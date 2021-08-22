2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!
2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en önemli ayağı olan Le Mans 24 Saat yarışında zafer Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu.
Hypercars sınıfının ilk kez mücadele ettiği 89. Le Mans 24 Saat yarışında zafer, Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu. Yağmur altında başlayan yarış, bir süre ıslak pistte devam etse de ilerleyen saatlerde pist kurudu ve yarış kuru zeminde tamamlandı.
Toyota son 3 senedir Le Mans 24 Saat'te hep kazanıyordu ancak daha önce bunu hiç 7 numaralı ekibi ile başaramamıştı. Yarışın başından itibaren hep kontrolü elinde bulunduran Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in oluşturduğu 7 numaralı ekip 24 saatin sonunda damalı bayrağı ilk sırada gördü ve çifte puan sayesinde 50 puan kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi.
Toyota'nın 8 numaralı ekibi için bu seneki yarış daha olaylı geçti. Daha yarışın başında Glickenhaus aracının vurmasıyla en geriye düşen 8 numaralı ekip, yarışın ilk bölümünde yaptığı geçişlerle yeniden ikinci sıraya yükseldi ancak 8 numaralı araç, yarış içinde vites kutusu ve yakıt ikmali sorunları yaşadı. Bundan dolayı aracın bazı stintleri planlandığından daha kısa sürdü. Hatta yarışın bir noktasında Buemi, aracı durdurup yeniden başlattı.
Araç sonrasında yeniden temposunu yakalasa da yarışın son bölümlerinde de aracın yavaş viraj çıkışlarında sorun yaşadığını belirten söylentiler ortaya çıktı ve araç 2 tur geriye düştü.
Toyota, yarışın son 10 dakikasına girerken iki aracını birden pite aldı ve iki ekibin birden yan yana damalı bayrağı görmesini sağladı.
Galibiyet hedefleyen Alpine ekibi, ilk turda ikinci sıraya yükselse de spin atarak geriye düştü ancak onlar da 8 numaralı Toyota ekibi gibi çok geçmeden yükselmeyi başardı. Alpine, farklı bölümlerde yaşadığı sorunlara rağmen Toyota'nın arkasında 3. olarak podyumu tamamladı.
Yarışın ilk saatlerinde oldukça gerileyen Glickenhaus araçları, geceden itibaren istikrarlı sürüşü sayesinde yükselmeyi başardılar ve yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar. Glickenhaus'un Alpine'den daha az yakıt harcadığı ve Alpine'le mücadele edebilecekleri düşünülüyordu ancak böyle olmadı.
Böylece tüm Hypercars sınıfı araçları, Le Mans'daki ilk mücadelelerini fire vermeden tamamlamış oldular.
LMP2'de lider ekip son turda yolda kaldı, #31 Team WRT kazandı!
#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
LMP2 sınıfında akşam liderliği ve hatta ilk iki sırayı ele geçiren Team WRT araçları, yarışı ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda büyük hayal kırıklığı yaşandı. Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Yei'nin oluşturduğu 41 numaralı Team WRT ekibi zafere giderken araç yolda kaldı ve sarı bayraklara neden oldu.
41 numaralı ekibin yaşadığı hayal kırıklığının ardından 31 numaralı WRT ekibi - Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi - LMP2 zaferini almayı başardı.
Yarışın ilk bölümünde klasman liderliğini elinde bulunduran ve hatta 4. sıraya kadar yükselen 28 numaralı Jota ekibi, bir ara bayağı gerilese de yeniden yükseldi ve genel klasmanda 7., kendi sınıfında ise ikinci olmayı başardı.
41 numaralı Team WRT'nin yolda kalmasının ardından LMP2 sınıfında podyumu tamamlayan ekip 65 numaralı Panis Racing oldu.
GTE Pro ve GTE Am'de zaferler AF Corse Ferrari'nin!
#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
GTE Pro'da zafer, neredeyse yarışın başından beri liderliği elinde bulunduran 51 numaralı AF Corse Ferrari'nin oldu. Yarışın başında liderlik 51 ve 52 numaralı Ferrari'ler arasında el değiştirdi ancak 52 numaralı ekip bir süre sonra geriledi.
Gece 63 numaralı Corvette ile 51 numaralı AF Corse arasında mücadele yoğunlaştı ve bu mücadelede kazanan taraf 51 numaralı AF Corse - Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar - oldu. Corvette ekibi 41 sn geride 2. olurken 92 numaralı Porsche 3. olarak podyumu tamamladı.
GTE Am sınıfında uzun süre liderlik, 2020'de Salih Yoluç ile kazanan TF Sport'un 33 numaralı ekibindeydi ancak sonunda kazanan taraf 83 numaralı AF Corse oldu. TF Sport ekibi 1 dk 40 sn geride 2. olurken onların arkasında 80 numaralı Iron Lynx yer aldı.
Saat saat yarışta yaşananları, 24 saat boyunca yaptığımız canlı anlatım sayfasından okuyabilirsiniz.
