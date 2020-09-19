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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

2020 Le Mans 24 Saat - 1. Saat: #7 Toyota lider, Rebellion 2.

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2020 Le Mans 24 Saat - 1. Saat: #7 Toyota lider, Rebellion 2.
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88. Le Mans 24 Saat yarışı 15:30 itibariyle başladı. İlk saati 7 numaralı Toyota ilk sırada tamamlarken LMP2 sınıfında ön grup mücadelesi veren iki araçta dayanıklılık sorunları yaşandı.

88. Le Mans 24 Saat yarışı seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilse de La Sarthe pistindeki geleneksel start seremonisi düzenlendi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan 7 numaralı Toyota ekibi, ilk saatin ardından liderliğini koruyordu. 

Yarışa ikinci sıradan başlayan 1 numaralı Rebellion ekibi, ilk saatin ardından yerini korurken onların arkasında 8 numaralı Toyota yer alıyor. 

8 numaralı Toyota, Rebellion ekibine baskı uygulamaya başlamıştı ancak Buemi lastik patlatma şüphesi nedeniyle ekstra pit yaparak geriye düştü.

LMP2 sınıfında 22 numaralı United Autosports'tan Filipe Albuquerque liderliğini korurken 29 numaralı Racing Team Nederland Oreca'dan Giedo van der Garde, startta G-Drive'dan Jean-Eric Vergne'yi geçerek 2. sıraya yükseldi.

Ancak çok geçmeden 32 numaralı United Autosports ekibi Vergne ve van der Garde'yi geçerek 2. sıraya yükseldi.

36 numaralı Signatech Alpine ekibi, su basıncının azalması nedeniyle garajda vakit kaybetti ve 2 tur geriye düştü.

Van der Garde de benzer şekilde su basıncı sorunu yaşadı ve garaja dönmek zorunda kaldı.

GTE Pro'da 91 numaralı Porsche'si ile Gianmaria Bruni ilk sırada yer alıyordu ancak 51 numaralı AF Corse'den James Calado onu geçerek ilk sıraya yükseldi. Daha sonra Aston Martin'den Alex Lynn ve  Nicki Thiim de Bruni'yi geçerek 2 ve 3. sıraya yükseldiler. Lynn bir süre sonra Calado'yu geçerek sınıf liderliğine yükseldi.

GTE Am'de pole pozisyonundan başlayan Oswaldo Negri Jr ilk turlarda gerilemekten kurtulamadı ve onun yerine Porsche'den Matteo Cairoli liderliğe yükseldi. Cairoli bir süre sonra liderliği Aston Martin'den Ross Gunn'a kaptırırken Salih Yoluç'un ekibi ilk saatin sonunda 2. sıraya yükselmeyi başardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Editör Abdullah Çelik

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