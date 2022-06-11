Canlı Anlatım: 2022 Le Mans 24 Saat

14. saat: Gün doğarken #7 Toyota lider!



13. saat geride kalırken farkı yarım saniyeye kadar indiren #7 Toyota sürücüsü Kamui Kobayashi pite geldi ve yerini Mike Conway'e bıraktı. Hemen sonrasında #8 Toyota ile Ryo Hirakawa'nın pite geldiğini ve onun da yerini Sebastien Buemi'ye bıraktığını gördük, bu da Kobayashi ile 30 saniyelik fark kapatmayı başaran #7 Toyota'nın liderliğe yükselmesi anlamına geliyordu!



#709 Glickenhaus aradaki üç turluk farkı iki tura indirmeyi başardı ve halen üçüncü, genel klasmanda beşinci sıraya yükselen #708 Glickenhaus ise temposunu koruyarak yola devam ediyor.



Pistin temizlenmesi için başlatılan Slow Zone uygulaması uzun bir süre devam etti.



LMP2'de ilk üç sıradaki tek değişiklik #28 JOTA'nın ilk üç sıranın dışına düşmesiydi. Yarışın başlangıcından bu yana savaşmakta olan #5 Penske ile #65 Panis Racing ikilisiylse mücadeleye devam ediyorlar. İki araç aynı anda pite girdiler ve pitten önde çıkan taraf Panis Racing oldu. #65 Panis Racing şu anda üçüncü.

GTE Pro'da #51 AF Corse liderliğe yükseldi, uzun bir pit stop gerçekleştirmek zorunda kalan #92 Porsche dördüncü sırada. #64 Corvette ikinci, #91 Porsche ise üçüncü.



GTE AM'da ise ilk üç aracın pite girmesinin ardından TF Sport Aston Martin lider.



