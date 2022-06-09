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Le Mans / Le Mans 24 Saat Antrenman raporu

2022 Le Mans 24 Saat: Kaza dolu 3. antrenmanda lider Toyota

2022 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Toyota pilotları ilk iki sırada tamamladılar.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
2022 Le Mans 24 Saat: Kaza dolu 3. antrenmanda lider Toyota
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Hyperpole sıralama seansı öncesindeki son antrenman seansında 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid sürücüsü Kamui Kobayashi, 3:26.796'lık derecesiyle en hızlı isim oldu ve dünkü ilk sıralama seansındaki dereceyi yarım saniye civarında geliştirdi.

Brendon Hartley, 8 numaralı Toyota'sı ile 3:27.115 yaparak seansı ikinci sırada tamamlayan isim olurken onun arkasında iki Glickenhaus 007 LMH pilotları yer aldılar.

Amerikalı takımın 708 numaralı aracında yer alan Olivier Pla, 3:27.466 yaparken Ryan Briscoe 709 numaralı araçla 3:28.074 yaptı.

5 araçlık Hypercar sınıfında son isim, Alpine'nin LMP1 aracıyla Matthieu Vaxiviere oldu. Son anda Performans Dengesi düzenlemesi ile güç arttırılsa da, Alpine pilotu 2.4 sn geride kaldı.

Toyota'nın 8 numaralı aracı, elektrik sorunu nedeniyle bir ara Indianapolis ile Arnage arasında yolda kaldı. 

Bu olaydan 20 dk sonra ise seans, 13 numaralı TDS Racing pilotu Philippe Cimadomo'nun Corvette virajındaki büyük kazası nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu. 

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta

Fotoğraf: Paul Foster

LMP2 sınıfını United Autosports'un iki pilotu ilk iki sırada tamamladılar. 22 numaralı United pilotu Filipe Albuquerque, 3:20.964'lük derecesiyle klasmanda zirvede yer alırken takım arkadaşı Alex Lynn 0.1 sn geride kaldı.

Kırmızı bayraktan hemen sonra 3:31.030 ile liderliğe yükselen Robin Frijns, United Autosports sürücülerinin son anda hızlı turlar atmasının ardından 3. sıraya geriledi. Onu 7 numaralı Cool Racing'den Yifei Ye takip etti.

Seanstaki kazaların çoğunu LMP2 sürücüleri yaptılar. Reshad de Gerus, seansın başında Indianapolis'te pist dışına çıkarken, Sebastien Page de kırmızı bayrak seansından sonra aynı bölgede pist dışına çıktı. Bu kazalar, yavaş bölgeler ile idare edildi.

Miro Konopha, başka bir LMP2 aracıyla temas nedeniyle Dunlup şikanında pist dışına çıktı ancak geri dönmeyi başardı.

GTE Pro'da Nick Tandy, 3:52.307 ile en hızlı isim olurken onu yarım saniye geriden Porsche pilotu Richard Lietz ve Antonio Garcia takip etti.

GTE Am sınıfında ise 46 numaralı Team Project 1 Porsche'den Mikkel Pedersen en hızlı isim olmayı başardı.

Her sınıftan ilk 6 sürücüyü içerecek Hyperpole sıralama seansı, 21:00'da başlayacak.

