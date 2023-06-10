Canlı Anlatım: 2023 Le Mans 24 Saat
2023 Le Mans 24 Saat yarışında yaşananları, Motorsport.com Türkiye ekibi olarak canlı şekilde anlatıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök, Abdullah Çelik
Özet
Tam 6.5 saat geri kalırken Hypercar klasmanında durum şu şekilde:
|1
|51
|RUN
|Hypercar H
|FERRARI AF CORSE
|PIER GUIDI Alessandro
|
|
Ferrari 499P
|81
|-
|-
|4:04.878
|3:29.074
|345.62
|8
|2
|94
|RUN
|Hypercar H
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|DUVAL Loïc
|
|
Peugeot 9X8
|80
|59.910
|1 lap
|4:27.312
|3:29.659
|340.19
|8
|3
|7
|RUN
|Hypercar H
|TOYOTA GAZOO RACING
|KOBAYASHI Kamui
|
|
Toyota GR010 HYBRID
|80
|1:04.204
|1 lap
|4:25.976
|3:29.993
|346.73
|8
|4
|2
|RUN
|Hypercar H
|CADILLAC RACING
|WESTBROOK Richard
|
|
Cadillac V-Series.R
|80
|1:36.686
|1 lap
|4:52.083
|3:29.880
|341.26
|7
|5
|50
|RUN
|Hypercar H
|FERRARI AF CORSE
|NIELSEN Nicklas
|
|
Ferrari 499P
|80
|1:43.493
|1 lap
|4:13.849
|3:28.980
|343.43
|9
|6
|8
|RUN
|Hypercar H
|TOYOTA GAZOO RACING
|HIRAKAWA Ryo
|
|
Toyota GR010 HYBRID
|80
|2:09.730
|1 lap
|4:11.787
|3:29.670
|337.01
|8
|7
|75
|RUN
|Hypercar H
|PORSCHE PENSKE MOTORSPORT
|JAMINET Mathieu
|
|
Porsche 963
|80
|2:37.565
|1 lap
|4:06.927
|3:29.916
|341.26
|7
|8
|3
|RUN
|Hypercar H
|CADILLAC RACING
|VAN DER ZANDE Renger
|
|
Cadillac V-Series.R
|80
|30.017
|1 lap
|4:22.614
|3:28.298
|341.26
|9
|9
|5
|RUN
|Hypercar H
|PORSCHE PENSKE MOTORSPORT
|MAKOWIECKI Frédéric
|
|
Porsche 963
|79
|2 laps
|1 lap
|4:23.375
|3:30.059
|345.62
|9
|10
|6
|RUN
|Hypercar H
|PORSCHE PENSKE MOTORSPORT
|VANTHOOR Laurens
|
|
Porsche 963
|79
|3:05.986
|1 lap
|4:13.249
|3:29.998
|337.01
|8
|11
|93
|RUN
|Hypercar H
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|JENSEN Mikkel
|
|
Peugeot 9X8
|78
|3 laps
|1 lap
|4:24.055
|3:30.086
|338.06
|8
|12
|709
|IN
|Hypercar
|GLICKENHAUS RACING
|BERTHON Nathanaël
|
|
Glickenhaus 007
|78
|4:01.806
|1 lap
|4:21.384
|3:30.551
|342.34
|9
|13
|708
|RUN
|Hypercar
|GLICKENHAUS RACING
|DUMAS Romain
|
|
Glickenhaus 007
|77
|4 laps
|1 lap
|4:39.406
|3:30.087
|344.52
|8
|14
|38
|RUN
|Hypercar H
|HERTZ TEAM JOTA
|STEVENS William
|
|
Porsche 963
|76
|5 laps
|1 lap
|4:30.856
|3:28.979
|344.52
|9
|15
|4
|RUN
|Hypercar
|FLOYD VANWALL RACING TEAM
|GUERRIERI Esteban
|
|
Vanwall Vandervell 680
|74
|7 laps
|2 laps
|4:15.687
|3:32.894
|334.92
|10
|16
|311
|RUN
|Hypercar H
|ACTION EXPRESS RACING
|SIMS Alexander
|
|
Cadillac V-Series.R
|63
|18 laps
|11 laps
|4:25.525
|3:30.588
|333.89
|7
Salih, #9 Prema'ya sağdan bir temas etmesi nedeniyle planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kaldı.
Neden derseniz, pistin bir bölümü kuru ve görüş temiz, diğer bölümünde ise yoğun yağmur ve düşük görüş hakim!
Le Mans 24 Saat'te 5. saati geride bırakmış bulunmaktayız. 21.28 itibariyle pistte yeşil bayrakların tekrar dalgalanmasıyla aksiyon yeniden başladı.
#94 Peugeot, liderliğini sürdürürken arkalarında iki Ferrari, iki Porsche ve bir Cadillac mücadele etti ve sonunda Porsche ile Cameron öne geçmeyi başardı.
#38 JOTA'da Ye kaza yaparak aracına büyük hasar verdi.
