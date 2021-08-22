2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!

Hypercars sınıfının ilk kez mücadele ettiği 89. Le Mans 24 Saat yarışında zafer, Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu. Yağmur altında başlayan yarış, bir süre ıslak pistte devam etse de ilerleyen saatlerde pist kurudu ve yarış kuru zeminde tamamlandı.

Toyota son 3 senedir Le Mans 24 Saat'te hep kazanıyordu ancak daha önce bunu hiç 7 numaralı ekibi ile başaramamıştı. Yarışın başından itibaren hep kontrolü elinde bulunduran Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in oluşturduğu 7 numaralı ekip 24 saatin sonunda damalı bayrağı ilk sırada gördü ve çifte puan sayesinde 50 puan kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi.

Toyota'nın 8 numaralı ekibi için bu seneki yarış daha olaylı geçti. Daha yarışın başında Glickenhaus aracının vurmasıyla en geriye düşen 8 numaralı ekip, yarışın ilk bölümünde yaptığı geçişlerle yeniden ikinci sıraya yükseldi ancak 8 numaralı araç, yarış içinde vites kutusu ve yakıt ikmali sorunları yaşadı. Bundan dolayı aracın bazı stintleri planlandığından daha kısa sürdü. Hatta yarışın bir noktasında Buemi, aracı durdurup yeniden başlattı.

Araç sonrasında yeniden temposunu yakalasa da yarışın son bölümlerinde de aracın yavaş viraj çıkışlarında sorun yaşadığını belirten söylentiler ortaya çıktı ve araç 2 tur geriye düştü.

Toyota, yarışın son 10 dakikasına girerken iki aracını birden pite aldı ve iki ekibin birden yan yana damalı bayrağı görmesini sağladı.

Galibiyet hedefleyen Alpine ekibi, ilk turda ikinci sıraya yükselse de spin atarak geriye düştü ancak onlar da 8 numaralı Toyota ekibi gibi çok geçmeden yükselmeyi başardı. Alpine, farklı bölümlerde yaşadığı sorunlara rağmen Toyota'nın arkasında 3. olarak podyumu tamamladı.

Yarışın ilk saatlerinde oldukça gerileyen Glickenhaus araçları, geceden itibaren istikrarlı sürüşü sayesinde yükselmeyi başardılar ve yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar. Glickenhaus'un Alpine'den daha az yakıt harcadığı ve Alpine'le mücadele edebilecekleri düşünülüyordu ancak böyle olmadı.

Böylece tüm Hypercars sınıfı araçları, Le Mans'daki ilk mücadelelerini fire vermeden tamamlamış oldular.

LMP2'de lider ekip son turda yolda kaldı, #31 Team WRT kazandı!

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2 sınıfında akşam liderliği ve hatta ilk iki sırayı ele geçiren Team WRT araçları, yarışı ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda büyük hayal kırıklığı yaşandı. Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Yei'nin oluşturduğu 41 numaralı Team WRT ekibi zafere giderken araç yolda kaldı ve sarı bayraklara neden oldu.

41 numaralı ekibin yaşadığı hayal kırıklığının ardından 31 numaralı WRT ekibi - Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi - LMP2 zaferini almayı başardı.

Yarışın ilk bölümünde klasman liderliğini elinde bulunduran ve hatta 4. sıraya kadar yükselen 28 numaralı Jota ekibi, bir ara bayağı gerilese de yeniden yükseldi ve genel klasmanda 7., kendi sınıfında ise ikinci olmayı başardı.

41 numaralı Team WRT'nin yolda kalmasının ardından LMP2 sınıfında podyumu tamamlayan ekip 65 numaralı Panis Racing oldu.

GTE Pro ve GTE Am'de zaferler AF Corse Ferrari'nin!

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Pro'da zafer, neredeyse yarışın başından beri liderliği elinde bulunduran 51 numaralı AF Corse Ferrari'nin oldu. Yarışın başında liderlik 51 ve 52 numaralı Ferrari'ler arasında el değiştirdi ancak 52 numaralı ekip bir süre sonra geriledi.

Gece 63 numaralı Corvette ile 51 numaralı AF Corse arasında mücadele yoğunlaştı ve bu mücadelede kazanan taraf 51 numaralı AF Corse - Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar - oldu. Corvette ekibi 41 sn geride 2. olurken 92 numaralı Porsche 3. olarak podyumu tamamladı.

GTE Am sınıfında uzun süre liderlik, 2020'de Salih Yoluç ile kazanan TF Sport'un 33 numaralı ekibindeydi ancak sonunda kazanan taraf 83 numaralı AF Corse oldu. TF Sport ekibi 1 dk 40 sn geride 2. olurken onların arkasında 80 numaralı Iron Lynx yer aldı.

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