2022 Le Mans 24 Saat - 3. antrenman sonuçları

Poz. # Pilotlar Araç Sınıf Derece Fark
1 7 GBR Mike Conway
JPN Kamui Kobayashi
ARG Jose Maria Lopez		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'26.796  
2 8 SUI Sebastien Buemi
NZL Brendon Hartley
JPN Ryo Hirakawa		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'27.115 0.319
3 708 FRA Olivier Pla
FRA Romain Dumas
BRA Pipo Derani		 Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'27.466 0.670
4 709 AUS Ryan Briscoe
GBR Richard Westbrook
FRA Franck Mailleux		 Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'28.073 1.277
5 36 BRA André Negrão
FRA Nicolas Lapierre
FRA Matthieu Vaxivière		 Alpine A480 HYPERCAR 3'29.259 2.463
6 22 GBR Philip Hanson
POR Filipe Albuquerque
USA William Owen		 Oreca 07 LMP2 3'30.964 4.168
7 23 GBR Alex Lynn
GBR Oliver Jarvis
USA Josh Pierson		 Oreca 07 LMP2 3'31.025 4.229
8 31 INA Sean Gelael
HOL Robin Frijns
GER René Rast		 Oreca 07 LMP2 3'31.030 4.234
9 37  Ye Yifei
USA Ricky Taylor
GER Niklas Kruetten		 Oreca 07 LMP2 3'32.057 5.261
10 38 MEX Roberto Gonzalez
POR Antonio Felix da Costa
GBR Will Stevens		 Oreca 07 LMP2 3'32.151 5.355
11 41 POR Rui Andrade
AUT Ferdinand Habsburg
FRA Norman Nato		 Oreca 07 LMP2 3'32.169 5.373
12 83 FRA François Perrodo
DEN Nicklas Nielsen
ITA Alessio Rovera		 Oreca 07 LMP2 3'32.349 5.553
13 13 FRA Philippe Cimadomo
SUI Mathias Beche
HOL Tijmen van der Helm		 Oreca 07 LMP2 3'32.384 5.588
14 48 FRA Paul Lafargue
FRA Paul Loup Chatin
FRA Patrick Pilet		 Oreca 07 LMP2 3'33.055 6.259
15 5 USA Dane Cameron
FRA Emmanuel Collard
BRA Felipe Nasr		 Oreca 07 LMP2 3'33.247 6.451
16 28 DEN Oliver Rasmussen
GBR Edward Jones
Jonathan Aberdein		 Oreca 07 LMP2 3'33.249 6.453
17 43 DEN David Heinemeier Hansson
SUI Fabio Scherer
BRA Pietro Fittipaldi		 Oreca 07 LMP2 3'33.253 6.457
18 9 POL Robert Kubica
SUI Louis Deletraz
ITA Lorenzo Colombo		 Oreca 07 LMP2 3'33.369 6.573
19 24 USA Rodrigo Sales
USA Matt Bell
GBR Ben Hanley		 Oreca 07 LMP2 3'33.737 6.941
20 32 SUI Rolf Ineichen
ITA Mirko Bortolotti
BEL Dries Vanthoor		 Oreca 07 LMP2 3'33.794 6.998
21 3 GER Laurents Hörr
BEL Jean Glorieux
FRA Alexandre Cougnaud		 Oreca 07 LMP2 3'34.085 7.289
22 1 FRA Lilou Wadoux
FRA Sébastien Ogier
FRA Charles Milesi		 Oreca 07 LMP2 3'34.395 7.599
23 35 FRA Jean-Baptiste Lahaye
FRA Matthieu Lahaye
FRA François Heriau		 Oreca 07 LMP2 3'34.486 7.690
24 10 SUI Nico Müller
IRL Ryan Cullen
FRA Sebastien Bourdais		 Oreca 07 LMP2 3'34.511 7.715
25 45 USA Steven Thomas
AUS James Allen
AUT Rene Binder		 Oreca 07 LMP2 3'34.543 7.747
26 30 GBR Richard Bradley
MEX Guillermo Rojas
FRA Reshad de Gerus		 Oreca 07 LMP2 3'34.788 7.992
27 39 FRA Eric Trouillet
Sebastien Page
FRA David Droux		 Oreca 07 LMP2 3'35.071 8.275
28 34 POL Jakub Smiechowski
GBR Alex Brundle
MEX Esteban Gutierrez		 Oreca 07 LMP2 3'36.285 9.489
29 65 FRA Julien Canal
FRA Nico Jamin
HOL Job Van Uitert		 Oreca 07 LMP2 3'36.451 9.655
30 47 GER Sophia Floersch
USA John Falb
GBR Jack Aitken		 Oreca 07 LMP2 3'36.841 10.045
31 27 FRA Cresp Christophe
Michael Jensen
FRA Steven Palette		 Ligier JSP 217 LMP2 3'39.056 12.260
32 44 SVK Miroslav Konopka
HOL Bent Viscaal
FRA Tristan Vautier		 Oreca 07 LMP2 3'47.210 20.414
33 64 USA Tommy Milner
GBR Nick Tandy
GBR Alexander Sims		 Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'52.307 25.511
34 91 ITA Gianmaria Bruni
AUT Richard Lietz
FRA Frédéric Makowiecki		 Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'52.787 25.991
35 63 ESP Antonio Garcia
USA Jordan Taylor
HOL Nicky Catsburg		 Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'52.824 26.028
