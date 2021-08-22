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Le Mans / Le Mans 24 Saat Yarış raporu

2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en önemli ayağı olan Le Mans 24 Saat yarışında zafer Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu.

2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!

Hypercars sınıfının ilk kez mücadele ettiği 89. Le Mans 24 Saat yarışında zafer, Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu. Yağmur altında başlayan yarış, bir süre ıslak pistte devam etse de ilerleyen saatlerde pist kurudu ve yarış kuru zeminde tamamlandı.

Toyota son 3 senedir Le Mans 24 Saat'te hep kazanıyordu ancak daha önce bunu hiç 7 numaralı ekibi ile başaramamıştı. Yarışın başından itibaren hep kontrolü elinde bulunduran Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in oluşturduğu 7 numaralı ekip 24 saatin sonunda damalı bayrağı ilk sırada gördü ve çifte puan sayesinde 50 puan kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi.

Toyota'nın 8 numaralı ekibi için bu seneki yarış daha olaylı geçti. Daha yarışın başında Glickenhaus aracının vurmasıyla en geriye düşen 8 numaralı ekip, yarışın ilk bölümünde yaptığı geçişlerle yeniden ikinci sıraya yükseldi ancak 8 numaralı araç, yarış içinde vites kutusu ve yakıt ikmali sorunları yaşadı. Bundan dolayı aracın bazı stintleri planlandığından daha kısa sürdü. Hatta yarışın bir noktasında Buemi, aracı durdurup yeniden başlattı.  

Araç sonrasında yeniden temposunu yakalasa da yarışın son bölümlerinde de aracın yavaş viraj çıkışlarında sorun yaşadığını belirten söylentiler ortaya çıktı ve araç 2 tur geriye düştü. 

Toyota, yarışın son 10 dakikasına girerken iki aracını birden pite aldı ve iki ekibin birden yan yana damalı bayrağı görmesini sağladı.

Galibiyet hedefleyen Alpine ekibi, ilk turda ikinci sıraya yükselse de spin atarak geriye düştü ancak onlar da 8 numaralı Toyota ekibi gibi çok geçmeden yükselmeyi başardı. Alpine, farklı bölümlerde yaşadığı sorunlara rağmen Toyota'nın arkasında 3. olarak podyumu tamamladı.

Yarışın ilk saatlerinde oldukça gerileyen Glickenhaus araçları, geceden itibaren istikrarlı sürüşü sayesinde yükselmeyi başardılar ve yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar. Glickenhaus'un Alpine'den daha az yakıt harcadığı ve Alpine'le mücadele edebilecekleri düşünülüyordu ancak böyle olmadı. 

Böylece tüm Hypercars sınıfı araçları, Le Mans'daki ilk mücadelelerini fire vermeden tamamlamış oldular.

LMP2'de lider ekip son turda yolda kaldı, #31 Team WRT kazandı!

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2 sınıfında akşam liderliği ve hatta ilk iki sırayı ele geçiren Team WRT araçları, yarışı ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda büyük hayal kırıklığı yaşandı. Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Yei'nin oluşturduğu 41 numaralı Team WRT ekibi zafere giderken araç yolda kaldı ve sarı bayraklara neden oldu.

41 numaralı ekibin yaşadığı hayal kırıklığının ardından 31 numaralı WRT ekibi - Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi - LMP2 zaferini almayı başardı.

Yarışın ilk bölümünde klasman liderliğini elinde bulunduran ve hatta 4. sıraya kadar yükselen 28 numaralı Jota ekibi, bir ara bayağı gerilese de yeniden yükseldi ve genel klasmanda 7., kendi sınıfında ise ikinci olmayı başardı.

41 numaralı Team WRT'nin yolda kalmasının ardından LMP2 sınıfında podyumu tamamlayan ekip 65 numaralı Panis Racing oldu.

GTE Pro ve GTE Am'de zaferler AF Corse Ferrari'nin!

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Pro'da zafer, neredeyse yarışın başından beri liderliği elinde bulunduran 51 numaralı AF Corse Ferrari'nin oldu. Yarışın başında liderlik 51 ve 52 numaralı Ferrari'ler arasında el değiştirdi ancak 52 numaralı ekip bir süre sonra geriledi.

Gece 63 numaralı Corvette ile 51 numaralı AF Corse arasında mücadele yoğunlaştı ve bu mücadelede kazanan taraf 51 numaralı AF Corse - Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar - oldu. Corvette ekibi 41 sn geride 2. olurken 92 numaralı Porsche 3. olarak podyumu tamamladı.

GTE Am sınıfında uzun süre liderlik, 2020'de Salih Yoluç ile kazanan TF Sport'un 33 numaralı ekibindeydi ancak sonunda kazanan taraf 83 numaralı AF Corse oldu. TF Sport ekibi 1 dk 40 sn geride 2. olurken onların arkasında 80 numaralı Iron Lynx yer aldı.

Saat saat yarışta yaşananları, 24 saat boyunca yaptığımız canlı anlatım sayfasından okuyabilirsiniz.

