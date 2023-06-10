Le Mans Canlı anlatım

Canlı Anlatım: 2023 Le Mans 24 Saat

2023 Le Mans 24 Saat yarışında yaşananları, Motorsport.com Türkiye ekibi olarak canlı şekilde anlatıyoruz.

Ekleyen:

2023 Le Mans 24 Saat yarış anlatımı  Goodyear desteğiyle yapılmaktadır.

Ekleyen: Altay Gök, Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
Normalde -Hypercar sınıfı için- 3.30-3.35 bandında ilerleyen tur zamanları 4.09-4.15 seviyesine gerilemiş vaziyette. Yağmurun ve gece saatlerinin bu durumda payı büyük

Tam 6.5 saat geri kalırken Hypercar klasmanında durum şu şekilde:

 

1 51 RUN Hypercar H FERRARI AF CORSE PIER GUIDI Alessandro
Ferrari 499P#51
 
Ferrari 499P
 81 - - 4:04.878 3:29.074 345.62 8
2 94 RUN Hypercar H PEUGEOT TOTALENERGIES DUVAL Loïc
Peugeot 9X8#94
 
Peugeot 9X8
 80 59.910 1 lap 4:27.312 3:29.659 340.19 8
3 7 RUN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING KOBAYASHI Kamui
Toyota GR010 HYBRID#7
 
Toyota GR010 HYBRID
 80 1:04.204 1 lap 4:25.976 3:29.993 346.73 8
4 2 RUN Hypercar H CADILLAC RACING WESTBROOK Richard
Cadillac V-Series.R#2
 
Cadillac V-Series.R
 80 1:36.686 1 lap 4:52.083 3:29.880 341.26 7
5 50 RUN Hypercar H FERRARI AF CORSE NIELSEN Nicklas
Ferrari 499P#50
 
Ferrari 499P
 80 1:43.493 1 lap 4:13.849 3:28.980 343.43 9
6 8 RUN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING HIRAKAWA Ryo
Toyota GR010 HYBRID#8
 
Toyota GR010 HYBRID
 80 2:09.730 1 lap 4:11.787 3:29.670 337.01 8
7 75 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT JAMINET Mathieu
Porsche 963#75
 
Porsche 963
 80 2:37.565 1 lap 4:06.927 3:29.916 341.26 7
8 3 RUN Hypercar H CADILLAC RACING VAN DER ZANDE Renger
Cadillac V-Series.R#3
 
Cadillac V-Series.R
 80 30.017 1 lap 4:22.614 3:28.298 341.26 9
9 5 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT MAKOWIECKI Frédéric
Porsche 963#5
 
Porsche 963
 79 2 laps 1 lap 4:23.375 3:30.059 345.62 9
10 6 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT VANTHOOR Laurens
Porsche 963#6
 
Porsche 963
 79 3:05.986 1 lap 4:13.249 3:29.998 337.01 8
11 93 RUN Hypercar H PEUGEOT TOTALENERGIES JENSEN Mikkel
Peugeot 9X8#93
 
Peugeot 9X8
 78 3 laps 1 lap 4:24.055 3:30.086 338.06 8
12 709 IN Hypercar GLICKENHAUS RACING BERTHON Nathanaël
Glickenhaus 007#709
 
Glickenhaus 007
 78 4:01.806 1 lap 4:21.384 3:30.551 342.34 9
13 708 RUN Hypercar GLICKENHAUS RACING DUMAS Romain
Glickenhaus 007#708
 
Glickenhaus 007
 77 4 laps 1 lap 4:39.406 3:30.087 344.52 8
14 38 RUN Hypercar H HERTZ TEAM JOTA STEVENS William
Porsche 963#38
 
Porsche 963
 76 5 laps 1 lap 4:30.856 3:28.979 344.52 9
15 4 RUN Hypercar FLOYD VANWALL RACING TEAM GUERRIERI Esteban
Vanwall Vandervell 680#4
 
Vanwall Vandervell 680
 74 7 laps 2 laps 4:15.687 3:32.894 334.92 10
16 311 RUN Hypercar H ACTION EXPRESS RACING SIMS Alexander
Cadillac V-Series.R#311
 
Cadillac V-Series.R
 63 18 laps 11 laps 4:25.525 3:30.588 333.89 7
RTT şu anda kendi klasmanında -yani LMP2- 17. sırada yer alıyor, direksiyonda Salih'in takım arkadaşı Tom Gamble bulunmakta.
Yağmurun en kötü etkilediği takımlardan biri de ne yazık ki temsilcimiz Salih Yoluç'un takımı Racing Team Turkey.

