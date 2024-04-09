Kovalainen kalp ameliyatı oldu

Eski McLaren, Renault, Caterham ve Lotus F1 pilotu Mart ayında, atardamarları etkileyen bir hastalık olan yükselen aort anevrizması teşhisi nedeniyle ameliyat olmuştu.

Teşhisin bir sonucu olarak Kovalainen tüm motor sporları faaliyetlerini durdurdu.

Fin pilot, 2022 ve 2023 yıllarında arka arkaya şampiyonluk kazandığı Japonya Ralli Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedefliyordu.

Kovalainen o zamandan beri durumuyla ilgili bir güncelleme yayınladı ve ameliyatının "iyi geçtiğini" ve şu anda evinde iyileşmekte olduğunu doğruladı.

Bir sosyal medya paylaşımında Kovalainen, "Geçen yılın sonunda yükselen aort anevrizması teşhisi koyuldu."

"Çıkan aortun bir parçası oldukça genişlemişti. Kış boyunca rallilere ya da diğer etkinliklere katılamamamın nedeni buydu."

"Son birkaç aydır bir doktorlarla birlikte seçeneklerimi gözden geçiriyorum."

Heikki Kovalainen, Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images



"Sonunda ameliyat olmaya karar verdik. Geçen hafta Tampere Üniversite Hastanesi'ne giderek kalp ünitesinde ameliyat edildim. Benimle doktorlar, hemşireler ve asistanlardan oluşan harika bir ekip ilgilendi. Bu açık kalp ameliyatıydı, bu yüzden göğsümde sonsuza dek yer alacak izler kaldı. Fakat ameliyat iyi geçti."

"Yapmak istediğimiz şeyi tam olarak yapmayı başardık. Aortun hastalıklı kısmını kesip çıkardık ve yerine yapay bir greft yerleştirdik. Her şey yolunda gitti. Açıkçası büyük bir ameliyattı. Ameliyattan birkaç gün sonra kendimi biraz kötü hissediyordum ama o zamandan beri her şey çok daha iyiye gitti.

"Aslında eve döndüm ve iyileşmeye başladım bile. Durumum oldukça iyi. Tam olarak iyileşme ve formumu yeniden kazanma fırsatım var ama tabii ki her şeyin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek."

"Şu ana kadar tahminler oldukça iyi, bu yüzden çok memnunum."

"Bu arada iyileşmeye devam ediyorum ve aktivitelerimi yavaş yavaş artırmaya çalışıyorum. Önemli olan tabii ki göğüs kemiğinin iyileşmesi için zamana sahip olmam."

"İşler yolunda giderse, her şey bittiği zaman normal rutinlerime dönebilmeyi umuyorum. Umarım yakında tekrar görüşürüz." dedi.