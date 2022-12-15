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Masi, Karting Avustralya yönetim kuruluna katıldı

Eski Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Karting Avustralya yönetim kuruluna katılarak görevlerine bir yenisini ekledi.

Andrew van Leeuwen
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Masi, Karting Avustralya yönetim kuruluna katıldı
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Masi, en son 2017 yılında görev yapan eski üye Melissa Holzberger ile birlikte yönetim kuruluna atanan iki isimden biri. İkili, 1 Ocak'tan itibaren yeni görevlerinin başında olacak.

Masi ve Holzberger, gönüllülük esasına göre çalışan yönetim kurulunda Başkan Kevin Davis, Andrew Westacott, Rob Crawford, Samantha Reid, Garth Tander ve John Reynolds'a katılacak.

Bu, Masi'nin Avustralya'ya döndüğünden bu yana Supercars Komisyonu Başkanlığı ve Güney Avustralya Motor Sporları Kurulu üyeliğinin yanı sıra üçüncü idari görev olacak.

Davis, "Michael'ın Avustralya'da ve dünya düzeyinde motor sporları dünyasındaki deneyimi olağanüstü, bu nedenle yönetim kuruluna katılma davetini kabul ettiği için çok mutluyuz."

"Melissa, Karting Australia'nın işleyişini çok iyi biliyor ve zaten iyi tanınan yönetim kurulumuza daha fazla deneyim katıyor.

"Michael ve Melissa gibi son derece güvenilir iki kişinin daha yönetim kurulumuza katılması Karting Australia'ya daha fazla güç, istikrar ve deneyim katacaktır."

Duyurunun bir parçası olarak Karting Australia, Nathan Murray'in ailevi ve iş sorumlulukları nedeniyle Aralık ayı sonunda direktörlük görevinden ayrılacağını da teyit etti.

Davis, "Direktör arkadaşlarım, yönetim ve personel adına, Nathan'a direktörlük yaptığı süre boyunca spora olan bağlılığı için teşekkür ediyor ve kendisinin önümüzdeki uzun yıllar boyunca daha topluluğumuzun bir parçası olmaya devam etmesini dört gözle bekliyorum." dedi.

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