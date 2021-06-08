Kart sürücüsü Corberi, 15 yıllık men cezasına itiraz etti

Corberi, Lonato'daki 2020 Dünya Karting Finalleri'nde başka bir kart sürücüsü Paolo Ippolito'yla çarpışmaları sonrası, kendi kart aracının ön kaplamasını fırlattığı bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından, motor sporları komunitesi tarafından kınanmıştı.

Daha sonra çıkan bir videoda, Corberi'nin, kapalı parkta Ipplito'ya saldırdığı görüntülendi.

Hem İtalyan otoriteleri, hem de FIA, bu konu hakkında bir inceleme başlattı. FIA, Uluslararası Mahkeme'yle Nisan ayı sonunda yapılan toplantının ardından, Corberi'nin profesyonel motor sporlarında yarışmasını 15 yıl boyunca yasaklamıştı.

Mahkeme, bunun ömür boyu men cezası olarak değerlendirdiğini fakat ilk uzaklaştırma cezası uygulandıktan sonra, motor sporlarına geri dönme şansı verilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

FIA, Corberi'nin temyiz başvurusundan sonra tekrar 22 Haziran tarihinde Uluslararası Mahkeme'yle bir araya geleceklerini duyurdu.

Corberi daha önce yaptığı savunmada İtalyan makamlarının kendisine karşı zaten soruşturma başlattığını ve FIA'nın aynı gerekçelerle daha fazla yaptırım uygulamasının doğru olmadığını savunmuştu.

Ayrıca Corberi'nin hareketinin, Ippolito ile olan teması sonrası yarış dışı kalması nedeniyle "öfke haliyle" yapıldığı belirtilmişti.

Buna örnek olarak, bir kayak yarışçısının, başka bir sporcuya saldırdıktan sonra sadece bir yarış men cezası alması gösterildi.

FIA Mahkemesi, FIA'nın bu vakada bağımsız yargı yetkisine sahip olduğunu ve İtalyan otoritelerin, sürücünün davranışı hakkında henüz bir işlem yapmadığını söyleyerek Corberi'nin savunmasını reddetmişti.

Tam beyan

4 Ekim 2020 gününde, Lonato'daki Güney Garda Karting pistinde, 2020 FIA KZ Karting Dünya Şampiyonası Finali esasında, Luca Corberi aşağıdaki olaylara karıştı:

(i) başka sürücüler hâlâ yarışırken, karting aracının ön kaplamasını piste attı;

(ii) fiziksel olarak başka bir sürücüye saldırdı.

1 Şubat 2021'de, FIA başkanı bu vakayı, FIA Yargı ve Disiplin Kuralları Madde 4.2.a) uyarınca, Uluslararası Mahkeme'ye sunmaya karar verdi.

19 Nisan 2021'de, tarafları dinleyen ve iddiaları inceleyen Uluslararası Mahkeme, şu karara vardı:

- Luca Corberi'nin, Lonato, İtalya'daki (2020 FIA Karting Dünya Şampiyonası-KZ) yarışmadan diskalifiye edilmesi

- Luca Corberi'nin geçici olarak durdurulması (FIA Uluslararası Spor Kuralları Madde 12.3.1.n (1) ve men edilmesi (FIA Adli ve Disiplin Kuralları Madde 5.2.2.b (2) ve 5.2.2.d (3)) Uluslararası Mahkeme kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 yıllık bir süre için geçerlidir.

Luca Corberi, 23 Nisan 2021'de FIA Uluslararası Mahkemesi'nin kararına itiraz etmeye karar verdi.