve #4 Floyd Vanwall ekipleri yarışı tamamlayamadılar.

LMP2

LMP2'de zafer yarışın büyük çoğunluğunu lider götüren #34 Inter Europol Competition ekibine gitti. #41 WRT bu yıl da ikinci oldu. #30 Duqueine ekibi ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

LMP2 sınıfında mücadele eden takımımız Racing Team Turkey'de Salih Yoluç, gece bölümünde yaşanan yağmur geçişinde kuru lastiklerle pistteydi. Salih, bu zorlu koşullarda #9 Prema ile temas yaşadı. Bu temastan sonra araçta çok fazla hasar olduğu için takımımız yarıştan çekilme kararı aldı.

Salih Yoluç, "Maalesef araçta devam etmemizi engelleyecek çok fazla problem oldu, biz de bu sebeple üzülerek yarıştan çekilme kararı aldık. Bizi seven ve destekleyen herkese kendim ve takımım @racingteamturkey adına çok teşekkür ederim. Bizi devamlı takip edenler bilirler ki biz asla pes etmeyiz." yorumlarında bulundu.

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak, ülkemizi ve bayrağımızı motor sporlarının en büyük yarışlarından birinde temsil eden Salih Yoluç'a ve Racing Team Türkiye'ye yaşattıkları heyecan ve gurur için teşekkür ederiz.

LMP2 ilk 5'i:

1. #34 Inter Europol

2. #41 Team WRT

3. #30 Duqueine

4. #36 Alpine

5. #31 Team WRT

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson of Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer Fotoğraf: Eric Le Galliot

GTE AM

GTE AM'de ise #33 Corvette Racing ilk sırayı aldı ve dokuzuncu Le Mans zaferine ulaştı. #25 ORT TF ikinci olurken, #86 GR Racing ilk 3'ü tamamladı.

GTE AM'de ilk 5:

1. #33 Corvette

2. #25 ORT by TF Aston Martin

3. #86 GR Racing Porsche

4. #85 Iron Dames Porsche

5. #54 AF Corse Ferrari

Yarış sonucu: