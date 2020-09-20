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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Yarış raporu

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!

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2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!
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88. kez gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarışını Toyota'nın 8 numaralı ekibi kazanırken, TF Sport ile mücadele eden Salih Yoluç, Le Mans'da kazanan ilk Türk olmayı başardı.

Cumartesi günü 15:30'da başlayan 2020 Le Mans 24 Saat yarışı, Pazar 15:30 itibariyle sona erdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve gece sorun yaşayan 7 numaralı Toyota ekibinin ardından liderliğe yükselen 8 numaralı Toyota ekibi, 24 saatlik yarışı kazanan ekip oldu.

Toyota böylece Le Mans 24 Saat yarışını art arda 3. kez kazanmış oldu.

LMP2 sınıfında uzun zamandır lider durumda bulunan 22 numaralı United Autosports kazanırken, GTE Pro'da aynı şekilde uzun zamandır lider durumda bulunan 97 numaralı Aston Martin ekibi kazandı.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden Salih Yoluç ve takım arkadaşları, gece liderliğe yükselmelerinin ardından kalan bölümde yerlerini korudular ve amatör sınıfta yarışı kazanan isim oldular. Salih Yoluç böylece Le Mans 24 Saat yarışında kazanan ilk Türk oldu.

 

Devamı gelecek...

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Pilotlar Salih Yoluç
Editör Abdullah Çelik

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