Salih, #9 Prema'ya sağdan bir temas etmesi nedeniyle planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kaldı.
Biz anlatımı aldıktan kısa bir süre sonra #2 Cadillac spin attı.

Neden derseniz, pistin bir bölümü kuru ve görüş temiz, diğer bölümünde ise yoğun yağmur ve düşük görüş hakim!
Herkese merhabalar, ben Altay Gök, efsanevi yarışta 6.5 saat geride kalırken anlatımı da ben devralıyorum.

5. saatin ardından klasman liderleri

 
5. Saat: Yeniden yeşil bayraklar sallandı, #50 Ferrari lider 
Le Mans 24 Saat'te 5. saati geride bırakmış bulunmaktayız. 21.28 itibariyle pistte yeşil bayrakların tekrar dalgalanmasıyla aksiyon yeniden başladı.

#94 Peugeot, liderliğini sürdürürken arkalarında iki Ferrari, iki Porsche ve bir Cadillac mücadele etti ve sonunda Porsche ile Cameron öne geçmeyi başardı.

#38 JOTA'da Ye kaza yaparak aracına büyük hasar verdi. 

LMP2'de ilk üç sırada yer alan araçlar ve diğer birkaç aracın pite girmesinin ardından Pietro Fittipaldi'nin güvenlik aracı periyodunda Oliver Rasmussen'e bıraktığı Jota #28 aracı liderliğe yükseldi. Bu esnada 36 numaralı Alpine, Julien Canal'ın ellerinde spin attı ve 3 numaralı Cadillac'a teknik bir ihlal nedeniyle bir dakikalık dur-kalk cezası verildi. 

Böylelikle Hypercar'da #50 Ferrari lider, LMP2'de #41 WRT ilk sırada, GTE Am'de ise #54 AF Corse önde. 

Racing Team Turkey ise 15. sırada yer alıyor.

4. Saat: Güvenlik aracı altında geçen saatin ardından #94 Peugeot lider! 

Le Mans 24 Saat'te 4. saat de geride kalırken, 4. saate yağmur damga vurdu. Üçüncü saatin son 15 dakikasında başlayan yağmur, birçok pilotun dışarı uçmasına ve güvenlik aracı çıkmasına neden olmuştu. 

4. saate de güvenlik aracı altında başladık. İlk 2 sırada olan Ferrari'ler pite geldiler ve ıslak zemin lastiklerine geçtiler, onlar dışında herkes zaten pite gelerek yağmur lastiklerine geçmişti. İtalyan takımın araçları, pit stopların ardından piste de 3 ve 4. sırada döndüler. Böylelikle #94 Peugeot liderliğe yükseldi, #38 Porsche ise ikinci sıraya çıktı. 

Bu saatin tamamı güvenlik aracı arkasında geçti. Pilotların bazıları pite gelerek güvenlik aracı arkasında kuru zemin lastiklerine geçtiler. #94 Peugeot saati lider tamamladı. #6 Porsche ikinciydi. Çünkü zemin artık büyük oranda kurumuştu. #7 Toyota üçüncü, kardeş Toyota dördüncüydü. 

#93 Peugeot güvenlik aracı arkasında spin attı ve çakıl havuzuna saplandı. 

LMP2 sınıfında #35 Alpine liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı. 

GTE AM'de ise #85 Iron Dames Porsche ilk sıradaydı. 

 

 
Ferrari'ler pite geldiler, şu an 8 ve 9. sıradalar.
#93 Peugeot, güvenlik aracı arkasında spin atarak çakıl havuzuna saplandı. Güvenlik aracı biraz daha uzayacak.
Güvenlik aracı periyodu devam ediyor, pilotlar artık yeniden kuru zemin lastiklerine geçiyorlar.
Güvenlik aracı hâlâ pistte.
Yağmurun devam ettiğini de belirtelim.
Bu ani yağmurla birlikte herkes stratejisi bir nevi çöp olmuş oldu. Güvenlik aracının içeri girmesiyle strateji anlamında yarış yeniden başlayacak diyebiliriz.
Ferrari şu anda 3 ve 4'e gerilese de koşullar normalleştiğinde pist üstündeki temposuyla önündeki rakipleri rahatlıkla geçebilir.
Racing Team Turkey, LMP2 sınıfında 15. sırada yer alıyor.
Güvenlik aracı periyodu devam ediyor.
Böylelikle #93 Peugeot liderliğe yükseldi, #38 Porsche ikinci oldu.
Ferrari'ler 3 ve 4. sıralarda geri döndüler.
İlk iki sıradaki Ferrari de pite geliyor. Hem #50 hem de #51 pitte, ikisi de yağmur lastiklerine geçtiler.

