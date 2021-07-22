Uluslararası Temyiz Mahkemesi, Corberi'nin 15 yıl men cezasını onayladı

Corberi, lonato'daki 2020 Dünya Karting Şampiyonası yarışında, Paolo Ippolito ile temas yaşamış ve ardından yarışa veda etmişti. Bunun üzerine de oldukça sinirlenmiş ve aracının ön kısmını, rakibine doğru fırlatmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan bir başka videoda Corberi'nin parc ferme'de Ippolito'ya saldırdığı görülüyordu ve olay normal kavgaya dönüştü.

Bu olayların ardından kınanan Corberi hakkında hem İtalyan makamlarınca hem de FIA tarafından soruşturma başlatıldı. Nisan ayı sonunda FIA, Corberi'nin profesyonel motor sporları dünyasında yarışmasını 15 yıl süreyle yasakladı.

Mahkeme başlangıçta ömür boyu yasağı verecekti ancak gelecekte motor sporlarına dönüş yapabilme fırsatı verilmesi adına bu ceza 15 yıla düşürüldü.

Ancak Corberi bu karardan memnun kalmadı. Savunmasında İtalyan makamların her iki olay için de kendisi hakkında zaten soruşturma başlattığını ve bu yüzden FIA'nın aynı gerekçeyle daha fazla yaptırım uygulamasının doğru olmadığını belirtti. Ayrıca Ippolito ile yaşadığı olayın, "öfke durumunda" gerçekleştiğine dikkat çekti.

Karara katılmayan Corberi, olayı temyize taşıdı ve bu hafta itirazla ilgili karar açıklandı.

Uluslararası Temyiz Mahkemesi, FIA'nın lehine ve 15 yıllık men cezasının sürdürülmesine karar verdi.

Corberi bu süre zarfında motor sporları dünyasında yer alamayacak ve resmi etkinliklere de katılamayacak.