LMP2'de ilk üç sırada yer alan araçlar ve diğer birkaç aracın pite girmesinin ardından Pietro Fittipaldi'nin güvenlik aracı periyodunda Oliver Rasmussen'e bıraktığı Jota #28 aracı liderliğe yükseldi. Bu esnada 36 numaralı Alpine, Julien Canal'ın ellerinde spin attı ve 3 numaralı Cadillac'a teknik bir ihlal nedeniyle bir dakikalık dur-kalk cezası verildi.
Böylelikle Hypercar'da #50 Ferrari lider, LMP2'de #41 WRT ilk sırada, GTE Am'de ise #54 AF Corse önde.
Racing Team Turkey ise 15. sırada yer alıyor.
4. Saat: Güvenlik aracı altında geçen saatin ardından #94 Peugeot lider!
Le Mans 24 Saat'te 4. saat de geride kalırken, 4. saate yağmur damga vurdu. Üçüncü saatin son 15 dakikasında başlayan yağmur, birçok pilotun dışarı uçmasına ve güvenlik aracı çıkmasına neden olmuştu.
4. saate de güvenlik aracı altında başladık. İlk 2 sırada olan Ferrari'ler pite geldiler ve ıslak zemin lastiklerine geçtiler, onlar dışında herkes zaten pite gelerek yağmur lastiklerine geçmişti. İtalyan takımın araçları, pit stopların ardından piste de 3 ve 4. sırada döndüler. Böylelikle #94 Peugeot liderliğe yükseldi, #38 Porsche ise ikinci sıraya çıktı.
Bu saatin tamamı güvenlik aracı arkasında geçti. Pilotların bazıları pite gelerek güvenlik aracı arkasında kuru zemin lastiklerine geçtiler. #94 Peugeot saati lider tamamladı. #6 Porsche ikinciydi. Çünkü zemin artık büyük oranda kurumuştu. #7 Toyota üçüncü, kardeş Toyota dördüncüydü.
#93 Peugeot güvenlik aracı arkasında spin attı ve çakıl havuzuna saplandı.
LMP2 sınıfında #35 Alpine liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı.
GTE AM'de ise #85 Iron Dames Porsche ilk sıradaydı.
3. Saat: #50 Ferrari lider, sağanak yağmur başladı
Le Mans 24 Saat'te üçüncü saati de tamamladık. Bu saatte Slow-Zone bölgelerinin azalmasıyla yarış biraz daha yerine oturdu ve pilotlar biraz daha ritim bulabilmeye başladılar. En azından ilk 45 dakika böyle geçti, son 15 dakikada ise sağanak yağmur başladı ve kaos geldi.
Pistin bir bölümünde sağanak yağmur vardı, 300 metre ötede ise güneşi görüyorduk! Porsche Virajları'nın girişinde yağmur artık çok artmıştı ve artık slick lastiklerle pistte kalınamıyordu. Porsche Virajları bölümünde bir nehir taşmış gibi yağmur yağıyordu. O ıslak bölümde 5-6 viraj birden pistten uçarak yüksek hızlarda bariyerlere girdiler.
Bu yüzden bu saati güvenlik aracı altında tamamladık. Güvenlik aracı altında herkes pite geldi ve ıslak zemin lastiklerine geçti.
Üçüncü saati genel klasmanda #50 Ferrari lider tamamladı ama #50 Ferrari henüz pite gelmemişti. #51 Ferrari ikinciydi, o da pite gelmemişti. #93 Peugeot üçüncüydü ama pite gelenler arasında ilk sıradaydı.
LMP2'de #28 JOTA liderdi. Racing Team Turkey ise 15. sıradaydı.
GTE AM'de ise #54 Porsche ilk sıradaydı.
2. Saat: Pit-stoplar başladı, sıralamalar karıştı
Le Mans 24 Saat yarışının 2. saati tamamlandı. Startta liderliği alan Buemi, bu saatte pite geldi ve orta hamura geçti. Ayrıca yakıt da aldı.
İkinci sıradaki #50 Ferrari ise pitte sadece yakıt aldı, dolayısıyla Ferrari'nin pit stop'u daha kısa sürdü ve kendisi lider olarak piste döndü. Ancak sonrasında #50 Ferrari bir kez daha pite geldi ve #8 Buemi liderliğe yükselmiş oldu.
Ardından Buemi bir kez daha pite geldi, birçok pilot daha pite gelmeye başladı ve net pozisyonları takip etmek fazlasıyla zorlaştı.
2. saat bittiğinde ise #2 Cadillac liderdi, onun arkasında #5 Porsche ve #75 Porsche vardı.
Bu seansta birçok büyük kaza gördük. LMP2 sınıfında #14 Nielsen aracı ve Tower Motorsport ORECA büyük kazalar yaptılar. Ardından bir GT aracı #3 Cadillac aracı arasında temas yaşandı. Bu yüzden de pistin büyük bölümü Slow-Zone alanlarıyla doldu. Kısacası 2 saatin 1 saatini güvenlik aracı ve sarı bayraklara kaybettik.
LMP2'de Robert Kubica'nın kullandığı #41 WRT ilk sırada yer alıyor. Racing Team Turkey 19. sırada.
GTE AM'de ise #56 Porsche 911 lider.
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