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KKTOK / Yarış raporu

Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!

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Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!
Ekleyen:
26 Şub 2020 20:10

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Kış Kupası ikinci yarışı pazar günü İnönü'de gerçekleşti.

Sona Singh, Polaris Kış Kupası, İnönü
İnönü, Kış Kupası
Sona Singh, Polaris Kış Kupası, İnönü
İnönü, Kış Kupası
Hüseyin Yarkıner, Polaris Kış Kupası, İnönü
Edim Macila, Polaris Kış Kupası, İnönü
Ahmet Kofalı, Polaris Kış Kupası, İnönü
Oktay Cocuk, Polaris Kış Kupası, İnönü

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup ’da güne ve şampiyonaya renk katmaya devam etti. Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı İKSAD Katkıları ile  gerçekleşen Sinde Ralli Sprint, 6,5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da gerçekleşti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 23 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ikinci yarışında 20 ekip finişe ulaşabildi.

Şampiyona’nın İlk yarışını ikinci olarak tamamlayan genç pilot Ahmet Kofalı - Mehmet Çağla bu yarışı 1. olarak geçti. Yarışı, Edim Macila – Güner Şevketoğlu 2. ve Halil Mulla – Ali Yoncu 3. olarak tamamladı.

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Halil Mulla – Ali Yoncu, Sınıf 1'de Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu, Sınıf 4'de Ayer Argün – Fezile Yorgancıoğlu ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı - Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup ‘ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris Scrambler XP 1000 ile Sona Singh, ikinci Vural Tabak ve üçüncü Aydın Kırık kaydederken, ATV 1'de Ertun Altay birinci, Şevki Akdeniz ikinci ve Fevzi Havutçu üçüncü oldu.

ATV 2'de Hasan Pilli birinci gelirken, ikinci Ahmet Miralay, üçüncü ise Kağan Dayı oldu.

ATV Enduro Cup'ta genel klasmanda ise Sona Singh birinci, Ertun Altay ikinci ve Hasan Pilli üçüncü oldular.

2020 Polaris Kış Kupası’nın bir sonraki ayağı ve son yarışı 08 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek.

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Editör KKTOK Medya

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