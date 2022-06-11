Canlı Anlatım: 2022 Le Mans 24 Saat
2022 Le Mans 24 Saat yarışında yaşananları, Motorsport.com Türkiye ekibi olarak canlı şekilde anlatıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik, Kemal Şengül, Cem Özel, altaygoksf
Özet
İyi bir bölüm geçirmeye devam eden ve farkı açan #7 Toyota sürücüsü Mike Conway, #8 Toyota'daki Sebastien Buemi ile farkı 20 saniyeye kadar çıkardı.
Hypercar'daki diğer üç aracın -iki Glickenhaus ve tek Alpine- yerleri değişmezken, yüksek tempoda ilerleyen #708 Glickenhaus genel klasmanda dördüncülüğü hedeflemeye başlamış durumda.
LMP2'de #38 JOTA liderliğini ve genel klasman dördüncülüğünü koruyor, ancak yarışın sonraki saatlerinde #708 Glickenhaus tehdidiyle karşı karşıya kalma ihtimali var. İkinci sırada #9 Prema Orlen, üçüncü sırada #28 JOTA yer alıyor.
GTE Pro ise bu saatte en çok heyecan gördüğümüz sınıftı, tam üç aracın yer aldığı bir liderlik mücadelesi izledik. Mücadele başlarken lider konumunda bulunan #51 AF Corse Ferrari üçüncü, üçüncü sırada bulunan #92 Porsche ise lider. #94 Corvette ise kısa bir süreliğine liderliğe yükselse de yerini koruyamadı ve halen ikinci.
GTE Am'da ise bir kez daha pit ziyaretini geciktiren #33 TF Sport Aston Martin lider, hemen arkasında #79 Weathertech, #99 Hardpoint, #77 Dempsey-Proton ve bir sıra kaybeden #98 Northwest AMR sıralaması mevcut.
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Raporu yazdığımız esnada #65 Panis Racing çakıl havuzuna çıktı ve sonrasında kendini bariyerlerde buldu. Araç yarışa veda etmiş gibi, üçüncü sıraya #5 Penske yükseldi.
Kazanın ardından 2. sektörün sonunda Slow Zone uygulaması yeniden başladı.
14. saat: Gün doğarken #7 Toyota lider!
13. saat geride kalırken farkı yarım saniyeye kadar indiren #7 Toyota sürücüsü Kamui Kobayashi pite geldi ve yerini Mike Conway'e bıraktı. Hemen sonrasında #8 Toyota ile Ryo Hirakawa'nın pite geldiğini ve onun da yerini Sebastien Buemi'ye bıraktığını gördük, bu da Kobayashi ile 30 saniyelik fark kapatmayı başaran #7 Toyota'nın liderliğe yükselmesi anlamına geliyordu!
#709 Glickenhaus aradaki üç turluk farkı iki tura indirmeyi başardı ve halen üçüncü, genel klasmanda beşinci sıraya yükselen #708 Glickenhaus ise temposunu koruyarak yola devam ediyor.
Pistin temizlenmesi için başlatılan Slow Zone uygulaması uzun bir süre devam etti.
LMP2'de ilk üç sıradaki tek değişiklik #28 JOTA'nın ilk üç sıranın dışına düşmesiydi. Yarışın başlangıcından bu yana savaşmakta olan #5 Penske ile #65 Panis Racing ikilisiylse mücadeleye devam ediyorlar. İki araç aynı anda pite girdiler ve pitten önde çıkan taraf Panis Racing oldu. #65 Panis Racing şu anda üçüncü.
GTE Pro'da #51 AF Corse liderliğe yükseldi, uzun bir pit stop gerçekleştirmek zorunda kalan #92 Porsche dördüncü sırada. #64 Corvette ikinci, #91 Porsche ise üçüncü.
GTE AM'da ise ilk üç aracın pite girmesinin ardından TF Sport Aston Martin lider.
#8 Toyota ile Ryo Hirakawa çok iyi bir bölüm geçiremedi ve oldukça hızlı turlara imza atan Kamui Kobayashi farkı tamamen kapatmayı başardı, an itibariyle iki aracı yalnızca 1 saniye ayırmakta! Kobayashi bir saat içinde 20-21 saniye gibi bir fark kapatmayı başardı.
#709 Glickenhaus halen üçüncü, yükselmeye devam eden #708 Glickenhaus da beşinciliğe kadar çıkmayı başardı. #36 Alpine'in de 21. sırada olduğunu belirtelim.
