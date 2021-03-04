2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

Yarış organizatörü Automobile Club de L'Ouest, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 89. Le Mans Saat yarışının 21-22 Ağustos hafta sonunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Geçen yılki yarış da COVID-19 durumundan ötürü Eylül ayına alınmıştı ve bu da 1968'den bu yana ilk kez yarışın Haziran ayında yapılmayacağı anlamına geliyordu.

ACO Başkanı Pierre Fillon şöyle konuştu: “Bu her ne kadar zor bir karar olsa da, alınması en doğru karar."

"Le Mans 24 Saat'in arka arkaya ikinci kez kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi, bizim için düşünülemez bir şey olurdu."



"Gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak güvenli bir etkinlik düzenlemek için çok çalışıyoruz."

Antrenman ve sıralama formatı ve biletlere ilişkin bilgiler, Nisan ayı sonunda açıklanacak.

Geçen yıl yarışın ertelenmesinin ardından geleneksel yarış öncesi testi iptal edilmişti. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği de yine Nisan ayında belli olacak.

Takvimin geride kalan kısmı ise değişmeden kalıyor. Le Mans öncesi iki yarış gerçekleştirilecek: 4 Nisan'da Algarve 1 Mayıs'ta Spa yarışları yapılacak. Her iki yarış da seyircisiz gerçekleştirilecek.

Fuji ise 26 Eylül'de Le Mans sonrası ilk WEC yarışına ev sahipliği yapacak. Bu yılki Le Mans katılımcı listesi 9 Mart'ta yayınlanacak.