36 92 DEN Michael Christensen
FRA Kevin Estre
BEL Laurens Vanthoor		 Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'52.898 26.102
37 52 ESP Miguel Molina
ITA Antonio Fuoco
ITA Davide Rigon		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'53.368 26.572
38 51 ITA Alessandro Pier Guidi
GBR James Calado
BRA Daniel Serra		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.249 27.453
39 46 ITA Matteo Cairoli
DEN Mikkel Pedersen
SUI Nicolas Leutwiler		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.386 27.590
40 33 USA Ben Keating
POR Henrique Chaves
DEN Marco Sørensen		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'54.618 27.822
41 99 INA Andrew Haryanto
BEL Alessio Picariello
EST Martin Rump		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.906 28.110
42 98 CAN Paul Dalla Lana
GBR David Pittard
DEN Nicki Thiim		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'54.937 28.141
43 77 GER Christian Ried
FRA Sebastian Priaulx
GBR Harry Tincknell		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.164 28.368
44 80 ITA Matteo Cressoni
ITA Giancarlo Fisichella
USA Richard Heistand		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.269 28.473
45 21 USA Simon Mann
 Christoph Ulrich
FIN Toni Vilander		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.286 28.490
46 88 Fred Poordad
USA Max Root
BEL Jan Heylen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.315 28.519
47 61 MON Louis Prette
USA Conrad Grunewald
FRA Vincent Abril		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.397 28.601
48 71 FRA Franck Dezoteux
FRA Pierre Ragues
FRA Gabriel Aubry		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.531 28.735
49 86 GBR Michael Wainwright
ITA Riccardo Pera
GBR Ben Barker		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.575 28.779
50 55 GBR Duncan Cameron
ITA Matt Griffin
David Perel		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.582 28.786
51 85 SUI Rahel Frey
DEN Michelle Gatting
BEL Sarah Bovy		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.629 28.833
52 54 SUI Thomas Flohr
ITA Francesco Castellacci
NZL Nick Cassidy		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.658 28.862
53 777 JPN Satoshi Hoshino
JPN Tomonobu Fujii
GBR Charles Fagg		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'55.659 28.863
54 60 ITA Claudio Schiavoni
ITA Alessandro Balzan
ITA Raffaele Giammaria		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.764 28.968
55 59  Alexander West
FRA Côme Ledogar
FRA Marvin Klein		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.882 29.086
56 93 IRL Michael Fassbender
AUS Matthew Campbell
CAN Zacharie Robichon		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.039 29.243
57 79 USA Cooper MacNeil
FRA Julien Andlauer
Thomas Merrill		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.201 29.405
58 57 JPN Takeshi Kimura
DEN Frederik Schandorff
DEN Mikkel Jensen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.257 29.461
59 56 USA Brendan Iribe
GBR Ollie Millroy
GBR Ben Barnicoat		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.792 29.996
60 75 GER Pierre Ehret
GER Christian Hook
ARG Nicolas Varrone		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.893 30.097
61 66 HOL Renger van der Zande
USA Mark Kvamme
USA Jason Hart		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.696 30.900
62 74 BRA Felipe Fraga
GBR Sam Bird
NZL Shane van Gisbergen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 4'27.690 1'00.894
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