LMP2 ise ciddi bir kazaya sahne oldu. #35 Ultimate Racing'in spin atarak duvara çarpması ve bir reklam panosunu paramparça etmesi sonucu hem aracın ön tarafı büyük zarar gördü, hem de pist epey kirlendi. Kirlenen bölge "slow zone" ilan edildi, pist hızlıca temizlenecek.
Klasmanın ilk üç sırasında ise değişiklik yok, ancak iyi bir performans ortaya koyan #13 TDS X Valiante dördüncülüğe çıkmış durumda.
GTE Pro ve GTE Am'da bir değişiklik yok.
Yarışın orta noktasına girmiş bulunuyoruz. İki Toyota'nın da tekrar pite girmesinin ardından iyi bir tempo tutturan #7 Toyota ile Kamui Kobayashi farkı kapatmaya başladı. Pit öncesi 30 saniyeye kadar yükselen fark 15-16 saniye bandına kadar geriledi.
Diğer Hypercar araçlarında ise ufak değişiklikler var. #709 Glickenhaus 3 tur geride rahat şekilde üçüncülüğünü korurken, iki sıra yükselen #708 Glickenhaus 7 tur geride 9, bir sıra yükselen #36 Alpine ise 10 tur geride 22. sırada bulunuyor.
LMP2'de #38 JOTA'nın liderliği sürüyor, direksiyonda Antonio Felix da Costa var. #9 Prema Orlen ile Louis Deletraz ikinciliğini korurken, üçüncü sırada #28 JOTA ile Oliver Rasmussen var. #65 Panis Racing ise 7. sıraya kadar geriledi. LMP2'deki bir diğer önemli an ise #27 CD Sport'un fren problemi yaşaması ve sol ön lastiğin yerinden çıkmasıydı. Pite dönmeyi başaran araç an itibariyle tamirde, takım epey zaman kaybedecek.
GTE Pro'da ilk üç değişmedi, #92 Porsche'de Kevin Estre, #64 Corvette'de Nick Tandy direksiyona geçen isimler.
GTE Am'da ise ilk iki sıra aynı, üçüncü sırayı ise #98 Northwest AMR ile Nicki Thiim ele geçirmiş durumda. #33 TF Sport Aston Martin dördüncülüğe geriledi.
#8 Toyota da yaklaşık 10 dakika önce pit yaptı ve Ryo Hirakawa direksiyon başına geçti. Fark 25 saniye.
11. saat: #8 Toyota liderliğini sürdürüyor
Yavaş yavaş yarışın orta noktasına girilirken #8 Toyota ile Brendon Hartley liderliğini sürdürüyor, ancak #7 Toyota'daki Jose Maria Lopez farkı bir ara 21 saniyeye kadar indirmeyi başardı. Lopez kısa süre önce görevi Kamui Kobayashi'ye devretti ve an itibariyle fark 1 dakika 44 saniye.
#709 Glickenhaus 3 tur geride rahat şekilde üçüncü, #708 Glickenhaus 7 tur geride 11, #36 Alpine ise 10 tur geride 23. sırada bulunuyor.
LMP2'de #38 JOTA ile Will Stevens halen lider -ayrıca genel klasmanda dördüncü sırada. Hemen arkalarında #9 Prema Orlen ile Louis Deletraz, üçüncü sırada ise #65 Panis Racing ile Julien Canal bulunuyor. Canal'ı #5 Penske'den Felipe Nasr yakından takip etmekte. #5 WRT ile Sean Gelael ise pite girdi ve beşinci sırada devam ediyor.
GTE Pro'da ilk üç sırada üç farklı üreticinin mücadelesi sürüyor. İlk sırada #92 Porsche ile Laurens Vanthoor, ikinci sırada #64 Corvette ile Alexander Sims, üçüncü sırada ise #51 AF Corse Ferrari ile James Calado bulunmakta. Sims ve Vanthoor'un yakın mücadelesini gördük saat içinde.
GTE Am'da ise Porsche ilk iki sırada. #79 Weathertech ile Cooper Macneil lider, #99 Hardpoint ile Martin Rump ikinci, #33 TF Sport Aston Martin ile Henrique Chavez üçüncü sırada.
10. saat: #8 Toyota'nın liderliği sürüyor
Gecenin ilerleyen saatlerine ilerlerken Toyota'lar ilk iki sırayı koruyor. #8 Toyota'da Brendon Hartley, #7 Toyota'daki Jose Maria Lopez ile arayı 25-30 saniye arasında tutuyor.
