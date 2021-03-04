Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
30 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor
Le Mans / Son dakika

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Le Mans 24 Saat, küresel sağlık krizi nedeniyle üst üste ikinci kez geleneksel Haziran ayında değil, Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

Yarış organizatörü Automobile Club de L'Ouest, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 89. Le Mans Saat yarışının 21-22 Ağustos hafta sonunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Geçen yılki yarış da COVID-19 durumundan ötürü Eylül ayına alınmıştı ve bu da 1968'den bu yana ilk kez yarışın Haziran ayında yapılmayacağı anlamına geliyordu.

ACO Başkanı Pierre Fillon şöyle konuştu: “Bu her ne kadar zor bir karar olsa da, alınması en doğru karar."

"Le Mans 24 Saat'in arka arkaya ikinci kez kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi, bizim için düşünülemez bir şey olurdu."

"Gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak güvenli bir etkinlik düzenlemek için çok çalışıyoruz."

Antrenman ve sıralama formatı ve biletlere ilişkin bilgiler, Nisan ayı sonunda açıklanacak.

Geçen yıl yarışın ertelenmesinin ardından geleneksel yarış öncesi testi iptal edilmişti. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği de yine Nisan ayında belli olacak.

Takvimin geride kalan kısmı ise değişmeden kalıyor. Le Mans öncesi iki yarış gerçekleştirilecek: 4 Nisan'da Algarve 1 Mayıs'ta Spa yarışları yapılacak. Her iki yarış da seyircisiz gerçekleştirilecek.

Fuji ise 26 Eylül'de Le Mans sonrası ilk WEC yarışına ev sahipliği yapacak. Bu yılki Le Mans katılımcı listesi 9 Mart'ta yayınlanacak.

paylaşım
yorumlar
BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor

Önceki haber

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

3s
2
Formula 1

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!

7s
3
Formula 1

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

2s
4
Formula 1

Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?

8s
5
Formula 1

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

2s
Son Haberler
2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi
Le Mans

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

1s
BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor
Le Mans

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor

5 Şub 2021
Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!
WEC

Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!

25 Oca 2021
Magnussen: "Baba/oğul Le Mans anlaşmasını yapmak çok karmaşık"
Le Mans

Magnussen: "Baba/oğul Le Mans anlaşmasını yapmak çok karmaşık"

29 Ara 2020
Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor
Le Mans

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor

17 Ara 2020
Son Videolar
2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti 10:02
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti 05:03
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti 04:55
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 21. Saat özeti 04:59
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 21. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 19. Saat özeti 05:04
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 19. Saat özeti

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

Teknik analiz: Mercedes W12
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes W12

Vettel, Mercedes motorunu keşfetmek için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motorunu keşfetmek için sabırsızlanıyor

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

Son Haberler

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi
Le Mans Le Mans / Son dakika

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor
Haber video
Le Mans Le Mans / Son dakika

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor

Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!
WEC WEC / Son dakika

Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!

Magnussen: "Baba/oğul Le Mans anlaşmasını yapmak çok karmaşık"
Le Mans Le Mans / Son dakika

Magnussen: "Baba/oğul Le Mans anlaşmasını yapmak çok karmaşık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.