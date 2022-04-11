Rus karting sürücüsüne, Nazi selamı verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı

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15 yaşındaki Severiukhin, Algarve'deki Avrupa Karting Şampiyonası'nın Portimao ayağındaki zafere ulaştı. Rus sürücü, daha sonra düzenlenen podyum töreninde İtalya marşı çalarken göğsüne hafifçe vurdu ve ardından Nazi selamı verdi.

Olay, kameralara yansırken, Pazartesi günü sosyal medyaya düştü ve büyük yankı uyandırdı.

FIA başlangıçta olayla ilgili sorular hakkında yorum yapmayı reddetse de, çok geçmeden olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “FIA, Bay Artem Severiukhin'in Algarve'deki FIA Avrupa Karting Şampiyonası'nın ilk ayağının, OK kategorisi podyum törenindeki kabul edilemez davranışları karşısında ivedilikle soruşturma başlatmıştır. FIA, bu davada atılacak sonraki adımları kısa sürede açıklayacaktır." denildi.

Genç sürücü, tepkiler üzerine özür dilediği bir video yayınladı. Bunun öncesinde ise şu sözleri paylaştı: “Dün galibiyetimin ardından podyumda yaşanan durumu herkese açıklamak istiyorum. Avrupa Şampiyonası yarışını kazandım ve çok mutlu oldum. Ben Rusya'lıyım. Takıma ve Rusya'dan gelen akrabalarıma teşekkür ettim. Birileri hareketlerimde yanlış bir jest gördü, ama öyle değil. Onlara teşekkür ettim. Ben Rusum, Rusyalıyım ve ülkemin arkasındayım.”

Severiukhin'in mücadele ettiği Ward Racing, Rus sürücü ile olan anlaşmalarını derhal feshettiğini duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamada, "Sürücünün davranışını utanç verici buluyoruz ve ona karşı gerekli yaptırımları uygulayacağız. Davranışını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Rusya Motor Sporları Federasyonu RAF da olayla ilgili soruşturma başattı ve daha sonraki bir tarihte açıklama yapacak.

Severiukhin Rusya'dan geliyor, ancak FIA yarışlarında İtalyan bayrağı altında yarışıyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak uygulanan yaptırımlardan kaynaklanıyor.

Rusya ve Belarus'tan gelen sporcular FIA etkinliklerine katılabiliyor ancak "FIA barış ve siyasi tarafsızlık değerlerinin arkasında durduklarını" belirten bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Nikita Mazepin yaptırımlar nedeniyle Haas F1'deki koltuğunu kaybetmişti.