3. Saat: #50 Ferrari lider, sağanak yağmur başladı

Le Mans 24 Saat'te üçüncü saati de tamamladık. Bu saatte Slow-Zone bölgelerinin azalmasıyla yarış biraz daha yerine oturdu ve pilotlar biraz daha ritim bulabilmeye başladılar. En azından ilk 45 dakika böyle geçti, son 15 dakikada ise sağanak yağmur başladı ve kaos geldi. 

Pistin bir bölümünde sağanak yağmur vardı, 300 metre ötede ise güneşi görüyorduk! Porsche Virajları'nın girişinde yağmur artık çok artmıştı ve artık slick lastiklerle pistte kalınamıyordu. Porsche Virajları bölümünde bir nehir taşmış gibi yağmur yağıyordu. O ıslak bölümde 5-6 viraj birden pistten uçarak yüksek hızlarda bariyerlere girdiler. 

Bu yüzden bu saati güvenlik aracı altında tamamladık. Güvenlik aracı altında herkes pite geldi ve ıslak zemin lastiklerine geçti. 

Üçüncü saati genel klasmanda #50 Ferrari lider tamamladı ama #50 Ferrari henüz pite gelmemişti. #51 Ferrari ikinciydi, o da pite gelmemişti. #93 Peugeot üçüncüydü ama pite gelenler arasında ilk sıradaydı. 

LMP2'de #28 JOTA liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı. 

GTE AM'de ise #54 Porsche ilk sıradaydı. 

2. saatin ardından sınıf liderleri

 
Maalesef Slow-Zone bölümleri çok fazla ve yarışın tüm ritmini bozmuş durumda. Şu 2 saatlik bölümün 1 saati güvenlik aracı ve sarı bayraklara gitti desek yanlış olmaz.

2. Saat: Pit-stoplar başladı, sıralamalar karıştı

Le Mans 24 Saat yarışının 2. saati tamamlandı. Startta liderliği alan Buemi, bu saatte pite geldi ve orta hamura geçti. Ayrıca yakıt da aldı. 

İkinci sıradaki #50 Ferrari ise pitte sadece yakıt aldı, dolayısıyla Ferrari'nin pit stop'u daha kısa sürdü ve kendisi lider olarak piste döndü. Ancak sonrasında #50 Ferrari bir kez daha pite geldi ve #8 Buemi liderliğe yükselmiş oldu. 

Ardından Buemi bir kez daha pite geldi, birçok pilot daha pite gelmeye başladı ve net pozisyonları takip etmek fazlasıyla zorlaştı. 

2. saat bittiğinde ise #2 Cadillac liderdi, onun arkasında #5 Porsche ve #75 Porsche vardı. 

Bu seansta birçok büyük kaza gördük. LMP2 sınıfında #14 Nielsen aracı ve Tower Motorsport ORECA büyük kazalar yaptılar. Ardından bir GT aracı #3 Cadillac aracı arasında temas yaşandı. Bu yüzden de pistin büyük bölümü Slow-Zone alanlarıyla doldu. Kısacası 2 saatin 1 saatini güvenlik aracı ve sarı bayraklara kaybettik. 

LMP2'de Robert Kubica'nın kullandığı #41 WRT ilk sırada yer alıyor. Racing Team Turkey 19. sırada. 

GTE AM'de ise #56 Porsche 911 lider. 
Slow-Zone dolu pistimizde 2. saati noktaladık.
Böylelikle ilk sektörün tamamı Slow-Zone olmuş oldu.
Bir kaza daha görüyoruz. #3 Cadillac ile GTE aracı arasında temas yaşandı.
Bu noktada pit stoplar artmaya başladı.
#51 Ferrari ve #93 Peugeot da pitteler.
#8 Toyota bir kez daha pite geldi, #51 Ferrari liderliğe yükseliyor.

#14 Nielsen aracının kazası

 
Pitte sarı bayraklar var.
Tower Motorsport ORECA'da Ricky Taylor, ilk Mulsanne Şikanı'na gelirken bariyerlere girdi.
Bir büyük kaza daha ve yine LMP2 sınıfında!
#50 Ferrari'nin pite gelmesiyle #8 Toyota yeniden zirveye çıkıyor.
Ferrari pilot ve yakıt değiştiriyor.
#50 Ferrari pitte.
Bu bölgede sarı bayraklar var.
LMP2 sınıfında Nielsen aracı duvarda.
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