#709 Glickenhaus 2 tur geriye düşmüş durumda ancak #708 Glickenhaus'un 4 tur önünde rahat şekilde ilerliyor. #36 Alpine ise 9 tur geride.
LMP2'de #38 JOTA, Will Stevens ile rahat şekilde liderliğini sürdürüyor. Sean Gelael'in sürücülüğündeki #31 WRT bir tur geride ikinci sırada yer alırken, hemen arkalarında Julien Canal'ın komutasındaki Panis Racing bulunuyor.
GTE Pro sınıfında #92 Porsche'nin liderliği sürüyor. #51 AF Corse Ferrari yaklaşık bir buçuk dakika geride ikinci, hemen arkasındaki #64 Corvette üçüncü sırada yer alıyor.
GTE Am'de de #79 WeatherTech Racing liderliğini koruyor. #33 TF Sport yaklaşık 1 dakika geride ikinci, #99 Hardpoint Motorsport üçüncü sırada yarışa devam ediyor.
9. saat: #8 Toyota yeniden lider
Liderlikte yalnız olan Toyota'lar kendi aralarındaki mücadeleye devam ediyorlar.
Pitlerle beraber ilk sıranın sahibi yeniden değişti ve #8 Toyota, Sebastien Buemi ile beraber liderliğe yükseldi. #7 Toyota ile Mike Conway, pitlerden sonra yaklaşık 26 saniye geriye düşmüş durumda.
#709 Glickenhaus 1 tur geride üçüncülüğünü korurken, #708 Glickenhaus 6 tur, #36 Alpine 9 tur geride.
LMP2 sınıfında #38 JOTA, liderliğini daha da pekiştirdi ve rahat şekilde #9 Prema Orlen Team'in önünde ilk sırada yer alıyor. Üçüncü sıra ise #31 WRT'ye ait.
GTE Pro'da #92 Porsche'nin liderliği sürüyor. #51 AF Corse Ferrari yaklaşık 1 dakika 40 saniye geride ikinci, #64 Corvette 2 dakika geride üçüncü sırada.
GTE Am sınıfının da lideri değişmedi ve #79 Weathertech Racing ilk sırada. #98 Northwest AMR yeniden ikinciliğe yerleşti. Üçüncü sıranın sahibi ise #33 TF Sport.
8. saat: Toyota'lar liderlik mücadelesine devam ediyor
Bir önceki saatte liderliği #8 Toyota'ya kaptıran #7 Toyota, pitlerden sonra aradaki farkı iyice kapattı ve Mike Conway yönetimindeki #7 Toyota, pist üzerinde liderliği yeniden ele geçirdi.
#709 Glickenhaus üçüncü sırada yer alırken, spin atıp bariyerlere temas eden #708 Glickenhaus 5 tur geriye düştü.
#36 Alpine ise 8 tur geride yarışa devam ediyor.
LMP2'de #38 JOTA yeniden liderliğe yükselmiş durumda ve biraz da yavaş bölge uygulamasının yardımıyla ikinci sıradaki #9 Prema Orlen ekibi ile arayı 2 dakikaya kadar yükseltti. #28 JOTA ise üçüncü sırada.
GTE Pro sınıfında #92 Porsche'nin liderliği devam ediyor. #51 Ferrari AF Corse 1 dakika 45 saniye kadar geride ikinci, #91 Porsche ise #51 Ferrari'nin hemen gerisinde üçüncü sırada yarışa devam ediyor.
GTE Am'de #79 Weathertech Racing bir buçuk dakika farkla liderliğini sürdürüyor. #77 Dempsey-Proton Racing ikinciliğe, #33 TF Sport ise üçüncülüğe yükselmiş durumda
7. saat: Hava karardı, #8 Toyota liderliğe yükseldi
Mücadelede gece bölümüne geçildi ve liderlik bir kez daha el değiştirdi. Toyota'lar ilk iki sırada yer almaya devam ediyor ancak pitlerle beraber #8 Toyota, pit öncesinde iyice yaklaştıkları #7 Toyota'yı geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi.
#708 Glickenhaus üçüncü, #709 Glickenhaus dördüncü sırada yarışa devam ediyor. #36 Alpine ise 8 tur geride yer alıyor.