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Fark Ara
1 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 371    
2 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 369 2 Laps 2 Laps
3 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 367 4 Laps 2 Laps
4 Brazil Pipo Derani
France Franck Mailleux
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 367 4 Laps 2'34.103
5 Australia Ryan Briscoe
United Kingdom Richard Westbrook
France Romain Dumas 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 364 7 Laps 3 Laps
6 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 363 8 Laps 1 Lap
7 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 363 8 Laps 0.727
8 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		Oreca 07 LMP2 362 9 Laps 1 Lap
9 United Kingdom Paul diResta
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Wayne Boyd 		Oreca 07 LMP2 361 10 Laps 1 Lap
10 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 360 11 Laps 1 Lap
11 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 LMP2 359 12 Laps 1 Lap
12 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 LMP2 358 13 Laps 1 Lap
13 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 358 13 Laps 47.211
14 Austria Rene Binder
Mexico Memo Rojas
France Tristan Gommendy 		Oreca 07 LMP2 357 14 Laps 1 Lap
15 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
Colombia Juan Pablo Montoya 		Oreca 07 LMP2 356 15 Laps 1 Lap
16 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 356 15 Laps 29.252
17 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 356 15 Laps 1'50.666
18 Denmark Dennis Andersen
United States Ricky Taylor
Denmark Marco Sorensen 		Oreca 07 LMP2 353 18 Laps 3 Laps
19 France Vincent Capillaire
France Arnold Robin
France Maxime Robin 		Oreca 07 LMP2 352 19 Laps 1 Lap
20 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
France Come Ledogar 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 345 26 Laps 7 Laps
21 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 345 26 Laps 41.686
22 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 344 27 Laps 1 Lap
23 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 343 28 Laps 1 Lap
24 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Slovakia Matej Konopka 		Oreca 07 LMP2 342 29 Laps 1 Lap
25 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 340 31 Laps 2 Laps
26 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 339 32 Laps 1 Lap
27 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
United Kingdom Callum Ilott 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 338 33 Laps 1 Lap
28 United Kingdom James Winslow
Australia John Corbett
Belgium Tom Cloet 		Ligier JSP 217 LMP2 338 33 Laps 2'07.162
29 Denmark Anders Fjordbach
Denmark Jan Magnussen
Denmark Kevin Magnussen 		Oreca 07 LMP2 336 35 Laps 2 Laps
30 Italy Claudio Schiavoni
Italy Paolo Ruberti
Italy Raffaele Giammaria 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 335 36 Laps 1 Lap
31 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 335 36 Laps 33.045
32 Japan Takuma Aoki
Belgium Nigel Bailly
France Matthieu Lahaye 		Oreca 07 INNOVATIVE CAR 334 37 Laps 1 Lap
33 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 333 38 Laps 1 Lap
34 Indonesia Andrew Haryanto
Belgium Alessio Picariello
Germany Marco Seefried 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 332 39 Laps 1 Lap
35 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Ollie Hancock
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 332 39 Laps 26.571
36 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 332 39 Laps 1'53.152
37 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina
United Kingdom Sam Bird 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 331 40 Laps 1 Lap
38 Germany Robert Renauer
Germany Ralf Bohn
Switzerland Rolf Ineichen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 330 41 Laps 1 Lap
39 Switzerland Thomas Flohr
Italy Giancarlo Fisichella
Italy Francesco Castellacci 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 329 42 Laps 1 Lap
40 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 328 43 Laps 1 Lap
41 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 327 44 Laps 1 Lap
42 France Julien Andlauer
United States Dominique Bastien
Germany Lance David Arnold 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 327 44 Laps 1'05.840
43 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 322 49 Laps 5 Laps
44 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 313 58 Laps 9 Laps
  Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		Oreca 07 LMP2 362 9 Laps  
  Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 275 96 Laps 87 Laps
  Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 271 100 Laps 4 Laps
  United States Patrick Kelly
France Gabriel Aubry
Switzerland Simon Trummer 		Oreca 07 LMP2 261 110 Laps 10 Laps
  Belgium Dries Vanthoor
Portugal Alvaro Parente
Belgium Maxime Martin 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 227 144 Laps 34 Laps
  United States Cooper MacNeil
New Zealand Earl Bamber
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 139 232 Laps 88 Laps
  Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
United States Robby Foley 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 138 233 Laps 1 Lap
  Japan Takeshi Kimura
Australia Scott Andrews
Denmark Mikkel Jensen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 128 243 Laps 10 Laps
  France Neubauer Thomas
United States Rodrigo Sales
United Kingdom Jody Fannin 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 117 254 Laps 11 Laps
  United Kingdom Duncan Cameron
South Africa David Perel
Ireland Matt Griffin 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 109 262 Laps 8 Laps
  United States John Falb
Spain Roberto Merhi
Portugal Rui Andrade 		Aurus 01 LMP2 108 263 Laps 1 Lap
  Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 90 281 Laps 18 Laps
  Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 84 287 Laps 6 Laps
  France Nico Jamin
South Africa Jonathan Aberdein
Venezuela Manuel Maldonado 		Oreca 07 LMP2 75 296 Laps 9 Laps
  Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 74 297 Laps 1 Lap
  United Kingdom Harry Tincknell
Thailand Vutthikorn Inthrapuvasak
France Florian Latorre 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 66 305 Laps 8 Laps
  Canada Paul DallaLana
Denmark Nicki Thiim
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 45 326 Laps 21 Laps
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