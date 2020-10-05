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Kart / Son dakika

FIA, Corberi’nin karting olayı için inceleme başlattı

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FIA, Corberi’nin karting olayı için inceleme başlattı
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FIA, geçtiğimiz hafta sonu İtalya’da gerçekleştirilen karting yarışında meydana gelen olaylar nedeniyle inceleme başlattı.

Ailesi go-kart işiyle uğraşan, yarışın gerçekleştirildiği pistin sahibi olan ve aynı zamanda kendisi yarışan Luca Corberi, bu hafta sonu Lonato'da gerçekleştirilen yarışta yaşanan bir olayın ardından sinirlerine hakim olamayınca ortaya pek hoş olmayan görüntüler çıktı.

Rakibi Paolo Ippolito ile yaşanan temasın ardından pist dışına çıkan Corberi, kart aracını bariyerlerden kurtarmaya çalışırken ön tamponu elinde kaldı. Bunun üzerine Corberi, tamponu aldı ve pist kenarında sorun yaşadığı rakibini bekledi. Corberi, rakibi gelince tamponu ona doğru fırlattı ve birçok sürücü sürücü tampona çarpmak zorunda kaldı.

Rakibi Paolo Ippolito ile yaşanan temasın ardından pist dışına çıkan Corberi, kart aracını bariyerlerden kurtarmaya çalışırken ön tamponu elinde kaldı. Bunun üzerine Corberi, tamponu aldı ve pist kenarında sorun yaşadığı rakibini bekledi. Corberi, rakibi gelince tamponu ona doğru fırlattı ve birçok sürücü sürücü tampona çarpmak zorunda kaldı.

Bugün FIA tarafından yayınlanan bir açıklamada, “FIA ve ACI, İtalya’nın Lonato şehrinde düzenlenen FIA Karting KZ Dünya Şampiyonası yarışında sürücüler, takım üyeleri ve pist görevlilerinin dahil olduğu rahatsız edici olaylardan büyük endişe duyuyor. FIA, olaylarla ilgili hemen bir inceleme başlattı.” ifadeleri kullanıldı.

 
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Seri Kart
Editör Cem Özel

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