LMP2 sınıfında #9 Prema Orlen ekibi liderliğe kadar yükseldi. #38 JOTA lideri çok yakından takip ederken, #28 JOTA üçüncü sırada.
GTE Pro'da #92 Porsche lider ancak ikinci sıradaki #51 Ferrari'den bir pit daha az yapmış durumda. #64 Corvette ise üçüncü sırada yer alıyor.
GTE Am sınıfında ise #79 Weathertech Racing'in liderliği sürüyor. #98 Northwest AMR ikinci, #77 Dempsey-Proton Racing üçüncü sırada yarışa devam ediyor.
6. saat: Güneş batıyor, #7 Toyota yeniden lider2022 Le Mans 24 Saat'te yarışın 4'te 1'i geride kaldı. Toyota'lar yarışı domine etmeye devam ederken son saat içerisinde liderlik el değiştirdi ve 7 numaralı Toyota ekibi zirveye yükseldi.
Glickenhaus 3. ve 4. sıralarda devam ederken Alpine, 7 tur geride 28. sırada yarışı sürdürüyor.
LMP2 sınıfında 38 numaralı JOTA'nın liderliği devam ederken 28 numaralı diğer JOTA aracı da 2. sıraya yükseldi. Yarışın başında lider olan Prema Orlen ekibi ise 3. sıraya yükselmeyi başardı. Bir önceki saatte 2. sırada bulunan Team Penske ise 5. sıraya geriledi.
GTE Pro'da uzun süredir lider durumda bulunan 63 numaralı Corvette için değişen pek bir şey yok. Aracın kokpitinde şu anda Antonio Garcia var ve onu 92 numaralı Porsche ile 64 numaralı Corvette takip ediyor.
GTE Am'de 79 numaralı Weathertech Racing hâlâ lider durumda.
5. saat: #8 Toyota hâlâ lider, Alpine sonunda dönebildi
Le Mans 24 Saat yarışında 5. saat geride kalırken güneş de yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. 4. saatte liderliği devralan 8 numaralı Toyota ile 7 numaralı Toyota arasında çok uzun süre fark 1 sn'nin altındaydı ve tur bindirmeler heyecan verici bir şekilde gerçekleşti. Her şeye rağmen 8 numaralı Toyota ekibi liderliğini sürdürdü ve 7 numaralı Toyota ile fark 5 sn'nin üzerine çıktı.
Glickenhaus'un iki aracı 3. ve 4. sırada devam ediyorlar ve hâlâ Toyota'lar ile aynı tur içerisindeler.
4. saatin sonuna doğru pit alanında kalan ve garaja çekilen Alpine aracı yeniden piste çıktı ancak sorun çözülemeyince bir daha garaja çekildi. Alpine ekibi şu anda 7 tur geride mücadeleye devam ediyor.
LMP2 sınıfında 38 numaralı JOTA ekibinin liderliği devam ederken benzer şekilde 5 numaralı Team Penske ikinci sırada devam ediyor.
GTE Pro'da 63 numaralı Corvette ekibi, GTE Am'de ise 79 numaralı Weathertech Racing lider durumda.
4. saat #8 Toyota liderliği aldı, #7 Toyota baskıyı artırdıDördüncü saat itibariyle Brendon Hartley'in kullandığı #8 Toyota GR010 Hybrid genel klasmanda liderliğe çıktı. Fakat #7 Toyota'da Jose Maria Lopez, Yeni Zelandalı sürücü üzerinde büyük baskı kurmuş durumda ve ikili arasındaki fark yarım saniye civarında devam ediyor.
Hypercar sınıfında Alpine büyük bir şanssızlık yaşadı. Araç pit stopun ardından hareketlenemedi ve takım #36 aracı tamir için garaja çekti. Şu anda genel klasmanda #708 Glickenhaus'un üçüncülüğü var.
LMP2 sınıfında #38 JOTA'nın rahat şekilde liderliği devam ederken, ikinci sırada #5 Team Penske var.
GTE Pro sınıfında #63 Corvette Racing sürücüsü Nicky Catsburg'un liderliği bulunuyor. Fakat #91 Porsche genel klasmanda ikinci sıraya çıktı. Onu #92 Porsche ve #64 Corvette takip ediyor.
GTE Am'de ise liderlik hâlâ #79 Weathertech Racing sürücüsü Thomas Merrill'in elinde bulunuyor. #77 Dempsey Proton Racing'in ikinciliği de sürüyor.
