Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
SBK FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
02 Saat
:
48 Dakika
:
25 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
KKTOK / Yarış raporu

Alptürk ve Sona sezona iyi başladı

paylaşım
yorumlar
Alptürk ve Sona sezona iyi başladı
Ekleyen:
3 Şub 2020 20:14

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa'da gerçekleşti.Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ilk yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup da güne renk kattı.

Vural Vurur, Polaris Kış Kupası, Lefkoşa
Polaris Kış Kupası, Lefkoşa
Temel Atila, Polaris Kış Kupası, Lefkoşa
Polaris Kış Kupası, Lefkoşa
Fikri Macila, Polaris Kış Kupası, Lefkoşa

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 13 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ilk yarışında 11 ekip finişe ulaşabildi. 

2018-2019 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk, Co-pilotu Mustafa yücener ile Skoda Fabia R5 araçları ile güzel bir derece çıkararak günü zirvede tamamlarken, onları genç pilot Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla 2. olarak ve Fikri Macila-Harun Çakır 3. olarak izledi. 

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Fikri Macila-Harun Çakır, Sınıf 1'de Vural Vurur-Gökhan Bolatçıoğlu, Sınıf T2'de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı, Sınıf 3'de Cevdet Alptürk-Buğur Kambilili , Sınıf 2'de Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı birinci olarak tamamladı. 

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve İki çıkış ile aynı etapta yarışılan Atv Enduro Cup'ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris ile Sona Singh kaydederken, Atv1 de Temel Atilaoğluları , Atv2 de Ahmet Miralay birinci geldiler. Sınıflarında birinci gelen sporculara Motul ve Çağla car care tarafından hediye çekleri verildi.

Polaris Kış kupası bir sonraki yarışı 23 Şubat ta İnönü de gerçekleşecek.

Alakalı video

Sonraki haber
Kıbrıslı Türkler Türkiye Rallisi'nde olacak

Önceki haber

Kıbrıslı Türkler Türkiye Rallisi'nde olacak

Sonraki haber

Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!

Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri KKTOK
Editör KKTOK Medya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Mercedes, motor performansı konusunda yanılıyor"

3s
2
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri 1. gün: Kubica ilk sırada tamamladı!

3
Formula 1

Hamilton, W11'de geçen haftaya göre daha kötü hissetmiş

1s
4
Formula 1

Wolff: "Ferrari bir saniye hızlanabilir"

5
Formula 1

Kubica: "Alfa Romeo'nun elinde daha fazlası var"

1s

Son Haberler

Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!
KKTC

Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!

Alptürk ve Sona sezona iyi başladı
KKTC

Alptürk ve Sona sezona iyi başladı

Kıbrıslı Türkler Türkiye Rallisi'nde olacak
WRC

Kıbrıslı Türkler Türkiye Rallisi'nde olacak

İskele Rallisi Kıbrıs'ta başlıyor!
KKTC

İskele Rallisi Kıbrıs'ta başlıyor!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.