2022 Le Mans 24 Saat: Kaza dolu 3. antrenmanda lider Toyota
2022 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Toyota pilotları ilk iki sırada tamamladılar.
Hyperpole sıralama seansı öncesindeki son antrenman seansında 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid sürücüsü Kamui Kobayashi, 3:26.796'lık derecesiyle en hızlı isim oldu ve dünkü ilk sıralama seansındaki dereceyi yarım saniye civarında geliştirdi.
Brendon Hartley, 8 numaralı Toyota'sı ile 3:27.115 yaparak seansı ikinci sırada tamamlayan isim olurken onun arkasında iki Glickenhaus 007 LMH pilotları yer aldılar.
Amerikalı takımın 708 numaralı aracında yer alan Olivier Pla, 3:27.466 yaparken Ryan Briscoe 709 numaralı araçla 3:28.074 yaptı.
5 araçlık Hypercar sınıfında son isim, Alpine'nin LMP1 aracıyla Matthieu Vaxiviere oldu. Son anda Performans Dengesi düzenlemesi ile güç arttırılsa da, Alpine pilotu 2.4 sn geride kaldı.
Toyota'nın 8 numaralı aracı, elektrik sorunu nedeniyle bir ara Indianapolis ile Arnage arasında yolda kaldı.
Bu olaydan 20 dk sonra ise seans, 13 numaralı TDS Racing pilotu Philippe Cimadomo'nun Corvette virajındaki büyük kazası nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu.
#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta
Fotoğraf: Paul Foster
LMP2 sınıfını United Autosports'un iki pilotu ilk iki sırada tamamladılar. 22 numaralı United pilotu Filipe Albuquerque, 3:20.964'lük derecesiyle klasmanda zirvede yer alırken takım arkadaşı Alex Lynn 0.1 sn geride kaldı.
Kırmızı bayraktan hemen sonra 3:31.030 ile liderliğe yükselen Robin Frijns, United Autosports sürücülerinin son anda hızlı turlar atmasının ardından 3. sıraya geriledi. Onu 7 numaralı Cool Racing'den Yifei Ye takip etti.
Seanstaki kazaların çoğunu LMP2 sürücüleri yaptılar. Reshad de Gerus, seansın başında Indianapolis'te pist dışına çıkarken, Sebastien Page de kırmızı bayrak seansından sonra aynı bölgede pist dışına çıktı. Bu kazalar, yavaş bölgeler ile idare edildi.
Miro Konopha, başka bir LMP2 aracıyla temas nedeniyle Dunlup şikanında pist dışına çıktı ancak geri dönmeyi başardı.
GTE Pro'da Nick Tandy, 3:52.307 ile en hızlı isim olurken onu yarım saniye geriden Porsche pilotu Richard Lietz ve Antonio Garcia takip etti.
GTE Am sınıfında ise 46 numaralı Team Project 1 Porsche'den Mikkel Pedersen en hızlı isim olmayı başardı.
Her sınıftan ilk 6 sürücüyü içerecek Hyperpole sıralama seansı, 21:00'da başlayacak.
2022 Le Mans 24 Saat - 3. antrenman sonuçları
|Poz.
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Derece
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'26.796
|2
|8
| Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'27.115
|0.319
|3
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'27.466
|0.670
|4
|709
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'28.073
|1.277
|5
|36
| André Negrão
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|3'29.259
|2.463
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.964
|4.168
|7
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.025
|4.229
|8
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.030
|4.234
|9
|37
| Ye Yifei
Ricky Taylor
Niklas Kruetten
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.057
|5.261
|10
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.151
|5.355
|11
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.169
|5.373
|12
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.349
|5.553
|13
|13
| Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.384
|5.588
|14
|48
| Paul Lafargue
Paul Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.055
|6.259
|15
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.247
|6.451
|16
|28
| Oliver Rasmussen
Edward Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.249
|6.453
|17
|43
| David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.253
|6.457
|18
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.369
|6.573
|19
|24
| Rodrigo Sales
Matt Bell
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.737
|6.941
|20
|32
| Rolf Ineichen
Mirko Bortolotti
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.794
|6.998
|21
|3
| Laurents Hörr
Jean Glorieux
Alexandre Cougnaud
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.085
|7.289
|22
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.395
|7.599
|23
|35
| Jean-Baptiste Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.486
|7.690
|24
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sebastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.511
|7.715
|25
|45
| Steven Thomas
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.543
|7.747
|26
|30
| Richard Bradley
Guillermo Rojas
Reshad de Gerus
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.788
|7.992
|27
|39
| Eric Trouillet
Sebastien Page
David Droux
|Oreca 07
|LMP2
|3'35.071
|8.275
|28
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.285
|9.489
|29
|65
| Julien Canal
Nico Jamin
Job Van Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.451
|9.655
|30
|47
| Sophia Floersch
John Falb
Jack Aitken
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.841
|10.045
|31
|27
| Cresp Christophe
Michael Jensen
Steven Palette
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'39.056
|12.260
|32
|44
| Miroslav Konopka
Bent Viscaal
Tristan Vautier
|Oreca 07
|LMP2
|3'47.210
|20.414
|33
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'52.307
|25.511
|34
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'52.787
|25.991
|35
|63
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nicky Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'52.824
|26.028
|36
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'52.898
|26.102
|37
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'53.368
|26.572
|38
|51
| Alessandro Pier Guidi
James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'54.249
|27.453
|39
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'54.386
|27.590
|40
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves
Marco Sørensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'54.618
|27.822
|41
|99
| Andrew Haryanto
Alessio Picariello
Martin Rump
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'54.906
|28.110
|42
|98
| Paul Dalla Lana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'54.937
|28.141
|43
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'55.164
|28.368
|44
|80
| Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
Richard Heistand
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.269
|28.473
|45
|21
| Simon Mann
Christoph Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.286
|28.490
|46
|88
|Fred Poordad
Max Root
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'55.315
|28.519
|47
|61
| Louis Prette
Conrad Grunewald
Vincent Abril
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.397
|28.601
|48
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.531
|28.735
|49
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'55.575
|28.779
|50
|55
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.582
|28.786
|51
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.629
|28.833
|52
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.658
|28.862
|53
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'55.659
|28.863
|54
|60
| Claudio Schiavoni
Alessandro Balzan
Raffaele Giammaria
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.764
|28.968
|55
|59
| Alexander West
Côme Ledogar
Marvin Klein
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.882
|29.086
|56
|93
| Michael Fassbender
Matthew Campbell
Zacharie Robichon
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'56.039
|29.243
|57
|79
| Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Thomas Merrill
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'56.201
|29.405
|58
|57
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.257
|29.461
|59
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'56.792
|29.996
|60
|75
| Pierre Ehret
Christian Hook
Nicolas Varrone
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.893
|30.097
|61
|66
| Renger van der Zande
Mark Kvamme
Jason Hart
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.696
|30.900
|62
|74
| Felipe Fraga
Sam Bird
Shane van Gisbergen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|4'27.690
|1'00.894
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