Geride kalan bir saatlik dilimdeki tek olay #46 Team Project 1 Porsche'nin spin atarak çakıl gömülmesi oldu.
3. saat: #7 Toyota'nın liderliği sürüyor, LMP2'de #38 JOTA ilk sıradaLe Mans 24 Saat mücadelesinde üçüncü saat geride kaldı ve #7 Toyota, pit stopların ardından ilk sıradaki yerini korumayı sürdürüyor.
#8 Toyota, uzun maratonu 22 saniye geride ikinci sırada götürürken, arkasında #708 Glickenhaus yer alıyor.
LMP2 sınıfında #38 JOTA, uzun süredir olduğu gibi liderliğini sürdürüyor ve arkasında #5 Team Penske yer alıyor. Robert Kubica'nın takımı #9 Prema Team Orlen ise ilk üçü tamamlıyor.
GTE Pro sınıfında Corvette Racing sürücüleri zirvede. Jordan Taylor'ın kullandığı #63 Corvette ilk sırada yer alırken, Tommy Milner'ın sürdüğü #64 Corvette Racing ikinci sırada.
GTE Am'de ise #79 Weathertech Racing Porsche'den Thomas Merrill lider konumda. Sebastian Priaulx'nün kullandığı #77 Dempsey Proton Racing ise ikinci sırada yer alıyor.
2. Saat: #7 Toyota hâlâ lider, Hypcercar'da sorun yaşayan ilk takım Glickenhaus olduLe Mans 24 saat mücadelesinde ikinci saat geride kaldı. İlk saatte yapılan pitlerde liderliğe yükselen 7 numaralı Toyota ekibi, ikinci saat tamamlanırken yerini koruyordu ve ardından pite geldi.
8 numaralı Toyota ikinci sırada devam ederken onu 708 numaralı Glickenhaus takip etti. 709 numaralı Glickenhaus sorun yaşamasının ardından pite geldi ve gerilemekten kurtulamadı. Bu sayede Alpine ekibi bir sıra yükseldi.
LMP2 sınıfında 38 numaralı COTA'nın liderliği devam ederken 5 numaralı Team Penske, 9 numaralı Prema Orlen'i geçerek 2. sıraya yükseldi.
GTE Pro'da 63 numaralı Corvette hâlâ lider durumda ancak 91 numaralı Porsche ekibi, 64 numaralı Corvette'i geçerek 2. sıraya yükseldi.
GTE Am'de ise 79 numaralı Weathertech Racing, 99 numaralı HardPoint Motorsport'u geçerek liderliğe yükseldi.
1. Saat: #7 Toyota liderliğe yükseldi
2022 Le Mans 24 Saat mücadelesinde ilk saat tamamlandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve sorunsuz startın ardından yerini korumayı başaran 8 numaralı Toyota ekibi pit stoplara lider girmişti.
Ancak pit stopların ardından liderlik el değiştirdi ve 7 numaralı Toyota ekibi ilk sıraya yükseldi. 8 numaralı ekip, 2 sn arkada takibi sürdürüyor.
Startta 3. ve 4. sıraya yükselen Glickenhaus'ta değişiklik olmadı. 708 numaralı ekip, 709 numaralı ekibin önünde 3. sırada.
Startta 6. sıraya kadar gerileyen Alpine ekibi ise liderin 25 sn gerisinde 5. sırada. Böylece Hypercar araçları 25 sn içerisinde ilk saati tamamladılar.
LMP2 sınıfında lider 9 numaralı Prema Orlen ekibiydi. Yarışın başında Alpine ekibini geride bırakmayı başaran Kubica, pit stoplara kadar sınıfında lider olarak kalmayı başardı ancak pitlerde bir sıra kaybetti.
38 numaralı JOTA, pit stoplardan sonra liderliğe yükseldi ve yerini korumayı başardı. Prema Orlen, pitten sonra yakındı ancak 6 sn geriye düşmekten kurtulamadı. Onları 5 numaralı Teams Penske takip ediyor.
GTE Pro'da 63 numaralı Corvette liderliği devam ederken onu takım arkadaşı 62 numaralı Corvette takip ediyor.
GTE Am sınıfında ise 99 numaralı Hardpoint Motorsport lider durumda. Yarışın başında 77 numaralı Dempsey Proton Racing ilk sıradaydı ancak onlar şu anda 4. sırada bulunuyor. Bu isimlerin arasında 46 numaralı Team Project 1 ve 79 numaralı Weathertech Racing var.