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Fark
|Ara
|1
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|371
|2
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|369
|2 Laps
|2 Laps
|3
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|367
|4 Laps
|2 Laps
|4
| Pipo Derani
Franck Mailleux
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|367
|4 Laps
|2'34.103
|5
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Romain Dumas
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|364
|7 Laps
|3 Laps
|6
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|363
|8 Laps
|1 Lap
|7
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|363
|8 Laps
|0.727
|8
| Julien Canal
Will Stevens
James Allen
|Oreca 07
|LMP2
|362
|9 Laps
|1 Lap
|9
| Paul diResta
Alex Lynn
Wayne Boyd
|Oreca 07
|LMP2
|361
|10 Laps
|1 Lap
|10
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|360
|11 Laps
|1 Lap
|11
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|359
|12 Laps
|1 Lap
|12
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|LMP2
|358
|13 Laps
|1 Lap
|13
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|358
|13 Laps
|47.211
|14
| Rene Binder
Memo Rojas
Tristan Gommendy
|Oreca 07
|LMP2
|357
|14 Laps
|1 Lap
|15
| Henrik Hedman
Ben Hanley
Juan Pablo Montoya
|Oreca 07
|LMP2
|356
|15 Laps
|1 Lap
|16
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|356
|15 Laps
|29.252
|17
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|356
|15 Laps
|1'50.666
|18
| Dennis Andersen
Ricky Taylor
Marco Sorensen
|Oreca 07
|LMP2
|353
|18 Laps
|3 Laps
|19
| Vincent Capillaire
Arnold Robin
Maxime Robin
|Oreca 07
|LMP2
|352
|19 Laps
|1 Lap
|20
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Come Ledogar
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|345
|26 Laps
|7 Laps
|21
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|345
|26 Laps
|41.686
|22
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|344
|27 Laps
|1 Lap
|23
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|343
|28 Laps
|1 Lap
|24
| Miro Konopka
Oliver Webb
Matej Konopka
|Oreca 07
|LMP2
|342
|29 Laps
|1 Lap
|25
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|340
|31 Laps
|2 Laps
|26
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|339
|32 Laps
|1 Lap
|27
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Callum Ilott
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|338
|33 Laps
|1 Lap
|28
| James Winslow
John Corbett
Tom Cloet
|Ligier JSP 217
|LMP2
|338
|33 Laps
|2'07.162
|29
| Anders Fjordbach
Jan Magnussen
Kevin Magnussen
|Oreca 07
|LMP2
|336
|35 Laps
|2 Laps
|30
| Claudio Schiavoni
Paolo Ruberti
Raffaele Giammaria
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|335
|36 Laps
|1 Lap
|31
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|335
|36 Laps
|33.045
|32
| Takuma Aoki
Nigel Bailly
Matthieu Lahaye
|Oreca 07
|INNOVATIVE CAR
|334
|37 Laps
|1 Lap
|33
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|333
|38 Laps
|1 Lap
|34
| Andrew Haryanto
Alessio Picariello
Marco Seefried
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|332
|39 Laps
|1 Lap
|35
| John Hartshorne
Ollie Hancock
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|332
|39 Laps
|26.571
|36
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|332
|39 Laps
|1'53.152
|37
| Daniel Serra
Miguel Molina
Sam Bird
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|331
|40 Laps
|1 Lap
|38
| Robert Renauer
Ralf Bohn
Rolf Ineichen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|330
|41 Laps
|1 Lap
|39
| Thomas Flohr
Giancarlo Fisichella
Francesco Castellacci
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|329
|42 Laps
|1 Lap
|40
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|328
|43 Laps
|1 Lap
|41
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|327
|44 Laps
|1 Lap
|42
| Julien Andlauer
Dominique Bastien
Lance David Arnold
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|327
|44 Laps
|1'05.840
|43
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|322
|49 Laps
|5 Laps
|44
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|313
|58 Laps
|9 Laps
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Ye Yifei
|Oreca 07
|LMP2
|362
|9 Laps
| Ryan Cullen
Oliver Jarvis
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|275
|96 Laps
|87 Laps
| Pierre Ehret
Christian Hook
Jeroen Bleekemolen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|271
|100 Laps
|4 Laps
| Patrick Kelly
Gabriel Aubry
Simon Trummer
|Oreca 07
|LMP2
|261
|110 Laps
|10 Laps
| Dries Vanthoor
Alvaro Parente
Maxime Martin
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|227
|144 Laps
|34 Laps
| Cooper MacNeil
Earl Bamber
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|139
|232 Laps
|88 Laps
| Dennis Olsen
Anders Buchardt
Robby Foley
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|138
|233 Laps
|1 Lap
| Takeshi Kimura
Scott Andrews
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|128
|243 Laps
|10 Laps
| Neubauer Thomas
Rodrigo Sales
Jody Fannin
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|117
|254 Laps
|11 Laps
| Duncan Cameron
David Perel
Matt Griffin
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|109
|262 Laps
|8 Laps
| John Falb
Roberto Merhi
Rui Andrade
|Aurus 01
|LMP2
|108
|263 Laps
|1 Lap
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|90
|281 Laps
|18 Laps
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|84
|287 Laps
|6 Laps
| Nico Jamin
Jonathan Aberdein
Manuel Maldonado
|Oreca 07
|LMP2
|75
|296 Laps
|9 Laps
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|74
|297 Laps
|1 Lap
| Harry Tincknell
Vutthikorn Inthrapuvasak
Florian Latorre
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|66
|305 Laps
|8 Laps
| Paul DallaLana
Nicki Thiim
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|45
|326 Laps
|21 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle