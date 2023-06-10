Canlı Anlatım: 2023 Le Mans 24 Saat

3. Saat: #50 Ferrari lider, sağanak yağmur başladı

Le Mans 24 Saat'te üçüncü saati de tamamladık. Bu saatte Slow-Zone bölgelerinin azalmasıyla yarış biraz daha yerine oturdu ve pilotlar biraz daha ritim bulabilmeye başladılar. En azından ilk 45 dakika böyle geçti, son 15 dakikada ise sağanak yağmur başladı ve kaos geldi.

Pistin bir bölümünde sağanak yağmur vardı, 300 metre ötede ise güneşi görüyorduk! Porsche Virajları'nın girişinde yağmur artık çok artmıştı ve artık slick lastiklerle pistte kalınamıyordu. Porsche Virajları bölümünde bir nehir taşmış gibi yağmur yağıyordu. O ıslak bölümde 5-6 viraj birden pistten uçarak yüksek hızlarda bariyerlere girdiler.

Bu yüzden bu saati güvenlik aracı altında tamamladık. Güvenlik aracı altında herkes pite geldi ve ıslak zemin lastiklerine geçti.

Üçüncü saati genel klasmanda #50 Ferrari lider tamamladı ama #50 Ferrari henüz pite gelmemişti. #51 Ferrari ikinciydi, o da pite gelmemişti. #93 Peugeot üçüncüydü ama pite gelenler arasında ilk sıradaydı.

LMP2'de #28 JOTA liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı.

GTE AM'de ise #54 Porsche ilk sıradaydı.